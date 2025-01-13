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البديع يبتعد بالصدارة.. والحالة يتعثر أمام البسيتين

1/13/2025 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ابتعد‭ ‬فريق‭ ‬البديع‭ ‬بصدارة‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬2024-2025‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬القسم‭ ‬الأول،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬قلالي‭ ‬بنتيجة‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء،‭ ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬العريض‭ ‬رفع‭ ‬البديع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬قلالي‭ ‬عند‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬سقط‭ ‬الحالة‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬أمام‭ ‬البسيتين‭ ‬بهدف‭ ‬لكليهما،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بالماحوز،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬الحالة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬البسيتين‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نقطة‭.‬‮

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬تمكن‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬نظيره‭ ‬التضامن‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدف‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬التضامن‭ ‬عند‭ ‬3‭ ‬نقاط‭.‬

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