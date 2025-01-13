الشباب يكثف تأهيل كاراسكو

الشباب يكثف تأهيل كاراسكو
التاريخ
1/13/2025 11:25:48 PM
(MENAFN
- Al Watan)
يسابق الشباب الزمن لتجهيز نجمه وقائده البلجيكي، يانيك كاراسكو، استعدادا لمواجهة الاتحاد، المقررة في الـ22 من يناير الجاري، لحساب الجولة الـ16، لدوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يعمل الطاقم الطبي بالليث على تسريع تعافي كاراسكو، الذي يعاني من إصابة عضلية، تعرض لها خلال حصة تدريبية قبل مواجهة الفتح قبل التوقف الأخير.
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