التحولات السريعة سلاح الخلود
التاريخ
1/13/2025 11:25:47 PM
(MENAFN
- Al Watan)
رفع مدرب الخلود الجزائري نور الدين بن زكري، من وتيرة تحضيراته لمواجهة الأهلي، لحساب الجولة الـ14، لدوري روشن السعودي للمحترفين، معتمدا على إغلاق المساحات، والسرعة في التحولات الهجومية.
MENAFN13012025000089011017ID1109086732
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.