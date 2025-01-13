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وقفة تحليلية للجولة (8) من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدمالرفاع بقيادة إسبانية ينتصر على المحرق

1/13/2025 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد جواد الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

شهدت‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المفاجآت،‭ ‬حيث‭ ‬اصطاد‭ ‬فريق‭ ‬المالكية‭ ‬نظيره‭ ‬الستراوي‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف،‭ ‬وقلب‭ ‬الأهلي‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬واحد،‭ ‬وألحق‭ ‬الرفاع‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬بمتصدر‭ ‬الدوري‭ ‬المحرق،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬المواجهة‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬الكبير،‭ ‬وتألق‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬ليصعد‭ ‬للمركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة،‭ ‬الملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬مجريات‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬في‭ ‬السطور‭ ‬التالية‭:‬

الرفاع‭ ‬بقيادة‭ ‬إسبانية

تمكن‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬من‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬المحرق‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين،‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬الأكثر‭ ‬إثارة‭ ‬ومتعة‭ ‬بالجولة،‭ ‬بعد‭ ‬التوقف‭ ‬الطويل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مشاركة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬،‭ ‬وظهر‭ ‬الرفاع‭ ‬بأسلوب‭ ‬مختلف‭ ‬ومميز،‭ ‬وكان‭ ‬الظهور‭ ‬الأول‭ ‬لمدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬هيرنانديز‭ ‬الذي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬كسب‭ ‬نقاط‭ ‬المواجهة‭ ‬ومنح‭ ‬لاعبيه‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬كبيرة‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬البطولات‭.‬

ويحتل‭ ‬الرفاع‭ ‬حاليا‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬جولات‭ ‬لعبها،‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬منها‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬وخسر‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الخالدية‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭.‬

ريمونتادا‭ ‬أهلاوية

استطاع‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منافسه‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬بنتيجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬وكان‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬هو‭ ‬المتقدم‭ ‬بالنتيجة‭ ‬بهدفين‭ ‬عبر‭ ‬حسين‭ ‬الخياط‭ (‬25‭) ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬وبوكونتا‭ ‬سار‭ (‬27‭)‬،‭ ‬ولم‭ ‬ينتظر‭ ‬الأهلي‭ ‬كثيرا‭ ‬ليعود‭ ‬بريمونتادا‭ ‬قوية‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬أحرز‭ ‬الأهداف‭ ‬باقر‭ ‬العصفور‭ (‬32‭)‬،‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬شرف‭ (‬35‭)‬،‭ ‬فاسيوندو‭ ‬توباريس‭ (‬45+6‭).‬

17‭ ‬هدفا‭ ‬بالجولة

سجلت‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬غزارة‭ ‬تهديفية‭ ‬بمجموع‭ ‬17‭ ‬هدفا،‭ ‬وجاءت‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي،‭ ‬فاز‭ ‬المالكية‭ ‬على‭ ‬سترة‭ (‬1-0‭)‬،‭ ‬فاز‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ (‬3-2‭)‬،‭ ‬فاز‭ ‬الخالدية‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ (‬3-0‭)‬،‭ ‬فاز‭ ‬الرفاع‭ ‬على‭ ‬المحرق‭ (‬2-0‭)‬،‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬عالي‭ (‬3-1‭)‬،‭ ‬وفاز‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬المنامة‭ (‬2-0‭).‬

10‭ ‬بطاقات‭ ‬ملونة

أشهر‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬حسين‭ ‬الشويخ‭ ‬10‭ ‬بطاقات‭ ‬ملونة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬القمة‭ ‬بين‭ ‬الرفاع‭ ‬والمحرق،‭ ‬وكان‭ ‬نصيب‭ ‬المحرق‭ ‬منها‭ ‬5‭ ‬بطاقات‭ ‬صفراء‭ ‬وواحدة‭ ‬حمراء‭ ‬إلى‭ ‬فابريسيو‭ ‬دا‭ ‬خيسوس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬43‭) ‬من‭ ‬زمن‭ ‬المباراة،‭ ‬وكان‭ ‬نصيب‭ ‬الرفاع‭ ‬منها‭ ‬4‭ ‬بطاقات‭ ‬صفراء‭.‬

الحضور‭ ‬الجماهيري

شهدت‭ ‬الجولة‭ ‬حضورا‭ ‬جماهيريا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬مؤازرة‭ ‬فرقها‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز،‭ ‬وقد‭ ‬سجل‭ ‬لقاء‭ ‬الرفاع‭ ‬مع‭ ‬المحرق‭ ‬النسبة‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬بلغ‭ ‬5862‭ ‬مشجعا‭.‬

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