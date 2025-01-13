نوتنغهام لتكرار إنجازه أمام ليفربول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لندن – (أ ف ب): يأمل نوتنغهام فوريست، مفاجأة الموسم، أن يضرب عصفورين بحجر واحد عندما يستضيف ليفربول المتصدر من خلال الفوز عليه وتقليص الفارق معه الى 3 نقاط فقط في المرحلة الحادية والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم التي تنطلق اليوم الثلاثاء.
وحتى الآن، يعتبر نوتنغهام فوريست الفريق الوحيد الذي الحق الخسارة اليتيمة بليفربول في الدوري المحلي عندما تغلب عليه في عقر داره ملعب انفيلد 1-0 في سبتمبر الماضي.
وإذا قدر لثالث الترتيب الفوز على ليفربول الذي يملك مباراة مؤجلة ضد جاره إيفرتون لم يحدد حتى الآن موعدها، سيتمكن من تحقيق الفوز ذهابا وإيابا عليه للمرة الأولى منذ موسم 1962-63.
يغيب عن ليفربول مهاجمه الأوروغوياني داروين نونييس لتراكم البطاقات، لكنه يستطيع الاعتماد على مروحة واسعة من المهاجمين على رأسهم المصري محمد صلاح والكولومبي لويس دياس والبرتغالي ديوغو جوتا.
وأقر مدرب ليفربول الهولندي أرنه سلوت بصعوبة مهمة فريقه في مواجهة فوريست بقوله «قلت دائما أنه يمكنك الحكم على جدول الترتيب بشكل أفضل في منتصف الموسم، وهذه اللحظة موجودة الآن، لذلك إذا كان فوريست موجودا معنا، مع أرسنال وتشلسي و(مانشستر) سيتي وجميع الآخرين، فهو بالتالي في صلب المنافسة معنا».
وتابع «يستحق فوريست أن يُنظر اليه بهذه الطريقة إذا نظرت إلى الطريقة التي يلعب بها، وإذا نظرت إلى نتائجه. لذلك نواجه تحديا صعبا للغاية غدا للحصول على نتيجة». ولم تهتز شباك فوريست بأي هدف منذ منتصف ديسمبر.
ديربي لندني ساخن
وتبرز مباراة ديربي شمال لندن بين أرسنال الثاني وجاره توتنهام على ستاد الامارات.
ويعيش أرسنال شبه أزمة بعد توديعه مسابقة الكأس بخسارته على أرضه أمام مانشستر يونايتد الذي لعب بعشرة لاعبين لأكثر من ساعة، بركلات الترجيح ليودع المسابقة مبكرا من الدور الثالث.
كما انه يواجه خطر الخروج أيضا من كأس الرابطة بعد سقوطه على أرضه أيضا أمام نيوكاسل 0-2 في ذهاب نصف النهائي، قبل مباراة الإياب المقررة في الخامس من الشهر المقبل.
ويحتل أرسنال المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن ليفربول.
ويعاني المدفعجية من إصابات عدة في صفوفه تطال جناحه المتألق بوكايو ساكا الذي كشفت تقارير بأنه لن يعود الى الملاعب قبل مارس المقبل، كما ان بديله الشاب ايثان نوانيري سرعان ما أصيب بدوره وسيغيب عن الملاعب لأسابيع عدة.
ويأمل مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي روبن أموريم أن يشكل تخطي أرسنال في مسابقة الكأس وقبلها التعادل الايجابي مع ليفربول، نقطة تحول لفريقه هذا الموسم عندما يستضيف ساوثمبتون صاحب المركز الأخير في هذه الجولة.
وعموما، يخوض يونايتد مبارياته الثلاث المقبلة على أرضه في مختلف المسابقات حيث يستضيف أيضا برايتون في الدوري أيضا ورينجرز الاسكتلندي في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).
ويأمل تشلسي في وضع حد لسلسلة من 4 مباريات لم يفز بها في الدوري (تعادلات وهزيمتان) عندما يستقبل بورنموث الذي يحقق نتائج لافتة هذا الموسم.
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