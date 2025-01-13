أرتيتا مندهش من الخسارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
(رويترز): قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إنه مندهش لعدم تمكن فريقه من حسم المواجهة أمام مانشستر يونايتد الذي لعب لفترة طويلة بعشرة لاعبين في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد إقصاء الفريق اللندني بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 بعد وقت إضافي.
وعدل صاحب الضيافة تأخره بهدف إلى تعادل 1-1 بعدما ألغى جابرييل هدف التقدم الذي أحرزه برونو فرنانديز بعد طرد ديوجو دالوت لاعب يونايتد وكان بوسع أرسنال التقدم من ركلة جزاء مثيرة للجدل.
لكن ركلة الجزاء التي نفذها القائد مارتن أوديجارد تصدى لها الحارس ألتاي بايندير الذي تصدى أيضا لركلة ترجيح نفذها كاي هافرتس ليرسل يونايتد إلى الدور الرابع.
وحصل أرسنال على عدة فرص لحسم المباراة لصالحه حين كانت النتيجة 1-1 إذ أهدر هافرتس فرصة سهلة في آخر 10 دقائق من الوقت الأصلي وغادر أرتيتا الملعب وهو لا يصدق أن فريقه ودع البطولة.
وقال للصحفيين «من المدهش أننا لم ننجح في الفوز بهذه المباراة خاصة بعد الهيمنة والتفوق على المنافس وكل ما فعلناه لمحاولة الفوز بالمباراة».
وواصل: «لم نحصل على ما نستحقه بوضوح، لكن هناك أسباب تتعلق بعدم الفعالية أمام المرمى. مع كل الفرص التي حصلنا عليها وركلة الجزاء سنعود إلى ديارنا والحزن يعتصرنا لكني فخور بلاعبي فريقي».
MENAFN13012025000055011008ID1109086462
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.