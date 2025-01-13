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53 شهيدا بغارات الاحتلال على غزة خلال 24 ساعة

1/13/2025 11:28:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد 53 مواطنا فلسطينيا وأصيب العشرات، يوم الاثنين، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ 15 شهرًا، تركزت غالبيتها في مدينة غزة.
وقالت مصادر طبية إن "53 شهيدًا وصلوا إلى مستشفيات مدينة غزة، منذ ساعات الفجر الأولى، بفعل الغارات الإسرائيلية المتتالية على مناطق متفرقة".

وأوضحت المصادر أن "الشهداء ارتقوا في 15 غارة إسرائيلية نفذت غالبيتها من طائرات حربية ومسيرات. وشملت استهدافات الاحتلال 12 تجمعا مدنيا ومدرسة تؤوي نازحين في أحياء مختلفة من مدينة غزة".

وذكرت أن الوضع داخل المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة "صعب للغاية بسبب الأعداد الكبيرة للشهداء والجرحى".

وأضافت أن "الجرحى ينزفون على الأرض في ساحة المستشفى والأطباء لا يستطيعون فعل شيء في ظل ازدياد أعداد الضحايا ونقص الأسرة والمستلزمات الطبية".

ووفق المصادر، فإن حي الشجاعية بمدينة غزة، كان من أبرز الأماكن التي تعرضت لقصف أسقط أكبر عدد من الشهداء والجرحى الاثنين، حيث استشهد 11 مواطنا بقصف الاحتلال منازلا لعائلتي "جرادة" و"أبو خاطر"، بينما استشهد 5 آخرون بمدرسة صلاح الدين الأيوبي في منطقة حي الدرج بالمدينة.

واستشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال على مجموعة من المواطنين في شارع المعامل بحي الدرج. كما استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا لعائلة "أبو قينص" بمحيط مفترق الغفري في مدينة غزة.

كما قصف الاحتلال تجمعات لمواطنين في مناطق "الشمعة" و"جسر الشيخ رضوان" و"شارع العيون"، ومقابل "برج الشفا" و"منطقة الجوازات" ومقابل "مدرسة أبو النصر" بغزة، ما أسفر عن شهداء وجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,584 مواطنا، وإصابة 109,731 آخرين، في حين ما تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. (وفا)

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