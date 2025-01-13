المنــامــة يـلاقـي العـربـي القـطـري في ((واصــل))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
يلاقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي المنامة غدًا الثلاثاء فريق العربي القطري على صالة نادي الغرافة الرياضية عند الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمن الجولة الخامسة لدوري غرب آسيا لكرة السلة (واصل).
ويدخل المنامة اللقاء، وهو منتشي بفوزين في الجولتين الماضيتين على حساب الاتحاد السعودي في جدة، والقادسية الكويتي في البحرين، وسيسعى لمواصلة انتصاراته للمنافسة على صدارة المجموعة، ويملك الفريق 6 نقاط في رصيده من فوزين وخسارتين.
بينما يدخل العربي القطري اللقاء لتكرار تفوقه على المنامة بعدما تغلّب عليه في مواجهة قوية على أرض الأخير، ويملك في رصيده 6 نقاط من فوزين وخسارتين أيضا.
ويشير ترتيب المجموعة إلى تساوي الفرق جميعها بست نقاط لكل من الاتحاد السعودي، والقادسية الكويتي، والمنامة البحريني، والعربي القطري.
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