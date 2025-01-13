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الفتح يسرع إجراءات الكفاءة

1/13/2025 11:25:49 PM
(MENAFN- Al Watan) تحاول إدارة الفتح تسجيل الوافد الأرجنتيني الجديد ماتياس فارجاس، قبل لقاء الهلال بعد غد، لحساب الجولة الـ15 لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ تواصل إدارة النادي جهودها لاستخراج شهادة الكفاءة المالية اللازمة لتسجيل فارجاس، وضمان مشاركته في اللقاء.
وكان الفتح، أعلن الأربعاء الماضي، التعاقد مع ماتياس فارجاس، بعقد لمدة موسم ونصف.
على ذات الصعيد تواصل إدارة النموذجي مساعيها لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد، من أجل ضمان البقاء بدوري المحترفين.

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