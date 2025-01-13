بايرن لتفادي الانزلاق.. وليفركوزن لتشديد الخناق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ميونيخ‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يطمح‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬إلى‭ ‬التمسك‭ ‬بفارق‭ ‬النقاط‭ ‬الأربع‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬بطولة‭ ‬ألمانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاستفاقة‭ ‬القوية‭ ‬لباير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬هوفنهايم‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭.‬

وتبقى‭ ‬الأنظار‭ ‬شاخصة‭ ‬نحو‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬المصري‭ ‬عمر‭ ‬مرموش‭ ‬الذي‭ ‬ترتفع‭ ‬أسهم‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانجليزي‭ ‬ويستضيف‭ ‬فريقه‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الثالث‭ ‬فرايبورغ‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬يطمح‭ ‬العملاق‭ ‬البافاري‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬والثالث‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا،‭ ‬وستكون‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬هوفنهايم‭ ‬المتعثر‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ (‬المركز‭ ‬15‭ ‬بـ14‭ ‬نقطة‭) ‬في‭ ‬متناول‭ ‬يد‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬البلجيكي‭ ‬فنسان‭ ‬كومباني‭.‬

وكان‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الانجليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬قاد‭ ‬بايرن‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬هي‭ ‬الـ26‭ ‬له‭ ‬تواليا‭ ‬منذ‭ ‬أضاع‭ ‬ركلته‭ ‬أمام‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022‭.‬

وقال‭ ‬كومباني‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مونشنغلادباخ‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالفوز‭ ‬1‭-‬0‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬بوسعنا‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬أو‭ ‬هدفين‭ ‬آخرين‮»‬‭.‬

ليفركوزن‭ ‬للفوز‭ ‬رقم‭ ‬11‭ ‬تواليا

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬يأمل‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬عروضه‭ ‬الرائعة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬فاز‭ ‬بمبارياته‭ ‬العشر‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬آخرها‭ ‬الفوز‭ ‬المثير‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬على‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬3-2‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬16،‭ ‬لكنه‭ ‬سيصطدم‭ ‬بماينتس‭ ‬الخامس‭ ‬والمتألق‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬وبعد‭ ‬بداية‭ ‬متفاوتة‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه،‭ ‬استعاد‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو‭ ‬بريقهم‭ ‬ونجحوا‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬بقوة‭ ‬الى‭ ‬قلب‭ ‬الصراع‭.‬

وستكون‭ ‬مواجهة‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬ماينتس‭ ‬قبل‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬بايرن‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬لتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬وتضييق‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬المتصدر‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬ماينتس‭ ‬يشكل‭ ‬اختبارا‭ ‬لا‭ ‬يُستهان‭ ‬به‭ ‬لليفركوزن،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬وهو‭ ‬يمر‭ ‬بفترة‭ ‬جيدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬إحداها‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬بايرن‭ ‬نفسه‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬14‭.‬

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