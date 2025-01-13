الأخدود ينوع اللعب

الأخدود ينوع اللعب
التاريخ
1/13/2025 11:25:47 PM
(MENAFN
- Al Watan)
ركز مدرب الأخدود، الكرواتي ستيبان توماس، على تنويع اللعب بين العمق والأطراف، استعدادًا لمواجهة الفيحاء، بعد غد، لحساب الجولة الـ15، لدوري روشن السعودي للمحترفين، ومراقبة مفاتيح لعب المنافس.
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