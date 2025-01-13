ضمك يجري مرانه الرئيسي

ضمك يجري مرانه الرئيسي
التاريخ
1/13/2025 11:25:48 PM
(MENAFN
- Al Watan)
اعتمد مدرب ضمك، البرتغالي نونو ألميدا، على تنويع اللعب خلال تدريبات فارس الجنوب، التحضيرية لمواجهة الاتفاق، غدا، لحساب الجولة الـ15، لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأخضع لاعبيه لمران رئيسي طبق خلاله الطريقة الفنية التي سيخوض بها اللقاء.
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