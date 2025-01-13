بايرن لتفادي الانزلاق.. وليفركوزن لتشديد الخناق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ميونيخ - (أ ف ب): يطمح بايرن ميونيخ إلى التمسك بفارق النقاط الأربع في صدارة بطولة ألمانيا لكرة القدم، في ظل الاستفاقة القوية لباير ليفركوزن حامل اللقب، عندما يستضيف هوفنهايم غدا الأربعاء ضمن المرحلة السابعة عشرة.
وتبقى الأنظار شاخصة نحو المهاجم الدولي المصري عمر مرموش الذي ترتفع أسهم انتقاله إلى مانشستر سيتي الانجليزي ويستضيف فريقه أينتراخت فرانكفورت الثالث فرايبورغ اليوم الثلاثاء.
في المباراة الأولى، يطمح العملاق البافاري إلى تحقيق فوزه الرابع تواليا في مختلف المسابقات والثالث تواليا في البوندسليغا، وستكون مباراته أمام هوفنهايم المتعثر هذا الموسم (المركز 15 بـ14 نقطة) في متناول يد فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني.
وكان المهاجم الدولي الانجليزي هاري كاين قاد بايرن إلى فوز صعب على بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف سجله من ركلة جزاء، هي الـ26 له تواليا منذ أضاع ركلته أمام فرنسا في ربع نهائي مونديال قطر 2022.
وقال كومباني بعد الفوز على مونشنغلادباخ: «نحن سعداء بالفوز 1-0 حتى لو كان بوسعنا تسجيل هدف أو هدفين آخرين».
ليفركوزن للفوز رقم 11 تواليا
من جهة أخرى، يأمل باير ليفركوزن حامل اللقب إلى مواصلة عروضه الرائعة بعد ان فاز بمبارياته العشر الاخيرة في مختلف المسابقات، آخرها الفوز المثير خارج أرضه على بوروسيا دورتموند 3-2 الجمعة في المرحلة 16، لكنه سيصطدم بماينتس الخامس والمتألق هذا الموسم. وبعد بداية متفاوتة في حملة الدفاع عن لقبه، استعاد رجال المدرب الاسباني شابي ألونسو بريقهم ونجحوا في العودة بقوة الى قلب الصراع.
وستكون مواجهة اليوم الثلاثاء أمام ماينتس قبل 24 ساعة من مباراة بايرن فرصة مثالية لتقليص الفارق إلى نقطة وتضييق الخناق على المتصدر.
إلا أنّ ماينتس يشكل اختبارا لا يُستهان به لليفركوزن، حيث يحتل المركز الخامس، وهو يمر بفترة جيدة من خلال سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية إحداها كان على بايرن نفسه 2-1 في المرحلة 14.
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