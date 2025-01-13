اليوم.. دوري الاتحاد للكرة الطائرة ينطلق بمباراتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ (‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭) ‬إذ‭ ‬يلتقي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬فريقا‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬والدير‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬00‭ ‬مساء،‭ ‬يعقبها‭ ‬لقاء‭ ‬الشباب‭ ‬وعالي،‭ ‬وتقام‭ ‬المباراتان‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬ثمانية‭ ‬أندية‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬السداسي‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬وهي‭: ‬بني‭ ‬جمرة،‭ ‬الشباب،‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف،‭ ‬البسيتين،‭ ‬التضامن،‭ ‬المعامير،‭ ‬عالي،‭ ‬والدير‭.‬





بني‭ ‬جمرة‭ ‬والدير

وكان‭ ‬الفريقان‭ ‬قد‭ ‬التقيا‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬وانتهى‭ ‬لفائدة‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭.‬

وتبدو‭ ‬كفة‭ ‬عناصر‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬مدرب‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬هي‭ ‬الأرجح‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬حصلوا‭ ‬عليه‭ ‬العام‭ ‬الفائت،‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬تمكنت‭ ‬عناصر‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬عطية‭ ‬مدرب‭ ‬الدير‭ ‬من‭ ‬إحداث‭ ‬أي‭ ‬مفاجأة‭.‬





عالي‭ ‬والشباب

تقابل‭ ‬الفريقان‭ ‬هما‭ ‬الآخران‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام،‭ ‬وتمكن‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬تحويل‭ ‬تأخره‭ ‬بشوطين‭ ‬نظيفين‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين‭.‬

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬الفريقان‭ ‬مباراة‭ ‬متكافئة،‭ ‬يسعى‭ ‬فيها‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬تأكيد‭ ‬تفوقه،‭ ‬بينما‭ ‬هدف‭ ‬عالي‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬تعويض‭ ‬الخسارة‭ ‬السابقة‭.‬





مشوار‭ ‬جديد

قال‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬مدرب‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬إن‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬يعد‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‭ ‬مشوارا‭ ‬جديدا،‭ ‬وينظرون‭ ‬لمباراة‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬مباراة‭ ‬مهمة‭ ‬لا‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬المسابقة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬واحد،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استعدادهم‭ ‬للمباراة‭ ‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬مباراة،‭ ‬لها‭ ‬نفس‭ ‬القيمة‭ ‬والأهمية‭ ‬ونحترم‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬ونقدرهم‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭.‬

وأبدى‭ ‬مدرب‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وتغيير‭ ‬التشكيلة‭ ‬دائما‭ ‬الهدف‭ ‬منه‭ ‬خلق‭ ‬منافسة‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين،‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفني،‭ ‬وبعض‭ ‬الأحيان‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬التوفيق‭ ‬التي‭ ‬تصاحب‭ ‬اللاعب‭ ‬أثناء‭ ‬سير‭ ‬المباراة‭ ‬يتم‭ ‬وضع‭ ‬التشكيل‭.‬





مباراة‭ ‬مختلفة‭ ‬واستعداد‭ ‬مغاير

وأفاد‭ ‬الكابتن‭ ‬حسين‭ ‬محفوظ‭ ‬مدرب‭ ‬عالي‭ ‬بأن‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬الشباب‭ ‬ستكون‭ ‬مغايرة‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬السابقة‭ ‬قد‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الاستعدادية،‭ ‬وإنما‭ ‬نحن‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬وضعنا‭ ‬لها‭ ‬هدفا‭.‬

وعن‭ ‬استعدادهم‭ ‬لمباراة‭ ‬اليوم‭ ‬قال‭: ‬إن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬مغايرة‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التحضيرات‭ ‬الخاصة،‭ ‬وقراءة‭ ‬المنافس‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬مكامن‭ ‬نقاط‭ ‬قوته‭ ‬وضعفه،‭ ‬وإيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬للظهور‭ ‬بالصورة‭ ‬التي‭ ‬تساعدنا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المستوى‭ ‬المرجو،‭ ‬والفوز‭ ‬بالمباراة‭. ‬

وأضاف‭: ‬وأنا‭ ‬كمدرب‭ ‬أسعى‭ ‬لوضع‭ ‬التحضيرات‭ ‬المناسبة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬لاعبي‭ ‬فريقي‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬الخيارات‭ ‬المتعددة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬الضعف‭ ‬للفريق‭ ‬المنافس،‭ ‬وتقليل‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬لهم‭. ‬





بوابة‭ ‬المنافسة

ويرى‭ ‬الكابتن‭ ‬محمود‭ ‬الخباز‭ ‬أن‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬تعتبر‭ ‬مباراة‭ ‬افتتاحية،‭ ‬وبوابة‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وستكون‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬الفريقين،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الوجوه‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬السابقة،‭ ‬فالمنافس‭ ‬قدم‭ ‬مستوى‭ ‬ممتازا‭ ‬ولعب‭ ‬بروح‭ ‬قتالية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مباريات‭ ‬القسم‭ ‬الاول،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نتوقعه‭ ‬أن‭ ‬يقدمه‭ ‬أمامنا‭.‬

ووصف‭ ‬مدرب‭ ‬الشباب‭ ‬استعداد‭ ‬فريقه‭ ‬لمباراة‭ ‬عالي‭ ‬بأنها‭ ‬جيدة،‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عناصره‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬التركيز‭ ‬والروح‭ ‬القتالية‭.‬

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بني‭ ‬جمرة‭ ‬يمتلك‭ ‬الأفضلية

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬الدير‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬عطية‭ ‬إنهم‭ ‬سبق‭ ‬والتقوا‭ ‬المنافس،‭ ‬وأن‭ ‬الفريقين‭ ‬يعرفا‭ ‬بعض‭ ‬حق‭ ‬المعرفة،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأفضلية‭ ‬لبني‭ ‬جمرة‭.‬

وتطرق‭ ‬لاستعداد‭ ‬فريقه‭ ‬لمباراة‭ ‬اليوم‭ ‬وقال‭: ‬استعدادنا‭ ‬طبيعي‭ ‬مثل‭ ‬أي‭ ‬استعداد‭ ‬لأي‭ ‬مباراة،‭ ‬ويتمنى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المباراة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفريقه‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬سابقتها،‭ ‬لأنهم‭ ‬عملوا‭ ‬على‭ ‬تصحيح‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬ارتكبوها‭.‬