صحيفة تكشف سبب تحول موقف نتنياهو حيال صفقة غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة "فايننشال تايمز"
البريطانية عن مصدر مطلع على المفاوضات، أن "التحول في موقف نتنياهو جاء لأن
إنهاء الحرب بات أولوية بالنسبة لترامب".
وبحسب المصدر ذاته، فإن "نتنياهو يريد
التحالف مع ترامب".
وتحدثت القناة الـ13 العبرية في وقت سابق، عن
اجتماع لنتنياهو مع مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
وذكر موقع والا العبري عن مسؤول إسرائيلي أن
مبعوث ترامب أبلغ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
أن ترامب يريد رؤية اتفاق بغضون أيام.
ونقلت القناة الـ12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي
قوله إن ترامب بدأ مؤخرا بالتدخل شخصيا في قضية إطلاق سراح "المحتجزين"
الإسرائيليين.
ولم ينتظر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد
ترامب عودته للبيت الأبيض حتى ينخرط، هو وفريقه، في العمل على حل أزمة العدوان
الإسرائيلي على قطاع غزة، بل يلعب مبعوثه لسلام الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف دورا
رئيسيا في المفاوضات غير المباشرة الجارية بين "إسرائيل" وحركة المقاومة
الإسلامية "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة.
وقبل شهر، فاجأ ترامب الدوائر الأميركية
المتابعة لأزمة غزة ببيان حاد توعد فيه الشرق الأوسط كله "بالجحيم" إذا
لم يتم الإفراج عن الأسرى المحتجزين قبل تنصيبه يوم 20 كانون الثاني/ يناير الحالي،
وبعدما تعهد ترامب بإحلال "السلام" في الشرق الأوسط، في تلميح إلى أنه
سينهي الحرب بين "إسرائيل" وحماس في غزة، دون أن يذكر كيف.
وقال ترامب "لن يكون هذا جيدا لحماس ولن
يكون جيدا، بصراحة، لأي شخص، سوف يندلع الجحيم، ولا داعي لقول المزيد، لكن هذا هو
الأمر، لم يكن ينبغي أن يحدث هذا أبدا"، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى.
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