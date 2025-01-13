غدا انطلاق بطولة خالد بن حمد لقفز الحواجز الدولية ذات النجمة الواحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ينظم الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الدولية لقفز الحواجز ذات النجمة الواحدة وذلك خلال الفترة من 15 حتى 18 يناير الحالي بمشاركة واسعة من الفرسان.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن رياضات الفروسية في مملكة البحرين فتحت آفاقا رحبة من التطور بفضل الاهتمام والرعاية التي تحظى بها من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم والمساندة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث باتت مملكة البحرين قبلة لاحتضان البطولات الدولية والإقليمية التي تسهم في تسليط الضوء على المنجزات الحضارية والتنموية التي تسجلها المملكة في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
وأشار سموه إلى أن رياضات الفروسية سجلت نجاحات متواصلة بفضل الرؤية التي وضعها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وجعلت مملكة البحرين في مصاف الدول العالمية في التطور والازدهار وتحقيق الانجازات الكبرى.
ووجه سموه، الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، ببذل الجهود لتحقيق النجاح لبطولة سموه الدولية لقفز الحواجز، متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح لكافة الفرسان المشاركين.
وستقام البطولة بمشاركة واسعة من الفرسان، وسيبدأ البرنامج غدا الأربعاء عبر إقامة الفحص البيطري للجياد المشاركة.
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