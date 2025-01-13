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نوتنغهام لتكرار إنجازه أمام ليفربول

1/13/2025 7:11:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يأمل‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست،‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم،‭ ‬أن‭ ‬يضرب‭ ‬عصفورين‭ ‬بحجر‭ ‬واحد‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬عليه‭ ‬وتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬معه‭ ‬الى‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬انكلترا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وحتى‭ ‬الآن،‭ ‬يعتبر‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬الحق‭ ‬الخسارة‭ ‬اليتيمة‭ ‬بليفربول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره‭ ‬ملعب‭ ‬انفيلد‭ ‬1-0‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭. ‬

وإذا‭ ‬قدر‭ ‬لثالث‭ ‬الترتيب‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ليفربول‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬ضد‭ ‬جاره‭ ‬إيفرتون‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬موعدها،‭ ‬سيتمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬ذهابا‭ ‬وإيابا‭ ‬عليه‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬1962‭-‬63‭.‬

يغيب‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬مهاجمه‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬داروين‭ ‬نونييس‭ ‬لتراكم‭ ‬البطاقات،‭ ‬لكنه‭ ‬يستطيع‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬مروحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المهاجمين‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬والكولومبي‭ ‬لويس‭ ‬دياس‭ ‬والبرتغالي‭ ‬ديوغو‭ ‬جوتا‭.‬

وأقر‭ ‬مدرب‭ ‬ليفربول‭ ‬الهولندي‭ ‬أرنه‭ ‬سلوت‭ ‬بصعوبة‭ ‬مهمة‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬فوريست‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬قلت‭ ‬دائما‭ ‬أنه‭ ‬يمكنك‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الموسم،‭ ‬وهذه‭ ‬اللحظة‭ ‬موجودة‭ ‬الآن،‭ ‬لذلك‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬فوريست‭ ‬موجودا‭ ‬معنا،‭ ‬مع‭ ‬أرسنال‭ ‬وتشلسي‭ ‬و‭(‬مانشستر‭) ‬سيتي‭ ‬وجميع‭ ‬الآخرين،‭ ‬فهو‭ ‬بالتالي‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬المنافسة‭ ‬معنا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬يستحق‭ ‬فوريست‭ ‬أن‭ ‬يُنظر‭ ‬اليه‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬إذا‭ ‬نظرت‭ ‬إلى‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يلعب‭ ‬بها،‭ ‬وإذا‭ ‬نظرت‭ ‬إلى‭ ‬نتائجه‭. ‬لذلك‭ ‬نواجه‭ ‬تحديا‭ ‬صعبا‭ ‬للغاية‭ ‬غدا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬نتيجة‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬تهتز‭ ‬شباك‭ ‬فوريست‭ ‬بأي‭ ‬هدف‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬ديسمبر‭.‬

ديربي‭ ‬لندني‭ ‬ساخن‭ ‬

وتبرز‭ ‬مباراة‭ ‬ديربي‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭ ‬بين‭ ‬أرسنال‭ ‬الثاني‭ ‬وجاره‭ ‬توتنهام‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬الامارات‭.‬

ويعيش‭ ‬أرسنال‭ ‬شبه‭ ‬أزمة‭ ‬بعد‭ ‬توديعه‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬بخسارته‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬ساعة،‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬ليودع‭ ‬المسابقة‭ ‬مبكرا‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭.‬

كما‭ ‬انه‭ ‬يواجه‭ ‬خطر‭ ‬الخروج‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أيضا‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬الإياب‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

ويحتل‭ ‬أرسنال‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭.‬

ويعاني‭ ‬المدفعجية‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬تطال‭ ‬جناحه‭ ‬المتألق‭ ‬بوكايو‭ ‬ساكا‭ ‬الذي‭ ‬كشفت‭ ‬تقارير‭ ‬بأنه‭ ‬لن‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬الملاعب‭ ‬قبل‭ ‬مارس‭ ‬المقبل،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬بديله‭ ‬الشاب‭ ‬ايثان‭ ‬نوانيري‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬أصيب‭ ‬بدوره‭ ‬وسيغيب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬لأسابيع‭ ‬عدة‭.‬

ويأمل‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬أموريم‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬تخطي‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬وقبلها‭ ‬التعادل‭ ‬الايجابي‭ ‬مع‭ ‬ليفربول،‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬لفريقه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭.‬

وعموما،‭ ‬يخوض‭ ‬يونايتد‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬المقبلة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬حيث‭ ‬يستضيف‭ ‬أيضا‭ ‬برايتون‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬أيضا‭ ‬ورينجرز‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ (‬يوروبا‭ ‬ليغ‭).‬

ويأمل‭ ‬تشلسي‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬مباريات‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ (‬تعادلات‭ ‬وهزيمتان‭) ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬بورنموث‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬نتائج‭ ‬لافتة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬


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