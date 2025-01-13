وقفة تحليلية للجولة (8) من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدمالرفاع بقيادة إسبانية ينتصر على المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
شهدت الجولة الثامنة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم الكثير من المفاجآت، حيث اصطاد فريق المالكية نظيره الستراوي بهدف نظيف، وقلب الأهلي الطاولة على الرفاع الشرقي في شوط واحد، وألحق الرفاع الخسارة الأولى بمتصدر الدوري المحرق، حيث شهدت المواجهة الحضور الجماهيري الكبير، وتألق فريق النجمة ليصعد للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة، الملحق الرياضي في «أخبار الخليج» يسلط الضوء على أبرز مجريات هذه الجولة في السطور التالية:
الرفاع بقيادة إسبانية
تمكن فريق الرفاع من الانتصار على المحرق بهدفين نظيفين، في المواجهة الأكثر إثارة ومتعة بالجولة، بعد التوقف الطويل من أجل مشاركة منتخبنا الوطني في «خليجي 26»، وظهر الرفاع بأسلوب مختلف ومميز، وكان الظهور الأول لمدربه الجديد الإسباني كارلوس هيرنانديز الذي تمكن من كسب نقاط المواجهة ومنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة للعودة إلى المنافسة على البطولات.
ويحتل الرفاع حاليا المركز الرابع برصيد 14 نقطة من سبع جولات لعبها، فاز في أربع منها وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة من حامل اللقب الخالدية بهدف نظيف.
ريمونتادا أهلاوية
استطاع فريق الأهلي من تحقيق الفوز على حساب منافسه الرفاع الشرقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكان الرفاع الشرقي هو المتقدم بالنتيجة بهدفين عبر حسين الخياط (25) من ركلة جزاء، وبوكونتا سار (27)، ولم ينتظر الأهلي كثيرا ليعود بريمونتادا قوية خلال الشوط الأول، أحرز الأهداف باقر العصفور (32)، سيد مهدي شرف (35)، فاسيوندو توباريس (45+6).
17 هدفا بالجولة
سجلت الجولة الثامنة غزارة تهديفية بمجموع 17 هدفا، وجاءت على النحو التالي، فاز المالكية على سترة (1-0)، فاز الأهلي على الرفاع الشرقي (3-2)، فاز الخالدية على البحرين (3-0)، فاز الرفاع على المحرق (2-0)، النجمة على عالي (3-1)، وفاز الشباب على المنامة (2-0).
10 بطاقات ملونة
أشهر الحكم الدولي حسين الشويخ 10 بطاقات ملونة في مباراة القمة بين الرفاع والمحرق، وكان نصيب المحرق منها 5 بطاقات صفراء وواحدة حمراء إلى فابريسيو دا خيسوس في الدقيقة (43) من زمن المباراة، وكان نصيب الرفاع منها 4 بطاقات صفراء.
الحضور الجماهيري
شهدت الجولة حضورا جماهيريا كبيرا في مؤازرة فرقها في منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز، وقد سجل لقاء الرفاع مع المحرق النسبة الأكبر في المدرجات بلغ 5862 مشجعا.
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