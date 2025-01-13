الفتح يسرع إجراءات الكفاءة

(MENAFN
- Al Watan)
تحاول إدارة الفتح تسجيل الوافد الأرجنتيني الجديد ماتياس فارجاس، قبل لقاء الهلال بعد غد، لحساب الجولة الـ15 لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ تواصل إدارة النادي جهودها لاستخراج شهادة الكفاءة المالية اللازمة لتسجيل فارجاس، وضمان مشاركته في اللقاء.
وكان الفتح، أعلن الأربعاء الماضي، التعاقد مع ماتياس فارجاس، بعقد لمدة موسم ونصف.
على ذات الصعيد تواصل إدارة النموذجي مساعيها لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد، من أجل ضمان البقاء بدوري
المحترفين.
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