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هل تنقذ عودة التاريخي حلوة الجوف

1/13/2025 11:25:48 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد أن تأكدت عودة الهداف التاريخي لدوري المحترفين، المهاجم السوري عمر السومة، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، عبر بوابة العروبة، بعد أيام قليلة من إنهاء عقده مع العربي القطري بالتراضي، يبقى السؤال المهم، هل ينجح العقيد في قيادة حلوة الجوف إلى مركز جيد في وسط الترتيب، ويتفادى الوقوع في معركة الهبوط، قبل أن يتمكن من زيادة غلته التهديفية في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين.
إجابة السؤال ستكشف عنها الجولات المقبلة، ابتداء من موقعة الخليج، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ15 للدوري.
وتمثل عودة السومة للدوري السعودي، حدثا تاريخيا، لا سيما أنه الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، برصيد 144 هدفا، سجلها في 180 مباراة.
ولعب النجم السوري، صاحب الـ35 عاما، مع الأهلي خلال الفترة من 2014 حتى 2022، قبل أن ينتقل إلى العربي معارا لمدة عام، ثم تحولت الإعارة في الموسم التالي إلى صفقة بيع نهائي.
يذكر أن العروبة أتم تعاقده مع المدرب العراقي المخضرم عدنان حمد ليقوده خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.
ويحتل العروبة المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بعد مرور 14 جولة، برصيد 13 نقطة، متقدما بنقطة واحدة عن أول مراكز الهبوط الـ16 الذي يحتله الوحدة حاليا.

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