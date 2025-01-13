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مسؤول إسرائيلي: مبعوث ترامب نقل لنتنياهو رسالة شديدة اللهجة

1/13/2025 11:29:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نقلت القناة 14 العبرية عن مسؤول بحكومة نتنياهو، أن "مبعوث ترامب نقل إلى نتنياهو رسالة شديدة اللهجة من ترامب تدعوه لإبرام صفقة تبادل".
وبحسب المسؤول نفسه، فإن "الصفقة ستحظى بدعم غالبية أعضاء الحكومة".

وأضاف: "ندير المفاوضات من دون معرفة شيء عن وضع الرهائن، وحماس لم تعط إجابات واضحة بشأنهم".

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