إسرائيل تكبدت 34 مليار دولار خسائر بسبب الحرب على غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

قالت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تكبدت‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬125‭ ‬مليار‭ ‬شيقل‭ (‬34.09‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬سجلت‭ ‬عجزا‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬قدره‭ ‬19‭.‬2‭ ‬مليار‭ ‬شيقل‭ (‬5.2‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬ديسمبر،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬النفقات‭ ‬لتمويل‭ ‬الحربين‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

وبسبب‭ ‬الحربين‭ ‬بلغ‭ ‬العجز‭ ‬المستهدف‭ ‬للعام‭ ‬الماضي‭ ‬6‭.‬6‭ ‬بالمائة‭.‬

وبلغ‭ ‬العجز‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬بأكمله‭ ‬6‭.‬9‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬مقارنة‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬2‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وارتفعت‭ ‬الإيرادات‭ ‬الضريبية‭ ‬27‭.‬6‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬و7‭.‬3‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬2024‭.‬