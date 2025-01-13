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غدا انطلاق بطولة خالد بن حمد لقفز الحواجز الدولية ذات النجمة الواحدة

1/13/2025 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬ينظم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬بطولة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الدولية‭ ‬لقفز‭ ‬الحواجز‭ ‬ذات‭ ‬النجمة‭ ‬الواحدة‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬حتى‭ ‬18‭ ‬يناير‭ ‬الحالي‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الفرسان‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬رياضات‭ ‬الفروسية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فتحت‭ ‬آفاقا‭ ‬رحبة‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬بفضل‭ ‬الاهتمام‭ ‬والرعاية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬والمساندة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حيث‭ ‬باتت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قبلة‭ ‬لاحتضان‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المنجزات‭ ‬الحضارية‭ ‬والتنموية‭ ‬التي‭ ‬تسجلها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لسيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رياضات‭ ‬الفروسية‭ ‬سجلت‭ ‬نجاحات‭ ‬متواصلة‭ ‬بفضل‭ ‬الرؤية‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وجعلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬الدول‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار‭ ‬وتحقيق‭ ‬الانجازات‭ ‬الكبرى‭.‬

ووجه‭ ‬سموه،‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬ببذل‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬لبطولة‭ ‬سموه‭ ‬الدولية‭ ‬لقفز‭ ‬الحواجز،‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لكافة‭ ‬الفرسان‭ ‬المشاركين‭.‬

وستقام‭ ‬البطولة‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الفرسان،‭ ‬وسيبدأ‭ ‬البرنامج‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء‭ ‬عبر‭ ‬إقامة‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭ ‬للجياد‭ ‬المشاركة‭.‬

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