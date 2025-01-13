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سباق شرقاوي لضم نجم العالمي

1/13/2025 11:25:48 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر عن اشتعال سباق بين الاتفاق والقادسية، لضم أحد نجوم النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إذ بات سباق التعاقد مع لاعب الوسط مختار علي، محصورًا بين الاتفاق والقادسية، بعدما تراجعت حظوظ الشباب خلال الأيام الأخيرة.
وأكدت المصادر أن الإدارة النصراوية تنتظر العرض المجزي، الذي سيحسم وجهة اللاعب، في ظل رغبة النادي في تحقيق استفادة مالية مناسبة من الصفقة.
وأشارت إلى أن المفاوضات بين الأطراف المعنية وصلت مراحل متقدمة، ومن المنتظر أن تحسم الوجهة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

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