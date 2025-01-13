البديع يبتعد بالصدارة.. والحالة يتعثر أمام البسيتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ابتعد فريق البديع بصدارة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم للموسم 2024-2025 في ختام القسم الأول، بعد فوزه على قلالي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، وبهذا الفوز العريض رفع البديع رصيده إلى 29 نقطة، في المقابل تجمد رصيد قلالي عند 4 نقاط، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي النجمة.
وفي اللقاء الثاني سقط الحالة في فخ التعادل الإيجابي أمام البسيتين بهدف لكليهما، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب النادي الأهلي بالماحوز، وبهذه النتيجة رفع الحالة رصيده إلى 20 نقطة، فيما رفع البسيتين رصيده إلى 18 نقطة.
وفي اللقاء الأخير تمكن فريق اتحاد الريف من الفوز على حساب نظيره التضامن بنتيجة هدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت على ملعب مدينة حمد، وبهذه النتيجة رفع اتحاد الريف رصيده إلى 6 نقاط، في حين تجمد رصيد التضامن عند 3 نقاط.
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