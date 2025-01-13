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22 يناير انطلاق كأس خالد بن حمد

1/13/2025 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬موعد‭ ‬انطلاق‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الأولى،‭ ‬والتي‭ ‬ستنطلق‭ ‬مبارياتها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬22‭ ‬يناير‭ ‬وحتى‭ ‬28‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭.‬

وسيقام‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء،‭ ‬حيث‭ ‬سيواجه‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬نظيره‭ ‬الأهلي‭ ‬يوم‭ ‬22‭ ‬يناير،‭ ‬وسيلعب‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬يناير،‭ ‬وستقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬يوم‭ ‬28‭ ‬يناير‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬لاحقا‭ ‬الملعب‭ ‬الذي‭ ‬سيحتضن‭ ‬اللقاء‭.‬

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