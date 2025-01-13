بايسرز يوقف سلسلة انتصارات كافالييرز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لوس أنجلوس - (أ ف ب): أوقف إنديانا بايسرز حدا لسلسلة 12 فوزا متتاليا لمضيفه كليفلاند كافالييرز عندما ذوَّب تخلفه بفارق 15 نقطة إلى فوز 108-93 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
ويدين إنديانا خامس المنطقة الشرقية بفوزه الى الكندي أندرو نيمبهارد صاحب 19 نقطة والكاميروني باسكال سياكام الذي كان قريبا من تحقيق «دابل دابل» بتسجيله 18 نقطة مع تسع متابعات، وأضاف مايلز تورنر 15 نقطة و10 متابعات.
وواصل إنديانا صحوته في الآونة الأخيرة وحقق فوزه السادس تواليا والـ22 في 40 مباراة، وألحق الخسارة الثانية فقط بكافالييرز، متصدر الدوري والمنطقة الشرقية، على أرضه هذا الموسم والخامسة في 38 مباراة، والأولى منذ سقوطه امام مضيفه ميامي هيت 113-122 في الثامن من ديسمبر الماضي.
وسجل الكندي بينيديكت ماثورين والبديل أوبي توبين 10 نقاط لكل منهما في الربع الثالث حيث تفوق إنديانا على كليفلاند 37-18 وقلب الطاولة بتقدمه بفارق ست نقاط في نهايته (71/77).
وواصل الضيوف أفضليتهم في الربع الاخير وكسبوه 31-22 وأنهوا المباراة متقدمين بفارق 15 نقطة.
وأنهى توبين المباراة بتسجيله 12 نقطة وكان ذلك جزءًا من الأداء القوي لبدلاء إنديانا الذين تفوقوا على نظرائهم في كليفلاند بتسجيلهم 42 نقطة مقابل 24 للأخيرين.
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