الرئيس اللبناني يكلف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة الجديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
بيروت - (وكالات الأنباء): أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية مساء أمس الاثنين تسمية رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، لتشكيل الحكومة بعدما أيده 85 نائبا في البرلمان اللبناني من إجمالي 128، في الاستشارات النيابية. وقال المدير العام لرئاسة الجمهورية اللبنانية أنطوان شقير في بيان: إن رئيس الجمهورية جوزيف عون «استدعى القاضي نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة، علما أنه موجود حاليا خارج البلاد ومن المقرر أن يعود» الثلاثاء المقبل.
وكان عون، قد بدأ صباح أمس الإثنين، الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا، لتسمية الرئيس المكلف تشكيـل حكومة جديدة. واستمرت الاستشارات حتى عصر أمس، حيث التقى رئيس الجمهورية النواب المستقلين والكتل النيابية، وسمى النواب الشخصية التي يرغبون في تكليفها تشكيل الحكومة الجديدة.
وتنافس في هذه الاستشارات النيابية رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. ولم تسم كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية التابعة لـحزب الله، وكتلة «التنمية والتحرير» التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري أحدا لرئاسة الحكومة.
وحاز القاضي نواف سلام 85 صوتا من أصوات النواب من أصل 128 نائبا، فيما حاز رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 9 أصوات من أصوات النواب. وامتنع عن التصويت 35 نائبا بمن فيهم كتلتا «الوفاء للمقاومة» و«التنمية والتحرير» النيابيتان.
وأعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال أمس الاثنين عن أملها في تشكيل حكومة جديدة في لبنان «سريعا» من أجل إطلاق إصلاحات «ملحة»، بعيد تسمية القاضي نواف سلام لتشكيلها. وقالت دو وال في منشور على منصة إكس: «من المشجع أن نرى الأمور تسير قدما في لبنان. ونأمل في أن يتم تشكيل حكومة سريعا لإطلاق الإصلاحات الملحة وإعادة إحياء مؤسسات الدولة لصالح جميع اللبنانيين».
ونواف سلام الذي كلّفه رئيس الجمهورية جوزيف عون أمس رئاسة الحكومة المقبلة، هو دبلوماسي مخضرم تبنّت ترشيحه بشكل رئيسي قوى سياسية معارضة لحزب الله الذي أضعفته المواجهة الأخيرة مع إسرائيل في الداخل. ويجمع سلام البالغ 71 عاما والذي انتخب العام الماضي رئيسا لمحكمة العدل الدولية، بين خبرات سياسية وحقوقية ودبلوماسية تخطت نطاق البلد المتوسطي الصغير، ما يجعله من خارج الطبقة التقليدية الحاكمة في لبنان المتهمة بالفساد وبتغليب منطق المحاصصة على بناء الدولة. ويتحدر سلام من عائلة بيروتية عريقة تعاطت الشأن السياسي منذ بداية القرن الماضي ويحظى نواف سلام باحترام واسع بسبب رصانته الأكاديمية، وآرائه المستقلة، والتزامه بالعدالة وحقوق الإنسان ولسلام مسيرة أكاديمية ومهنية طويلة، لعل أبرزها توليه من يوليو 2007 حتى نهاية 2017 منصب المندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وسلام هو ابن شقيق صائب سلام الذي ترأس حكومات عدة بين الأعوام 1952 و1973. وترأس ابن عمه تمام سلام الحكومة بين عامي 2014 و2016. يتحدث الانجليزية والفرنسية بطلاقة، وهو والد لشابين. متزوج من سحر بعاصيري، التي كانت صحفية وشغلت سابقا منصب سفيرة لبنان لدى منظمة اليونسكو.
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