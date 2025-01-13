مسؤول إسرائيلي: مبعوث ترامب نقل لنتنياهو رسالة شديدة اللهجة

مسؤول إسرائيلي: مبعوث ترامب نقل لنتنياهو رسالة شديدة اللهجة
التاريخ
1/13/2025 11:29:12 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت القناة 14 العبرية عن مسؤول بحكومة
نتنياهو، أن "مبعوث ترامب نقل إلى نتنياهو رسالة شديدة اللهجة من ترامب تدعوه
لإبرام صفقة تبادل".
وبحسب المسؤول نفسه، فإن "الصفقة ستحظى
بدعم غالبية أعضاء الحكومة".
وأضاف: "ندير المفاوضات من دون معرفة شيء
عن وضع الرهائن، وحماس لم تعط إجابات واضحة بشأنهم".
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