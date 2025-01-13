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الحلبة تدعو إلى المشاركة في ((بتلكو فتنس)) مساء اليوم

1/13/2025 7:11:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

راكبو‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬والعدائين‭ ‬والراغبين‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬تمارينهم‭ ‬الرياضية‭ ‬أنتم‭ ‬مدعوون‭ ‬جميعاً‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬فعالية‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬بتلكو‭ ‬فتنس‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬14‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭. ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬مفتوحة‭ ‬لراكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬والعدائين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬مساء‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬مساء،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬بتلكو‭ ‬فتنس‮»‬‭ ‬فرصة‭ ‬للمشاركين‭ ‬الذين‭ ‬يتطلعون‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬لياقتهم‭ ‬البدنية‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمارنا‭ ‬العالمي‭.‬

وللعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬تطلق‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬أيضًا‭ ‬تذكرة‭ ‬موسمية‭ ‬لدخول‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬طوال‭ ‬الموسم،‭ ‬وبسعر‭ ‬15‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬فقط،‭ ‬يتيح‭ ‬هذا‭ ‬للمشاركين‭ ‬المنتظمين‭ ‬الدخول‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬بتلكو‭ ‬فتنس‮»‬‭ ‬طوال‭ ‬الموسم،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬اختيار‭ ‬الجري‭ ‬أو‭ ‬ركوب‭ ‬الدراجات‭ ‬لكل‭ ‬فعالية‭. ‬يمكن‭ ‬شراء‭ ‬التذاكر‭ ‬الموسمية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتصال‭ ‬بالخط‭ ‬الساخن‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬0000‭ ‬1745‭.‬

وخلال‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية‭ ‬لاقت‭ ‬الفعاليات‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬سواء‭ ‬لراكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬أو‭ ‬العدائين،‭ ‬وتتيح‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬لراكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬والعدائين‭ ‬الفرصة‭ ‬لتجربة‭ ‬مضمار‭ ‬سباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬للقيادة‭ ‬أو‭ ‬التدريب‭ ‬أو‭ ‬للعدائين‭ ‬بممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬أو‭ ‬الجري‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭.‬

وخلال‭ ‬الفعالية‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬مضمارين‭ ‬مختلفين،‭ ‬حيث‭ ‬يستخدم‭ ‬العداءون‭ ‬المضمار‭ ‬الداخلي‭ ‬بطول‭ ‬2‭.‬550‭ ‬كيلومتر،‭ ‬بينما‭ ‬راكبو‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬سيشاركون‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬3.543‭ ‬كيلومترًا،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬منطقة‭ ‬مخصصة‭ ‬لركوب‭ ‬الدراجات‭ ‬للأطفال‭.‬

يجب‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬التسجيل‭ ‬والدفع‭ ‬مسبقاً‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬ bahraingp ‭.‬ com ،‭ ‬وتبلغ‭ ‬تكلفة‭ ‬المشاركة‭ ‬2‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لراكبي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬و1‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للعدائين،‭ ‬وللأطفال‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬عامًا‭ ‬يمكنهم‭ ‬المشاركة‭ ‬مجانًا‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬برفقة‭ ‬شخص‭ ‬بالغ‭ ‬مشارك‭ ‬ضمن‭ ‬الفعالية‭.‬

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