الحلبة تطرح تذاكر إضافية لبطولة الدراتس ماسترز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلنت حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» اليوم طرح تذاكر إضافية عامة للجماهير لحضور بطولة البحرين للدارتس ماسترز 2025 التي ستنطلق نهاية هذا الأسبوع يومي الخميس والجمعة 16 و17 يناير المقبل.
وتم طرح المزيد من التذاكر في المنطقة العامة في خيمة القبة التي تنطلق فيها فعاليات الجولة الأولى من بطولة الدارتس، حيث تبلغ أسعار التذاكر 50 دينار بحريني لحضور يومي البطولة، وتتوفر ضيافة كبار الشخصيات، جميع أنواع التذاكر متاحة على bahraingp . com أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن لحلبة البحرين الدولية على الرقم +97317450000.
وخلال منافسات الجولة الأولى يشارك لوك ليتلر كبطل عالمي في بطولة البحرين للدارتس ماسترز مع ستيفن بونتينج وكريس دوبي لأول مرة، إلى جانب مشاركة المصنف الأول عالميًا لوك همفريز، كما سيصل ستيفن بونتينج وكريس دوبي إلى البحرين للمنافسة في البطولة وذلك ضمن زيارتهما الأولى، بالإضافة إلى ذلك، يعود أبطال العالم السابقون روب كروس وجيروين برايس وبيتر رايت إلى البحرين إلى جانب البطل الشهير ناثان أسبينال، بطل العالم لعام 2023.
وتضم البطولة عدد من نخبة لاعبي الدارتس والذين شاركوا أيضًا في بطولة العالم مؤخرًا، إلى جانب المتأهلين من البحرين باسم محمود وعبد الله سعيد وأبرزهم لورانس إيلاجان، ومن الفلبين أليكسيس تويليو وباولو نيبريدا، البطل الصيني شياوتشين زونج، ولوك يين لي من هونج كونج والبطل الهندي نيتين كومار.
ستكون بطولة البحرين للدارتس ماسترز لهذا العام الجولة الافتتاحية في تقويم بطولة العالم للدراتس لعام 2025، ويتم تنظيم بطولة البحرين للدارتس ماسترز من قبل حلبة البحرين الدولية وذلك بالتعاون مع شركة محترفي الدارتس PDC ، وشركة الترويج الرياضي CBX وبدعم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وستقام بطولة بحرين دارتس ماسترز لعام 2025 في خيمة القبة في حلبة البحرين الدولية، والتي ستستضيف أجواء مميزة وممتعة للبطولة.
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