22 يناير انطلاق كأس خالد بن حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم موعد انطلاق مباريات كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للموسم الرياضي 2024-2025 في نسختها الأولى، والتي ستنطلق مبارياتها خلال الفترة ما بين 22 يناير وحتى 28 يناير الجاري.
وسيقام الدور نصف النهائي على ملعب مدينة خليفة الرياضية عند الساعة السابعة مساء، حيث سيواجه فريق الرفاع نظيره الأهلي يوم 22 يناير، وسيلعب فريق الخالدية أمام المحرق يوم 23 يناير، وستقام المباراة النهائية يوم 28 يناير على أن يحدد لاحقا الملعب الذي سيحتضن اللقاء.
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