مسؤول إسرائيلي: مبعوث ترامب نقل لنتنياهو رسالة شديدة اللهجة

نقلت القناة 14 العبرية عن مسؤول بحكومة نتنياهو، أن "مبعوث إلى رسالة شديدة اللهجة من ترامب تدعوه لإبرام تبادل". وبحسب المسؤول نفسه، فإن "الصفقة ستحظى بدعم غالبية أعضاء الحكومة". وأضاف: "ندير المفاوضات من دون معرفة شيء عن وضع الرهائن، وحماس لم تعط إجابات واضحة بشأنهم".

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