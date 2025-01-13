الحلبة تطرح تذاكر إضافية لبطولة الدراتس ماسترز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬طرح‭ ‬تذاكر‭ ‬إضافية‭ ‬عامة‭ ‬للجماهير‭ ‬لحضور‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬2025‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬يومي‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬16‭ ‬و17‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

وتم‭ ‬طرح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬خيمة‭ ‬القبة‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬فيها‭ ‬فعاليات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الدارتس،‭ ‬حيث‭ ‬تبلغ‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬50‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لحضور‭ ‬يومي‭ ‬البطولة،‭ ‬وتتوفر‭ ‬ضيافة‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات،‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬التذاكر‭ ‬متاحة‭ ‬على‭ ‬ bahraingp ‭.‬ com ‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتصال‭ ‬بالخط‭ ‬الساخن‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ +‬97317450000‭. ‬

وخلال‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬يشارك‭ ‬لوك‭ ‬ليتلر‭ ‬كبطل‭ ‬عالمي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬مع‭ ‬ستيفن‭ ‬بونتينج‭ ‬وكريس‭ ‬دوبي‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاركة‭ ‬المصنف‭ ‬الأول‭ ‬عالميًا‭ ‬لوك‭ ‬همفريز،‭ ‬كما‭ ‬سيصل‭ ‬ستيفن‭ ‬بونتينج‭ ‬وكريس‭ ‬دوبي‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬زيارتهما‭ ‬الأولى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يعود‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭ ‬السابقون‭ ‬روب‭ ‬كروس‭ ‬وجيروين‭ ‬برايس‭ ‬وبيتر‭ ‬رايت‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬البطل‭ ‬الشهير‭ ‬ناثان‭ ‬أسبينال،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬لعام‭ ‬2023‭.‬

وتضم‭ ‬البطولة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نخبة‭ ‬لاعبي‭ ‬الدارتس‭ ‬والذين‭ ‬شاركوا‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المتأهلين‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬باسم‭ ‬محمود‭ ‬وعبد‭ ‬الله‭ ‬سعيد‭ ‬وأبرزهم‭ ‬لورانس‭ ‬إيلاجان،‭ ‬ومن‭ ‬الفلبين‭ ‬أليكسيس‭ ‬تويليو‭ ‬وباولو‭ ‬نيبريدا،‭ ‬البطل‭ ‬الصيني‭ ‬شياوتشين‭ ‬زونج،‭ ‬ولوك‭ ‬يين‭ ‬لي‭ ‬من‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬والبطل‭ ‬الهندي‭ ‬نيتين‭ ‬كومار‭.‬

ستكون‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬في‭ ‬تقويم‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للدراتس‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬ويتم‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬محترفي‭ ‬الدارتس‭ ‬ PDC ،‭ ‬وشركة‭ ‬الترويج‭ ‬الرياضي‭ ‬ CBX ‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬وستقام‭ ‬بطولة‭ ‬بحرين‭ ‬دارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬خيمة‭ ‬القبة‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬والتي‭ ‬ستستضيف‭ ‬أجواء‭ ‬مميزة‭ ‬وممتعة‭ ‬للبطولة‭.‬