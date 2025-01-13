صحيفة تكشف سبب تحول موقف نتنياهو حيال صفقة غزة

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مصدر مطلع على المفاوضات، أن "التحول في موقف جاء لأن إنهاء الحرب بات أولوية بالنسبة لترامب".



وبحسب المصدر ذاته، فإن "نتنياهو يريد التحالف مع ترامب".



وتحدثت القناة الـ13 العبرية في وقت سابق، عن اجتماع لنتنياهو مع مبعوث للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.



وذكر موقع والا العبري عن مسؤول إسرائيلي أن مبعوث ترامب أبلغ رئيس الوزراء الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن ترامب يريد رؤية اتفاق بغضون أيام.



ونقلت القناة الـ12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن ترامب بدأ مؤخرا بالتدخل شخصيا في قضية إطلاق سراح "المحتجزين" الإسرائيليين.



ولم ينتظر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عودته للبيت الأبيض حتى ينخرط، هو وفريقه، في العمل على حل أزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بل يلعب مبعوثه لسلام الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف دورا رئيسيا في المفاوضات غير المباشرة الجارية بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة.



وقبل شهر، فاجأ ترامب الدوائر الأميركية المتابعة لأزمة غزة ببيان حاد توعد فيه الشرق الأوسط كله "بالجحيم" إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى المحتجزين قبل تنصيبه يوم 20 كانون الثاني/ يناير الحالي، وبعدما تعهد ترامب بإحلال "السلام" في الشرق الأوسط، في تلميح إلى أنه سينهي الحرب بين "إسرائيل" وحماس في غزة، دون أن يذكر كيف.



وقال ترامب "لن يكون هذا جيدا لحماس ولن يكون جيدا، بصراحة، لأي شخص، سوف يندلع الجحيم، ولا داعي لقول المزيد، لكن هذا هو الأمر، لم يكن ينبغي أن يحدث هذا أبدا"، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى.

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