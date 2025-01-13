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الشباب يكثف تأهيل كاراسكو

1/13/2025 11:25:48 PM
(MENAFN- Al Watan) يسابق الشباب الزمن لتجهيز نجمه وقائده البلجيكي، يانيك كاراسكو، استعدادا لمواجهة الاتحاد، المقررة في الـ22 من يناير الجاري، لحساب الجولة الـ16، لدوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يعمل الطاقم الطبي بالليث على تسريع تعافي كاراسكو، الذي يعاني من إصابة عضلية، تعرض لها خلال حصة تدريبية قبل مواجهة الفتح قبل التوقف الأخير.

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