منتخب السيدات يتغلب على نظيره العراقي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تغلب منتخبنا الوطني للسيدات لكرة الصالات على نظيره المنتخب العراقي بنتيجة 9 أهداف مقابل 5، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا التي تقام في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وأحرزت أهداف منتخب السيدات اللاعبات أميرة سوار (ثلاثة أهداف)، الشيخة العنود (هدفين)، منار يعقوب (هدفين)، ليليا إسكبار، حصة العيسى.
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