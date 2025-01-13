الدنمارك للقب رابع تواليا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفرضت‭ ‬الدنمارك‭ ‬نفسها‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬تتويجها‭ ‬باللقب‭ ‬الأولمبي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو،‭ ‬أتبعته‭ ‬بلقبها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬مشاركة‭ ‬مع‭ ‬ألمانيا‭.‬

كررت‭ ‬السيطرة‭ ‬في‭ ‬النسختين‭ ‬التاليتين‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬و2023‭ ‬في‭ ‬بولندا‭ ‬والسويد،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬تتويجها‭ ‬باللقب‭ ‬الأولمبي‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬معوضة‭ ‬خسارتها‭ ‬نهائي‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭.‬

بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬تتويجها‭ ‬بالمعدن‭ ‬الأصفر‭ ‬في‭ ‬ليل‭ ‬وأمام‭ ‬27‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬بفوزها‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬ألمانيا‭ (‬39-26‭)‬،‭ ‬يبدو‭ ‬طريق‭ ‬الدنمارك‭ ‬نحو‭ ‬اللقب‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬ممهدا‭. ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول،‭ ‬أوقعتها‭ ‬القرعة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬سهلة‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬ايطاليا‭ ‬وممثلَين‭ ‬اثنين‭ ‬بين‭ ‬ستة‭ ‬للعرب‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وهما‭ ‬الجزائر‭ ‬وجارتها‭ ‬تونس‭.‬

وستكون‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬لحاملي‭ ‬اللقب‭ ‬مع‭ ‬الجزائر‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء،‭ ‬ثم‭ ‬تونس‭ ‬الجمعة،‭ ‬قبل‭ ‬لقاء‭ ‬إيطاليا‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭.‬