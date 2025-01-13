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مراكز صدارة Yelo ثابتة

1/13/2025 11:25:48 PM
(MENAFN- Al Watan) وثقت الجولة الـ16 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، ثبات أندية مراكز الصدارة في مواقعهم دون تغيير، وتوقف انتصارات الأندية عند 9 انتصارات دون وصول أي منهم إلى الانتصار العاشر، واشتباك لاعبي النجمة ريان المطيري والبرازيلي ليوتليكا عند الدقيقة 91 وتلاسنهما أمام الجميع، وتساوت انتصارات الجولة مع انتصارات الجولة السابقة بـ6 انتصارات، وتفوق الأجانب في تسجيل الأهداف على المحليين بـ13 هدفا مقابل 10 أهداف مسجلة للمحليين، في وقت احتسبت فيه تقنية الـ(VAR) سبع حالات تحكيمية.
معادلة
شهدت الجولة الـ16 معادلة عكسية بين أندية الدوري، حيث حافظت 6 أندية على مراكزها، ممثلة في نيوم صاحب المركز الأول بـ30 نقطة، والعدالة ثانيا بـ29 نقطة، والحزم ثالثا بـ29 نقطة، والطائي رابعا بـ28 نقطة، والنجمة خامسا بـ26 نقطة، والعربي سادسا بـ26 نقطة، وصعد البكيرية إلى المركز السابع بـ24 نقطة، والصفا إلى المركز العاشر بـ21 نقطة، وتراجع الجبلين إلى المركز الثامن بـ22 نقطة، وتراجع أبها إلى المركز الـ11 بـ21 نقطة، وتراجع الجندل إلى المركز الـ12 بـ20 نقطة، وتراجع الزلفي إلى المركز الخامس عشر بـ17 نقطة، وتراجع الجبيل إلى المركز ما قبل الأخير بـ15 نقطة.
انخفاض
سجلت الجولة الـ16 من دوري يلو، انخفاض معدل التهديف إلى 23 هدفا، ومعادلة انتصارات الجولة لانتصارات الجولة السابقة بـ6 انتصارات، وتفوقت انتصارات أصحاب الأرض على الضيوف بـ5 انتصارات بـ83% مقابل انتصار وحيد للضيوف، واحتساب 4 جزائيات، وإشهار البطاقة الحمراء مرتين، وتسجيل هدفين حاسمين في الوقت القاتل، وتصدر نيوم والحزم الانتصارات بـ9 انتصارات لكل منهما، وأحد الأكثر خسائر بـ11 خسارة، وهجوم نيوم الأقوى بـ29 هدفا، ودفاع البكيرية الأقوى بـ11 هدفا.
تراجع
تراجعت نتائج ممثلي الجنوب (أبها والعين)، حيث خسر أبها للمرة السابعة في الدوري أمام الطائي على ملعب الأخير بهدفين مقابل هدف، وتعادل العين على ملعبه أمام الفيصلي بهدف لكل منهما، وفاقت خسائر الفريقين انتصاراتهما في الدوري، حيث بلغت 14 خسارة مناصفة بينهما، مقابل 6 انتصارات لأبها، و3 انتصارات للعين، ويأمل عشاق الفريقين تغيير الصورة السلبية لهما، والاستفادة من الفترة الشتوية بدعم الفريقين بلاعبين مميزين، والبقاء في أجواء المنافسة بالنسبة لأبها، وهروب العين من القاع.
-تسجيل الأجانب يفوق المحليين
-5 أندية تتراجع في الترتيب
-خسائر محبطة لممثلي الجنوب
-انخفاض معدل التهديف في الجولة
-%83 انتصارات أصحاب الأرض.

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