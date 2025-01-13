Tuesday, 14 January 2025 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدنمارك للقب رابع تواليا

1/13/2025 7:03:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) زغرب‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تسعى‭ ‬الدنمارك‭ ‬إلى‭ ‬تكريس‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬العالمية‭ ‬والظفر‭ ‬باللقب‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬عندما‭ ‬تخوض‭ ‬غمار‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مشاركة‭ ‬مع‭ ‬كرواتيا‭ ‬والنرويج‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬14‭ ‬يناير‭ ‬الحالي‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬

وفرضت‭ ‬الدنمارك‭ ‬نفسها‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬تتويجها‭ ‬باللقب‭ ‬الأولمبي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو،‭ ‬أتبعته‭ ‬بلقبها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬مشاركة‭ ‬مع‭ ‬ألمانيا‭.‬

كررت‭ ‬السيطرة‭ ‬في‭ ‬النسختين‭ ‬التاليتين‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬و2023‭ ‬في‭ ‬بولندا‭ ‬والسويد،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬تتويجها‭ ‬باللقب‭ ‬الأولمبي‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬معوضة‭ ‬خسارتها‭ ‬نهائي‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭.‬

بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬تتويجها‭ ‬بالمعدن‭ ‬الأصفر‭ ‬في‭ ‬ليل‭ ‬وأمام‭ ‬27‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬بفوزها‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬ألمانيا‭ (‬39-26‭)‬،‭ ‬يبدو‭ ‬طريق‭ ‬الدنمارك‭ ‬نحو‭ ‬اللقب‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬ممهدا‭. ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول،‭ ‬أوقعتها‭ ‬القرعة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬سهلة‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬ايطاليا‭ ‬وممثلَين‭ ‬اثنين‭ ‬بين‭ ‬ستة‭ ‬للعرب‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وهما‭ ‬الجزائر‭ ‬وجارتها‭ ‬تونس‭.‬

وستكون‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬لحاملي‭ ‬اللقب‭ ‬مع‭ ‬الجزائر‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء،‭ ‬ثم‭ ‬تونس‭ ‬الجمعة،‭ ‬قبل‭ ‬لقاء‭ ‬إيطاليا‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭.‬

MENAFN13012025000055011008ID1109086385

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث