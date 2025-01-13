الرئيس اللبناني يكلف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة الجديدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

بيروت‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أعلنت‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬اللبنانية‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬تسمية‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬القاضي‭ ‬نواف‭ ‬سلام،‭ ‬لتشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬بعدما‭ ‬أيده‭ ‬85‭ ‬نائبا‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬اللبناني‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬128،‭ ‬في‭ ‬الاستشارات‭ ‬النيابية‭. ‬وقال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لرئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬اللبنانية‭ ‬أنطوان‭ ‬شقير‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬إن‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬جوزيف‭ ‬عون‭ ‬‮«‬استدعى‭ ‬القاضي‭ ‬نواف‭ ‬سلام‭ ‬لتكليفه‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬موجود‭ ‬حاليا‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعود‮»‬‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭.‬

وكان‭ ‬عون،‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬الاستشارات‭ ‬النيابية‭ ‬الملزمة‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬بعبدا،‭ ‬لتسمية‭ ‬الرئيس‭ ‬المكلف‭ ‬تشكيـل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭. ‬واستمرت‭ ‬الاستشارات‭ ‬حتى‭ ‬عصر‭ ‬أمس،‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬النواب‭ ‬المستقلين‭ ‬والكتل‭ ‬النيابية،‭ ‬وسمى‭ ‬النواب‭ ‬الشخصية‭ ‬التي‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬تكليفها‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭.‬

وتنافس‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاستشارات‭ ‬النيابية‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬القاضي‭ ‬نواف‭ ‬سلام‭ ‬ورئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭. ‬ولم‭ ‬تسم‭ ‬كتلة‭ ‬‮«‬الوفاء‭ ‬للمقاومة‮»‬‭ ‬النيابية‭ ‬التابعة‭ ‬لـحزب‭ ‬الله،‭ ‬وكتلة‭ ‬‮«‬التنمية‭ ‬والتحرير‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يترأسها‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬نبيه‭ ‬بري‭ ‬أحدا‭ ‬لرئاسة‭ ‬الحكومة‭. ‬

وحاز‭ ‬القاضي‭ ‬نواف‭ ‬سلام‭ ‬85‭ ‬صوتا‭ ‬من‭ ‬أصوات‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬128‭ ‬نائبا،‭ ‬فيما‭ ‬حاز‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬9‭ ‬أصوات‭ ‬من‭ ‬أصوات‭ ‬النواب‭. ‬وامتنع‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭ ‬35‭ ‬نائبا‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬كتلتا‭ ‬‮«‬الوفاء‭ ‬للمقاومة‮»‬‭ ‬و«التنمية‭ ‬والتحرير‮»‬‭ ‬النيابيتان‭.‬

وأعربت‭ ‬سفيرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬ساندرا‭ ‬دو‭ ‬وال‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬‮«‬سريعا‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إطلاق‭ ‬إصلاحات‭ ‬‮«‬ملحة‮»‬،‭ ‬بعيد‭ ‬تسمية‭ ‬القاضي‭ ‬نواف‭ ‬سلام‭ ‬لتشكيلها‭. ‬وقالت‭ ‬دو‭ ‬وال‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬من‭ ‬المشجع‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬الأمور‭ ‬تسير‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬ونأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬سريعا‭ ‬لإطلاق‭ ‬الإصلاحات‭ ‬الملحة‭ ‬وإعادة‭ ‬إحياء‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬لصالح‭ ‬جميع‭ ‬اللبنانيين‮»‬‭. ‬

ونواف‭ ‬سلام‭ ‬الذي‭ ‬كلّفه‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬جوزيف‭ ‬عون‭ ‬أمس‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة،‭ ‬هو‭ ‬دبلوماسي‭ ‬مخضرم‭ ‬تبنّت‭ ‬ترشيحه‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬قوى‭ ‬سياسية‭ ‬معارضة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬أضعفته‭ ‬المواجهة‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الداخل‭. ‬ويجمع‭ ‬سلام‭ ‬البالغ‭ ‬71‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬انتخب‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬رئيسا‭ ‬لمحكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية،‭ ‬بين‭ ‬خبرات‭ ‬سياسية‭ ‬وحقوقية‭ ‬ودبلوماسية‭ ‬تخطت‭ ‬نطاق‭ ‬البلد‭ ‬المتوسطي‭ ‬الصغير،‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الطبقة‭ ‬التقليدية‭ ‬الحاكمة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬المتهمة‭ ‬بالفساد‭ ‬وبتغليب‭ ‬منطق‭ ‬المحاصصة‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬الدولة‭. ‬ويتحدر‭ ‬سلام‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬بيروتية‭ ‬عريقة‭ ‬تعاطت‭ ‬الشأن‭ ‬السياسي‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬ويحظى‭ ‬نواف‭ ‬سلام‭ ‬باحترام‭ ‬واسع‭ ‬بسبب‭ ‬رصانته‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬وآرائه‭ ‬المستقلة،‭ ‬والتزامه‭ ‬بالعدالة‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ولسلام‭ ‬مسيرة‭ ‬أكاديمية‭ ‬ومهنية‭ ‬طويلة،‭ ‬لعل‭ ‬أبرزها‭ ‬توليه‭ ‬من‭ ‬يوليو‭ ‬2007‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬2017‭ ‬منصب‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬للبنان‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭. ‬وسلام‭ ‬هو‭ ‬ابن‭ ‬شقيق‭ ‬صائب‭ ‬سلام‭ ‬الذي‭ ‬ترأس‭ ‬حكومات‭ ‬عدة‭ ‬بين‭ ‬الأعوام‭ ‬1952‭ ‬و1973‭. ‬وترأس‭ ‬ابن‭ ‬عمه‭ ‬تمام‭ ‬سلام‭ ‬الحكومة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2014‭ ‬و2016‭. ‬يتحدث‭ ‬الانجليزية‭ ‬والفرنسية‭ ‬بطلاقة،‭ ‬وهو‭ ‬والد‭ ‬لشابين‭. ‬متزوج‭ ‬من‭ ‬سحر‭ ‬بعاصيري،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬صحفية‭ ‬وشغلت‭ ‬سابقا‭ ‬منصب‭ ‬سفيرة‭ ‬لبنان‭ ‬لدى‭ ‬منظمة‭ ‬اليونسكو‭.‬