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الأخدود ينوع اللعب

1/13/2025 11:25:47 PM
(MENAFN- Al Watan) ركز مدرب الأخدود، الكرواتي ستيبان توماس، على تنويع اللعب بين العمق والأطراف، استعدادًا لمواجهة الفيحاء، بعد غد، لحساب الجولة الـ15، لدوري روشن السعودي للمحترفين، ومراقبة مفاتيح لعب المنافس.

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