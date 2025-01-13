إسرائيل تكبدت 34 مليار دولار خسائر بسبب الحرب على غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن إسرائيل تكبدت ما يصل إلى 125 مليار شيقل (34.09 مليار دولار) منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت الوزارة أن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره 19.2 مليار شيقل (5.2 مليارات دولار) في ديسمبر، مشيرة إلى ارتفاع النفقات لتمويل الحربين مع حركة حماس في غزة وجماعة حزب الله في لبنان.
وبسبب الحربين بلغ العجز المستهدف للعام الماضي 6.6 بالمائة.
وبلغ العجز لعام 2024 بأكمله 6.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 4.2 بالمائة في عام 2023.
وارتفعت الإيرادات الضريبية 27.6 بالمائة في ديسمبر و7.3 بالمائة في 2024.
MENAFN13012025000055011008ID1109086478
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.