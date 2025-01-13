مراكز صدارة Yelo ثابتة

(MENAFN
- Al Watan)
وثقت الجولة الـ16 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، ثبات أندية مراكز الصدارة في مواقعهم دون تغيير، وتوقف انتصارات الأندية عند 9 انتصارات دون وصول أي منهم إلى الانتصار العاشر، واشتباك لاعبي النجمة ريان المطيري والبرازيلي ليوتليكا عند الدقيقة 91 وتلاسنهما أمام الجميع، وتساوت انتصارات الجولة مع انتصارات الجولة السابقة بـ6 انتصارات، وتفوق الأجانب في تسجيل الأهداف على المحليين بـ13 هدفا مقابل 10 أهداف مسجلة للمحليين، في وقت احتسبت فيه تقنية الـ(VAR) سبع حالات تحكيمية.
معادلة
شهدت الجولة الـ16 معادلة عكسية بين أندية الدوري، حيث حافظت 6 أندية على مراكزها، ممثلة في نيوم صاحب المركز الأول بـ30 نقطة، والعدالة ثانيا بـ29 نقطة، والحزم ثالثا بـ29 نقطة، والطائي رابعا بـ28 نقطة، والنجمة خامسا بـ26 نقطة، والعربي سادسا بـ26 نقطة، وصعد البكيرية إلى المركز السابع بـ24 نقطة، والصفا إلى المركز العاشر بـ21 نقطة، وتراجع الجبلين إلى المركز الثامن بـ22 نقطة، وتراجع أبها إلى المركز الـ11 بـ21 نقطة، وتراجع الجندل إلى المركز الـ12 بـ20 نقطة، وتراجع الزلفي إلى المركز الخامس عشر بـ17 نقطة، وتراجع الجبيل إلى المركز ما قبل الأخير بـ15 نقطة.
انخفاض
سجلت الجولة الـ16 من دوري يلو، انخفاض معدل التهديف إلى 23 هدفا، ومعادلة انتصارات الجولة لانتصارات الجولة السابقة بـ6 انتصارات، وتفوقت انتصارات أصحاب الأرض على الضيوف بـ5 انتصارات بـ83% مقابل انتصار وحيد للضيوف، واحتساب 4 جزائيات، وإشهار البطاقة الحمراء مرتين، وتسجيل هدفين حاسمين في الوقت القاتل، وتصدر نيوم والحزم الانتصارات بـ9 انتصارات لكل منهما، وأحد الأكثر خسائر بـ11 خسارة، وهجوم نيوم الأقوى بـ29 هدفا، ودفاع البكيرية الأقوى بـ11 هدفا.
تراجع
تراجعت نتائج ممثلي الجنوب (أبها والعين)، حيث خسر أبها للمرة السابعة في الدوري أمام الطائي على ملعب الأخير بهدفين مقابل هدف، وتعادل العين على ملعبه أمام الفيصلي بهدف لكل منهما، وفاقت خسائر الفريقين انتصاراتهما في الدوري، حيث بلغت 14 خسارة مناصفة بينهما، مقابل 6 انتصارات لأبها، و3 انتصارات للعين، ويأمل عشاق الفريقين تغيير الصورة السلبية لهما، والاستفادة من الفترة الشتوية بدعم الفريقين بلاعبين مميزين، والبقاء في أجواء المنافسة بالنسبة لأبها، وهروب العين من القاع.
-تسجيل الأجانب يفوق المحليين
-5 أندية تتراجع في الترتيب
-خسائر محبطة لممثلي الجنوب
-انخفاض معدل التهديف في الجولة
-%83 انتصارات أصحاب الأرض.
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