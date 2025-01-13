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التحولات السريعة سلاح الخلود

1/13/2025 11:25:47 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع مدرب الخلود الجزائري نور الدين بن زكري، من وتيرة تحضيراته لمواجهة الأهلي، لحساب الجولة الـ14، لدوري روشن السعودي للمحترفين، معتمدا على إغلاق المساحات، والسرعة في التحولات الهجومية.

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