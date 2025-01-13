ثلاثي الصدارة يشارك في بطولة بابكو إنرجيز البحرين للجولف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأوائل‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬لجولة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد،‭ ‬الإنجليزي‭ ‬جون‭ ‬باري‭ ‬والأمريكي‭ ‬يوهانيس‭ ‬فيرمان‭ ‬والاسترالي‭ ‬إلفيس‭ ‬سمايلي،‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬البحرين‭ ‬للجولف،‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬2‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬

عادت‭ ‬جولة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد‭ ‬التي‭ ‬يقام‭ ‬نظام‭ ‬التصنيف‭ ‬فيها‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬دبي‮»‬،‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬وستتواجد‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬السلسلة‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬لروزنامة‭ ‬موسم‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬وستكون‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬شركة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الراعي‭ ‬الرئيسي‭ ‬الجديد‭. ‬ويمكن‭ ‬للمشجعين‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تذاكر‭ ‬الدخول‭ ‬العامة‭ ‬المجانية‭ ‬هنا‭.‬

ويهدف‭ ‬بيري‭ ‬وفيرمان‭ ‬وسمايلي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬‮«‬السلسلة‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تأكيد‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬بطولات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬بالتواجد‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بطولتي‭ ‬هيرو‭ ‬دبي‭ ‬ديزرت‭ ‬كلاسيك،‭ ‬وبطولة‭ ‬رأس‭ ‬الخيمة‭.‬

وينضم‭ ‬هذا‭ ‬الثلاثي‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬زاخرة‭ ‬بالنجوم‭ ‬سيتنافسون‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف،‭ ‬يتقدمهم‭ ‬الجنوب‭ ‬أفريقي‭ ‬ديلان‭ ‬فريتيلي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬والفائزين‭ ‬بألقاب‭ ‬بطولات‭ ‬كبرى‭ ‬بادريج‭ ‬هارينجتون‭ ‬وجيمي‭ ‬ووكر،‭ ‬والفائزين‭ ‬بألقاب‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد،‭ ‬ثوربيورن‭ ‬أوليسن‭ ‬وخورخي‭ ‬كامبيلو‭.‬

صعد‭ ‬باري‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬تصنيف‭ ‬‮«‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬دبي‮»‬‭ ‬لجولة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بلقبه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬الجولة،‭ ‬والأول‭ ‬منذ‭ ‬14‭ ‬عاماً،‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬بنك‭ ‬موريشيوس‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ليتوج‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬عاماً‭ ‬مذهلاً،‭ ‬فاز‭ ‬فيه‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬التحدي‭ ‬‮«‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬مايوركا‮»‬‭ ‬ليضمن‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬جولة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد‭.‬

وقال‭ ‬باري‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬الانتظار‭ ‬للمشاركة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬البحرين،‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬الرائعة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬إذ‭ ‬أحب‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬وأراها‭ ‬المكان‭ ‬المثالي‭ ‬لبدء‭ ‬العام‭ ‬الجديد‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬أتفوق‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬حصد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬التحدي‭ ‬والانطلاق‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد،‭ ‬لكن‭ ‬مستواي‭ ‬بأفضل‭ ‬حال،‭ ‬ولا‭ ‬أستطيع‭ ‬الانتظار‭ ‬لخوض‭ ‬التحديات‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬احتفل‭ ‬الأمريكي‭ ‬فيرمان‭ ‬بلقبه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد،‭ ‬لينهي‭ ‬انتظاراً‭ ‬دام‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬عندما‭ ‬رفع‭ ‬الكأس‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬نيدبانك‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭. ‬استمتع‭ ‬اللاعب‭ ‬ذو‭ ‬الـ‭ ‬32‭ ‬عاماً‭ ‬بنهاية‭ ‬لافتة‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬أفريقيا،‭ ‬عندما‭ ‬عوض‭ ‬تأخره‭ ‬بخمس‭ ‬ضربات‭ ‬ليحقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ – ‭ ‬وهو‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬للمشاركة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬ظهوره‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2024‭.‬

وقال‭ ‬فيرمان‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬استمتعت‭ ‬حقاً‭ ‬بالأسبوع‭ ‬الذي‭ ‬أمضيته‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وسيكون‭ ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬أن‭ ‬أعود‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬وأنا‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬نشاطي‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬سلسلة‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تشكل‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬لمواصلة‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬الذي‭ ‬بذلناه‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬أواصل‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‮»‬‭.‬

