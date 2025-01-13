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منتخب السيدات يتغلب على نظيره العراقي

1/13/2025 7:11:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق‭ ‬ الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تغلب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للسيدات‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬بنتيجة‭ ‬9‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬5،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬التايلاندية‭ ‬بانكوك‭.‬

وأحرزت‭ ‬أهداف‭ ‬منتخب‭ ‬السيدات‭ ‬اللاعبات‭ ‬أميرة‭ ‬سوار‭ (‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬الشيخة‭ ‬العنود‭ (‬هدفين‭)‬،‭ ‬منار‭ ‬يعقوب‭ (‬هدفين‭)‬،‭ ‬ليليا‭ ‬إسكبار،‭ ‬حصة‭ ‬العيسى‭.‬

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