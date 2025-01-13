اختتام أعمال مؤتمر الجزيرة للذكاء الاصطناعي في الإعلام

اختتم مؤتمر الجزيرة للذكاء الاصطناعي في الإعلام، الذي نظمه معهد الجزيرة للإعلام يوم الأحد الموافق 12 يناير في الدوحة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام والتكنولوجيا ووسط حضور كبير من المهتمين والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي الذين تفاعلوا مع نقاشات ثرية بشأن أحدث التطورات في هذا المجال.



وفي أعمال اليوم الثاني، أُقيمت جلستا عمل، استعرضت الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار: تجارب رائدة"، كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الإعلام عبر تقديم أمثلة ناجحة من مؤسسات إعلامية عالمية مثل: رويترز، وواشنطن بوست، وأسوشيتد برس، وأخبار بلا حدود. هدفت الجلسة إلى إبراز أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مهنة الصحافة وكيفية إسهام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأداء الصحفي وتطوير ممارسات الإعلام.



أدارت الجلسة الإعلامية ساندرا غاثمان، وشارك فيها كل من تروي ثيبودو، مدير المنتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي في وكالة أسوشيتد برس، وديفيد ويلكينسون، المدير التنفيذي لرويترز إيماجن، وجوي ماربرغر، نائب رئيس قسم الذكاء الاصطناعي للمحتوى في آرك إكس بي (Arc XP) بواشنطن بوست، وتاكاشي أوسوجي، الرئيس التنفيذي لشركة نو بوردر وصحفي ورائد أعمال.



واستعرض اليوم الثاني للمؤتمر بحوث زمالة الجزيرة التي خصصها معهد الجزيرة للإعلام لدراسة تأثيرات الذكاء الاصطناعي على مهنة الصحافة والتحديات التي تواجه الصحافة مع الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، والفرص التي تتيحها هذه التقنية لتطوير الممارسات الصحفية في المستقبل.



أعد البحوث كل من الباحث بكر عبد الحق، الذي جاءت دراسته تحت عنوان: "استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدقيق المعلومات الخاطئة والمضللة خلال حرب غزة 2023"، والباحثة كوثر صالح، التي حملت دراستها عنوان: "تقييم الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأخبار السياسية: أخبار الذكاء الاصطناعي الأصلية نموذجًا"، والباحث بسام الشميري، الذي تناولت دراسته "توظيف الذكاء الاصطناعي في صحافة البيانات". أدار الجلسة الصحفي محمد خمايسة، المحرر بمعهد الجزيرة للإعلام.



وناقشت الجلسة الأخيرة في المؤتمر، التي أدارتها المذيعة روعة أوجيه، وحملت عنوان: "التحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام"، التأثير العميق للذكاء الاصطناعي على مهنة الصحافة من زاوية أكاديمية، مسلطة الضوء على قضايا مثل تحيز الخوارزميات وتأثيره على القيم الصحفية وأخلاقيات المهنة.



تطرقت الجلسة، أيضًا، إلى التحديات التي قد يواجهها الإعلام في المستقبل بسبب اعتماد التكنولوجيا في إعداد ونشر المحتوى، وأهمية مواجهة قضايا الأمن السيبراني وتعزيز المناهج التعليمية والتدريبية لمواكبة هذا التطور السريع. شارك في الجلسة كل من جايلز تريندل، الصحفي والمدير العام السابق لقناة الجزيرة الإنجليزية، ود. مارك أوين جونز، الأستاذ المشارك بجامعة نورث وسترن - قطر والمتخصص في تحليل وسائل الإعلام وحملات التضليل والاستبداد الرقمي، ود. أماني العبد، الأستاذة المساعدة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ود. ريما دياب، مؤسسة ورئيسة منظمة جالاكسي للتكنولوجيا، وعبد الرحمن آل شافي، مدير إدارة استراتيجيات وسياسات الأمن السيبراني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بدولة قطر.





نظم معهد الجزيرة للإعلام ضمن فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي في الإعلام، ورشتي عمل، الأولى قدمها أبران مالدونادو، سفير OpenAI، وأتيحت الفرصة للمشاركين لتجربة تقنيات مبتكرة تشمل أدوات الفيديو المتعددة الوسائط، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، ومنصات تحرير الفيديو المتطورة. أما الورشة الثانية فقد قدمها محمد أجاز من شبكة الجزيرة، وتناولت استخدام الذكاء الاصطناعي في الجزيرة، فرص استخدامه وتقليل مخاطره.



شهد المؤتمر أيضًا معرضًا تقنيًّا ضم عددًا من الشركات المتخصصة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير منتجاتها وخدماتها، وقد قدم فرصة للحضور للتعرف من كثب على أحدث الابتكارات التكنولوجية في هذا المجال.



يعد مؤتمر الجزيرة للذكاء الاصطناعي في الإعلام فرصة مهمة لعرض تجارب الخبراء والمختصين في مجال الذكاء الاصطناعي، للاستفادة من خبراتهم، من خلال طرح تجاربهم، بجانب عرض تجارب مؤسسات عالمية رائدة، قامت باستخدام الذكاء الاصطناعي، على مدى السنوات الماضية.

























































