سباق شرقاوي لضم نجم العالمي

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت مصادر عن اشتعال سباق بين الاتفاق والقادسية، لضم أحد نجوم النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إذ بات سباق التعاقد مع لاعب
الوسط مختار علي، محصورًا بين الاتفاق والقادسية، بعدما تراجعت حظوظ الشباب خلال الأيام الأخيرة.
وأكدت المصادر أن الإدارة النصراوية تنتظر العرض المجزي، الذي سيحسم وجهة اللاعب، في ظل رغبة النادي في تحقيق استفادة مالية مناسبة من الصفقة.
وأشارت إلى أن المفاوضات بين الأطراف المعنية وصلت مراحل متقدمة، ومن المنتظر أن تحسم الوجهة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.
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