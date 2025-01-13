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الاتفاق يعتم الضغط العالي

1/13/2025 11:25:48 PM
(MENAFN- Al Watan) طالب مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد لاعبيه بالتركيز خلال مباراة فارس الدهناء أمام ضمك، غدا، لحساب الجولة الـ15، لدوري روشن للمحترفين، معتمدا على الضغط العالي على حامل الكرة.

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