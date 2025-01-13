الدنمارك للقب رابع تواليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
زغرب - (أ ف ب): تسعى الدنمارك إلى تكريس سيطرتها على كرة اليد العالمية والظفر باللقب الرابع تواليا عندما تخوض غمار منافسات النسخة التاسعة والعشرين من بطولة العالم التي تستضيفها مشاركة مع كرواتيا والنرويج في الفترة بين 14 يناير الحالي والثاني من فبراير المقبل.
وفرضت الدنمارك نفسها بقوة في الأعوام الأخيرة وتحديدا منذ تتويجها باللقب الأولمبي الأول في تاريخها عام 2016 في ريو دي جانيرو، أتبعته بلقبها الأول في بطولة العالم في نسخة عام 2019 التي استضافتها مشاركة مع ألمانيا.
كررت السيطرة في النسختين التاليتين في 2021 في مصر و2023 في بولندا والسويد، وصولا إلى تتويجها باللقب الأولمبي الثاني في باريس الصيف الماضي معوضة خسارتها نهائي 2021 في طوكيو.
بعد أقل من ستة أشهر على تتويجها بالمعدن الأصفر في ليل وأمام 27 ألف متفرج بفوزها الكبير على ألمانيا (39-26)، يبدو طريق الدنمارك نحو اللقب الرابع في تاريخها ممهدا. في الدور الأول، أوقعتها القرعة في مجموعة سهلة هي الثانية الى جانب ايطاليا وممثلَين اثنين بين ستة للعرب في البطولة، وهما الجزائر وجارتها تونس.
وستكون المواجهة الأولى لحاملي اللقب مع الجزائر غدا الأربعاء، ثم تونس الجمعة، قبل لقاء إيطاليا السبت المقبل.
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