وحقق‭ ‬سمايلي،‭ ‬الفوز‭ ‬بأول‭ ‬بطولة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬‮«‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬دبي‭ ‬2025‮»‬،‭ ‬عندما‭ ‬حصد‭ ‬لقبه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬بانتصار‭ ‬بسط‭ ‬فيه‭ ‬سيطرته‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬إلى‭ ‬الختام‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬دبليو‭ ‬أستراليا‭ ‬بي‭ ‬جي‭ ‬أيه‭.‬

حقق‭ ‬اللاعب‭ ‬ذو‭ ‬الـ‭ ‬22‭ ‬عامًا‭ ‬فوزه‭ ‬الاحترافي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬بي‭ ‬جي‭ ‬أيه‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬تأمين‭ ‬مقعده‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد،‭ ‬بانتصاره‭ ‬بفارق‭ ‬ضربتين‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬لكوينزلاند،‭ ‬وهو‭ ‬يتطلع‭ ‬لخوض‭ ‬رحلته‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقال‭ ‬سمايلي‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لأمر‭ ‬مثير‭ ‬للغاية‭ ‬أن‭ ‬أتجول‭ ‬في‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬وأن‭ ‬أحصل‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬إضافة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬الأماكن‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬سألعب‭ ‬فيها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬كان‭ ‬فوزي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد‭ ‬في‭ ‬وطني‭ ‬لحظة‭ ‬مهمة‭ ‬فتحت‭ ‬لي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص،‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬أواصل‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‮»‬‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدخول‭ ‬العام‭ ‬المجاني،‭ ‬تتوفر‭ ‬أيضاً‭ ‬تجارب‭ ‬راقية‭ ‬ومتميزة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬التذكرة‭ ‬المميزة‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬منطقة‭ ‬جلوس‭ ‬ذات‭ ‬إطلالة‭ ‬رائعة‭ ‬وبار‭ ‬مخصص،‭ ‬كما‭ ‬يوجد‭ ‬شاليه‭ ‬البطولة‭ ‬عند‭ ‬الحفرة‭ ‬18،‭ ‬ويشمل‭ ‬خدمات‭ ‬ضيافة‭ ‬الطعام‭ ‬والمشروبات‭ ‬المتميزة‭.‬

وبخلاف‭ ‬منافسات‭ ‬الجولف‭ ‬العالمية،‭ ‬سيستمتع‭ ‬الأصدقاء‭ ‬والعائلات‭ ‬ببرنامج‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والترفيه،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الموسيقى‭ ‬المباشرة‭ ‬ومجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬أشهى‭ ‬المأكولات‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬أبرز‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬خلال‭ ‬البطولة‭ ‬خطا‭ ‬انزلاق‭ ‬بطول‭ ‬100‭ ‬متر،‭ ‬ومنطقة‭ ‬ألعاب‭ ‬للأطفال،‭ ‬ومنطقة‭ ‬ألعاب‭ ‬قابلة‭ ‬للنفخ،‭ ‬وأسواق‭ ‬الحرف‭ ‬اليدوية،‭ ‬ومنطقة‭ ‬بلاي‭ ‬ستيشن،‭ ‬وكشك‭ ‬تصوير‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ومنطقة‭ ‬طلاء‭ ‬الجسم‭ ‬وملعب‭ ‬ميني‭ ‬جول‭. ‬كما‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬منطقة‭ ‬بحرينية‭ ‬تقليدية‭ ‬توفر‭ ‬لمحة‭ ‬عن‭ ‬التراث‭ ‬المحلي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شاشتين‭ ‬عملاقتين‭ ‬ووسائد‭ ‬مريحة‭ ‬تسمح‭ ‬للمشجعين‭ ‬بمواكبة‭ ‬كل‭ ‬أحداث‭ ‬الملعب‭ ‬أثناء‭ ‬زيارتهم‭ ‬لقرية‭ ‬البطولة‭.‬

التسجيل‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬التذاكر‭ ‬المجانية‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬2025‭ ‬متاح‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬إلكتروني‭.‬