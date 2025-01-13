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بايسرز يوقف سلسلة انتصارات كافالييرز

1/13/2025 7:03:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أوقف‭ ‬إنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬حدا‭ ‬لسلسلة‭ ‬12‭ ‬فوزا‭ ‬متتاليا‭ ‬لمضيفه‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬عندما‭ ‬ذوَّب‭ ‬تخلفه‭ ‬بفارق‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬108-93‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭.‬

ويدين‭ ‬إنديانا‭ ‬خامس‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬بفوزه‭ ‬الى‭ ‬الكندي‭ ‬أندرو‭ ‬نيمبهارد‭ ‬صاحب‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬والكاميروني‭ ‬باسكال‭ ‬سياكام‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬دابل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬بتسجيله‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬تسع‭ ‬متابعات،‭ ‬وأضاف‭ ‬مايلز‭ ‬تورنر‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬متابعات‭.‬

وواصل‭ ‬إنديانا‭ ‬صحوته‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬السادس‭ ‬تواليا‭ ‬والـ22‭ ‬في‭ ‬40‭ ‬مباراة،‭ ‬وألحق‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬فقط‭ ‬بكافالييرز،‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬والمنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والخامسة‭ ‬في‭ ‬38‭ ‬مباراة،‭ ‬والأولى‭ ‬منذ‭ ‬سقوطه‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬ميامي‭ ‬هيت‭ ‬113‭-‬122‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وسجل‭ ‬الكندي‭ ‬بينيديكت‭ ‬ماثورين‭ ‬والبديل‭ ‬أوبي‭ ‬توبين‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬حيث‭ ‬تفوق‭ ‬إنديانا‭ ‬على‭ ‬كليفلاند‭ ‬37‭-‬18‭ ‬وقلب‭ ‬الطاولة‭ ‬بتقدمه‭ ‬بفارق‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬نهايته‭ (‬71/77‭).‬

وواصل‭ ‬الضيوف‭ ‬أفضليتهم‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الاخير‭ ‬وكسبوه‭ ‬31‭-‬22‭ ‬وأنهوا‭ ‬المباراة‭ ‬متقدمين‭ ‬بفارق‭ ‬15‭ ‬نقطة‭.‬

وأنهى‭ ‬توبين‭ ‬المباراة‭ ‬بتسجيله‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬القوي‭ ‬لبدلاء‭ ‬إنديانا‭ ‬الذين‭ ‬تفوقوا‭ ‬على‭ ‬نظرائهم‭ ‬في‭ ‬كليفلاند‭ ‬بتسجيلهم‭ ‬42‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬24‭ ‬للأخيرين‭.‬

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