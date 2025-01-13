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أرتيتا مندهش من الخسارة

1/13/2025 7:11:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬مدرب‭ ‬أرسنال‭ ‬إنه‭ ‬مندهش‭ ‬لعدم‭ ‬تمكن‭ ‬فريقه‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬المواجهة‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬لكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬إقصاء‭ ‬الفريق‭ ‬اللندني‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬عقب‭ ‬التعادل‭ ‬1‭-‬1‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬إضافي‭.‬

وعدل‭ ‬صاحب‭ ‬الضيافة‭ ‬تأخره‭ ‬بهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعادل‭ ‬1‭-‬1‭ ‬بعدما‭ ‬ألغى‭ ‬جابرييل‭ ‬هدف‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬أحرزه‭ ‬برونو‭ ‬فرنانديز‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬ديوجو‭ ‬دالوت‭ ‬لاعب‭ ‬يونايتد‭ ‬وكان‭ ‬بوسع‭ ‬أرسنال‭ ‬التقدم‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭.‬

لكن‭ ‬ركلة‭ ‬الجزاء‭ ‬التي‭ ‬نفذها‭ ‬القائد‭ ‬مارتن‭ ‬أوديجارد‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬الحارس‭ ‬ألتاي‭ ‬بايندير‭ ‬الذي‭ ‬تصدى‭ ‬أيضا‭ ‬لركلة‭ ‬ترجيح‭ ‬نفذها‭ ‬كاي‭ ‬هافرتس‭ ‬ليرسل‭ ‬يونايتد‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭.‬

وحصل‭ ‬أرسنال‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬فرص‭ ‬لحسم‭ ‬المباراة‭ ‬لصالحه‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬1‭-‬1‭ ‬إذ‭ ‬أهدر‭ ‬هافرتس‭ ‬فرصة‭ ‬سهلة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬10‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬وغادر‭ ‬أرتيتا‭ ‬الملعب‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يصدق‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬ودع‭ ‬البطولة‭.‬

وقال‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬من‭ ‬المدهش‭ ‬أننا‭ ‬لم‭ ‬ننجح‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬المباراة‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬الهيمنة‭ ‬والتفوق‭ ‬على‭ ‬المنافس‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬فعلناه‭ ‬لمحاولة‭ ‬الفوز‭ ‬بالمباراة‮»‬‭.‬

وواصل‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نستحقه‭ ‬بوضوح،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬أسباب‭ ‬تتعلق‭ ‬بعدم‭ ‬الفعالية‭ ‬أمام‭ ‬المرمى‭. ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬حصلنا‭ ‬عليها‭ ‬وركلة‭ ‬الجزاء‭ ‬سنعود‭ ‬إلى‭ ‬ديارنا‭ ‬والحزن‭ ‬يعتصرنا‭ ‬لكني‭ ‬فخور‭ ‬بلاعبي‭ ‬فريقي‮»‬‭.‬

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