هل تنقذ عودة التاريخي حلوة الجوف

(MENAFN
- Al Watan)
بعد أن تأكدت عودة الهداف التاريخي لدوري المحترفين، المهاجم السوري عمر السومة، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، عبر بوابة العروبة، بعد أيام قليلة من إنهاء عقده مع العربي القطري بالتراضي، يبقى السؤال المهم، هل ينجح العقيد في قيادة حلوة الجوف إلى مركز جيد في وسط الترتيب، ويتفادى الوقوع في معركة الهبوط، قبل أن يتمكن من زيادة غلته التهديفية في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين.
إجابة السؤال ستكشف عنها الجولات المقبلة، ابتداء من موقعة الخليج، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ15 للدوري.
وتمثل عودة السومة للدوري السعودي، حدثا تاريخيا، لا سيما أنه الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، برصيد 144 هدفا، سجلها في 180 مباراة.
ولعب النجم السوري، صاحب الـ35 عاما، مع الأهلي خلال الفترة من 2014 حتى 2022، قبل أن ينتقل إلى العربي معارا لمدة عام، ثم تحولت الإعارة في الموسم التالي إلى صفقة بيع نهائي.
يذكر أن العروبة أتم تعاقده مع المدرب العراقي المخضرم عدنان حمد ليقوده خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.
ويحتل العروبة المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بعد مرور 14 جولة، برصيد 13 نقطة، متقدما بنقطة واحدة عن أول مراكز الهبوط الـ16 الذي يحتله الوحدة حاليا.
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