وزير الخارجية يفتتح أعمال الملتقى الدبلوماسي 2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالحضور،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بنقل‭ ‬تحيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتقديرهما‭ ‬الكبير‭ ‬للجهود‭ ‬الدؤوبة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬منسوبو‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامهم‭ ‬وواجباتهم،‭ ‬وعملهم‭ ‬المخلص‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬السامية‭ ‬للسياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬للمملكة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬ركائز‭ ‬رئيسية‭ ‬وهي‭: ‬السلام،‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والتنمية،‭ ‬مستعرضًا‭ ‬أبرز‭ ‬النجاحات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجالات،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬استضافة‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬برسالة‭ ‬سلام‭ ‬تاريخية‭ ‬ومبادئ‭ ‬حقوقية‭ ‬سامية‭ ‬تعكس‭ ‬رؤية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وتعزز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كقوة‭ ‬دافعة‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليمي‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬توقيع‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬اتفاقية‭ ‬التكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬الشامل‭ (‬ C ‭-‬ SIPA ‭) ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وانضمام‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬إليها،‭ ‬هو‭ ‬إنجاز‭ ‬يعكس‭ ‬البعد‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للقيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬للمملكة‭ ‬ويعزز‭ ‬مكانتها‭ ‬كشريك‭ ‬موثوق‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وأشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬بجهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬أحرزت‭ ‬تقدماً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬بفضل‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ومختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وفيما‭ ‬يخص‭ ‬التنمية،‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬والترويج‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رئيسية‭ ‬للابتكار‭ ‬والتجارة‭.‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬منصة‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬توثيق‭ ‬تاريخ‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والقطاعات‭ ‬المعنية‭ ‬بالوزارة،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للسياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬البحرينية‭.‬

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