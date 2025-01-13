اليوم.. دوري الاتحاد للكرة الطائرة ينطلق بمباراتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تنطلق اليوم منافسات دوري عيسى بن راشد (دوري الاتحاد للكرة الطائرة) إذ يلتقي في المباراة الأولى فريقا بني جمرة والدير في الساعة 6:00 مساء، يعقبها لقاء الشباب وعالي، وتقام المباراتان في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
يذكر أن ثمانية أندية والتي لم تتأهل إلى الدور السداسي تشارك في هذه المسابقة وهي: بني جمرة، الشباب، اتحاد الريف، البسيتين، التضامن، المعامير، عالي، والدير.
بني جمرة والدير
وكان الفريقان قد التقيا خلال منافسات دوري عيسى بن راشد العام وانتهى لفائدة بني جمرة بثلاثية نظيفة.
وتبدو كفة عناصر الكابتن محمد جابر مدرب بني جمرة هي الأرجح في الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط للدفاع عن اللقب الذي حصلوا عليه العام الفائت، إلا إذا تمكنت عناصر الكابتن محمد عطية مدرب الدير من إحداث أي مفاجأة.
عالي والشباب
تقابل الفريقان هما الآخران في دوري عيسى بن راشد العام، وتمكن الشباب من تحويل تأخره بشوطين نظيفين إلى الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
وينتظر أن يقدم الفريقان مباراة متكافئة، يسعى فيها الشباب إلى تأكيد تفوقه، بينما هدف عالي يكمن في تعويض الخسارة السابقة.
مشوار جديد
قال الكابتن محمد جابر مدرب بني جمرة إن منافسات دوري الاتحاد يعد بالنسبة لهم مشوارا جديدا، وينظرون لمباراة اليوم على أنها مباراة مهمة لا تختلف عن أي مباراة أخرى، خاصة أن نظام المسابقة من دور واحد، لافتا إلى أن استعدادهم للمباراة لا يختلف عن أي مباراة، لها نفس القيمة والأهمية ونحترم جميع الفرق ونقدرهم دون استثناء.
وأبدى مدرب بني جمرة ثقته في جميع اللاعبين، وتغيير التشكيلة دائما الهدف منه خلق منافسة بين اللاعبين، من شأنه أن يصب في مصلحة الفريق على المستوى الفني، وبعض الأحيان يتوقف على حالة التوفيق التي تصاحب اللاعب أثناء سير المباراة يتم وضع التشكيل.
مباراة مختلفة واستعداد مغاير
وأفاد الكابتن حسين محفوظ مدرب عالي بأن مباراة فريقه اليوم أمام الشباب ستكون مغايرة عن المباراة الأولى التي جمعت الفريقين في دوري عيسى بن راشد العام، على اعتبار أن المباراة السابقة قد جاءت في المرحلة الاستعدادية، وإنما نحن الآن في المرحلة التي وضعنا لها هدفا.
وعن استعدادهم لمباراة اليوم قال: إن الاستعدادات مغايرة نوعا ما على مستوى التحضيرات الخاصة، وقراءة المنافس من ناحية مكامن نقاط قوته وضعفه، وإيجاد الحلول المناسبة للظهور بالصورة التي تساعدنا على تقديم المستوى المرجو، والفوز بالمباراة.
وأضاف: وأنا كمدرب أسعى لوضع التحضيرات المناسبة التي من شأنها أن تساعد لاعبي فريقي على إيجاد الخيارات المتعددة في المباراة بناء على العمل على نقاط الضعف للفريق المنافس، وتقليل نقاط القوة لهم.
بوابة المنافسة
ويرى الكابتن محمود الخباز أن مباراة اليوم تعتبر مباراة افتتاحية، وبوابة المنافسة على دوري الاتحاد، وستكون صعبة على الفريقين، على اعتبار أنها ستكون مختلفة من كل الوجوه عن المباراة السابقة، فالمنافس قدم مستوى ممتازا ولعب بروح قتالية في بعض مباريات القسم الاول، وهذا ما نتوقعه أن يقدمه أمامنا.
ووصف مدرب الشباب استعداد فريقه لمباراة عالي بأنها جيدة، متمنيا أن تكون عناصره في قمة التركيز والروح القتالية.
بني جمرة يمتلك الأفضلية
وقال مدرب الدير الكابتن محمد عطية إنهم سبق والتقوا المنافس، وأن الفريقين يعرفا بعض حق المعرفة، ويتوقع أن تكون الأفضلية لبني جمرة.
وتطرق لاستعداد فريقه لمباراة اليوم وقال: استعدادنا طبيعي مثل أي استعداد لأي مباراة، ويتمنى أن تكون المباراة بالنسبة لفريقه مختلفة عن سابقتها، لأنهم عملوا على تصحيح الأخطاء التي ارتكبوها.
MENAFN13012025000055011008ID1109086472