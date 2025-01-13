ثلاثي الصدارة يشارك في بطولة بابكو إنرجيز البحرين للجولف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلن أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل في ترتيب الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد، الإنجليزي جون باري والأمريكي يوهانيس فيرمان والاسترالي إلفيس سمايلي، المشاركة في بطولة بابكو إنرجيز البحرين للجولف، المقرر إقامتها في النادي الملكي للجولف خلال الفترة من 30 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل.
عادت جولة دي بي ورلد التي يقام نظام التصنيف فيها تحت مسمى «السباق إلى دبي»، في الموسم الماضي إلى مملكة البحرين لأول مرة منذ عام 2011، وستتواجد هذه البطولة مرة أخرى ضمن «السلسلة الدولية» لروزنامة موسم الجولة العالمية في عام 2025، وستكون شركة بابكو إنرجيز، شركة الطاقة المتكاملة التي تقود التحول في مجال الطاقة في مملكة البحرين، الراعي الرئيسي الجديد. ويمكن للمشجعين الحصول على تذاكر الدخول العامة المجانية هنا.
ويهدف بيري وفيرمان وسمايلي إلى تحقيق بداية قوية في «السلسلة الدولية» بعد تأكيد مشاركتهم في ثلاث بطولات متتالية في منطقة الشرق الأوسط، بالتواجد في بطولة البحرين إلى جانب بطولتي هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وبطولة رأس الخيمة.
وينضم هذا الثلاثي إلى قائمة زاخرة بالنجوم سيتنافسون في النادي الملكي للجولف، يتقدمهم الجنوب أفريقي ديلان فريتيلي حامل اللقب، والفائزين بألقاب بطولات كبرى بادريج هارينجتون وجيمي ووكر، والفائزين بألقاب في جولة دي بي ورلد، ثوربيورن أوليسن وخورخي كامبيلو.
صعد باري إلى صدارة تصنيف «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد، بعد فوزه بلقبه الثاني في مسيرته في الجولة، والأول منذ 14 عاماً، في بطولة بنك موريشيوس المفتوحة في شهر ديسمبر الماضي، ليتوج هذا الفوز عاماً مذهلاً، فاز فيه ثلاث مرات في جولة التحدي «الطريق إلى مايوركا» ليضمن الصعود إلى جولة دي بي ورلد.
وقال باري: «لا أستطيع الانتظار للمشاركة للمرة الأولى في بطولة بابكو إنرجيز البحرين، ضمن سلسلة من الأحداث الرائعة في الشرق الأوسط، إذ أحب اللعب في هذه المنطقة، وأراها المكان المثالي لبدء العام الجديد».
وأضاف: «سيكون من الصعب أن أتفوق على ما حققته في العام الماضي، بعد حصد الكثير من النجاح في جولة التحدي والانطلاق بقوة في جولة دي بي ورلد، لكن مستواي بأفضل حال، ولا أستطيع الانتظار لخوض التحديات القادمة».
كما احتفل الأمريكي فيرمان بلقبه الثاني في جولة دي بي ورلد، لينهي انتظاراً دام ثلاث سنوات، عندما رفع الكأس في بطولة تحدي نيدبانك في ديسمبر الماضي. استمتع اللاعب ذو الـ 32 عاماً بنهاية لافتة للنظر في البطولة الرئيسية في أفريقيا، عندما عوض تأخره بخمس ضربات ليحقق الفوز في الجولة الأخيرة – وهو على استعداد للمشاركة للمرة الثانية في البحرين بعد ظهوره لأول مرة في نسخة العام الماضي 2024.
وقال فيرمان: «لقد استمتعت حقاً بالأسبوع الذي أمضيته في النادي الملكي للجولف في العام الماضي، وسيكون من الرائع أن أعود إلى البحرين وأنا في كامل نشاطي بعد الفوز الذي حققته في جنوب أفريقيا».
وأضاف: «إن سلسلة الأحداث التي ستقام في الشرق الأوسط تشكل فرصة رائعة لمواصلة البناء على كل العمل الجاد الذي بذلناه خلال الأعوام القليلة الماضية، وأتمنى أن أواصل النجاح الذي حققته في بداية الموسم».
وحقق سمايلي، الفوز بأول بطولة هذا الموسم في «السباق إلى دبي 2025»، عندما حصد لقبه الأول في الجولة بانتصار بسط فيه سيطرته من البداية إلى الختام في بطولة بي إم دبليو أستراليا بي جي أيه.
حقق اللاعب ذو الـ 22 عامًا فوزه الاحترافي الأول في جولة بي جي أيه في أستراليا قبل أسابيع فقط من تأمين مقعده في جولة دي بي ورلد، بانتصاره بفارق ضربتين في النادي الملكي لكوينزلاند، وهو يتطلع لخوض رحلته الأولى إلى مملكة البحرين.
وقال سمايلي: «إنه لأمر مثير للغاية أن أتجول في حول العالم وأن أحصل على فرصة إضافة البحرين إلى قائمة الأماكن الجديدة التي سألعب فيها هذا الموسم، كان فوزي الأول في جولة دي بي ورلد في وطني لحظة مهمة فتحت لي الكثير من الفرص، وآمل أن أواصل هذا المستوى من خلال المشاركة في هذه السلسلة من الأحداث في بداية العام».
بالإضافة إلى الدخول العام المجاني، تتوفر أيضاً تجارب راقية ومتميزة، بما في ذلك «التذكرة المميزة»، مع منطقة جلوس ذات إطلالة رائعة وبار مخصص، كما يوجد شاليه البطولة عند الحفرة 18، ويشمل خدمات ضيافة الطعام والمشروبات المتميزة.
وبخلاف منافسات الجولف العالمية، سيستمتع الأصدقاء والعائلات ببرنامج كامل من الأنشطة والترفيه، بما في ذلك الموسيقى المباشرة ومجموعة كبيرة من خيارات الأطعمة والمشروبات مع تقديم أشهى المأكولات من جميع أنحاء العالم. ومن بين أبرز الأنشطة التي ستقام خلال البطولة خطا انزلاق بطول 100 متر، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومنطقة ألعاب قابلة للنفخ، وأسواق الحرف اليدوية، ومنطقة بلاي ستيشن، وكشك تصوير بالذكاء الاصطناعي، ومنطقة طلاء الجسم وملعب ميني جول. كما ستكون هناك منطقة بحرينية تقليدية توفر لمحة عن التراث المحلي، بالإضافة إلى شاشتين عملاقتين ووسائد مريحة تسمح للمشجعين بمواكبة كل أحداث الملعب أثناء زيارتهم لقرية البطولة.
التسجيل للحصول على التذاكر المجانية لبطولة البحرين 2025 متاح عبر موقع إلكتروني.
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