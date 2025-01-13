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ضمك يجري مرانه الرئيسي

1/13/2025 11:25:48 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمد مدرب ضمك، البرتغالي نونو ألميدا، على تنويع اللعب خلال تدريبات فارس الجنوب، التحضيرية لمواجهة الاتفاق، غدا، لحساب الجولة الـ15، لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأخضع لاعبيه لمران رئيسي طبق خلاله الطريقة الفنية التي سيخوض بها اللقاء.

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