الاتفاق يعتم الضغط العالي
التاريخ
1/13/2025 11:25:48 PM
(MENAFN
- Al Watan)
طالب مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد لاعبيه بالتركيز خلال مباراة
فارس الدهناء أمام ضمك، غدا، لحساب الجولة الـ15، لدوري روشن للمحترفين، معتمدا على الضغط العالي على حامل الكرة.
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