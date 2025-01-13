المنــامــة يـلاقـي العـربـي القـطـري في ((واصــل))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يلاقي‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المنامة‭ ‬غدًا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬فريق‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الغرافة‭ ‬الرياضية‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬لدوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬واصل‭).‬

ويدخل‭ ‬المنامة‭ ‬اللقاء،‭ ‬وهو‭ ‬منتشي‭ ‬بفوزين‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬والقادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وسيسعى‭ ‬لمواصلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة،‭ ‬ويملك‭ ‬الفريق‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وخسارتين‭.‬

بينما‭ ‬يدخل‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬اللقاء‭ ‬لتكرار‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬المنامة‭ ‬بعدما‭ ‬تغلّب‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الأخير،‭ ‬ويملك‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وخسارتين‭ ‬أيضا‭.‬

ويشير‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬تساوي‭ ‬الفرق‭ ‬جميعها‭ ‬بست‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي،‭ ‬والقادسية‭ ‬الكويتي،‭ ‬والمنامة‭ ‬البحريني،‭ ‬والعربي‭ ‬القطري‭.‬