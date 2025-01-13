بـدل ((فاقد))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واضطر‭ ‬هال‭ ‬إلى‭ ‬إخلاء‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬باسيفيك‭ ‬باليسايدس‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اجتاح‭ ‬حريق‭ ‬هائل‭ ‬المجمع‭ ‬الخلاب‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬المحيط،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬16‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بسبب‭ ‬الحرائق‭.‬

وقال‭ ‬هال‭ ‬جونيور‭ (‬50‭ ‬عاما‭) ‬إنه‭ ‬فر‭ ‬آخذاً‭ ‬كلبه‭ ‬فقط‭ ‬والأنسولين‭ ‬الذي‭ ‬يستخدمه‭ ‬لعلاج‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬ولوحة‭ ‬لجده‭ ‬وقطعة‭ ‬أثرية‭ ‬دينية‭.‬

لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‭ ‬لأخذ‭ ‬خمس‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬وثلاث‭ ‬فضية‭ ‬وبرونزيتين‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثلاث‭ ‬دورات‭ ‬أولمبية‭ ‬في‭ ‬أعوام‭ ‬1996‭ ‬و2000‭ ‬و2004‭.‬

قال‭ ‬لصحيفة‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬تايمز‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تعرضت‭ ‬لرشقات‭ ‬من‭ ‬الجمر‭ ‬عندما‭ ‬حاولت‭ ‬الهروب‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭. ‬لذلك‭ ‬أمسكت‭ ‬بكلبي‭ ‬وبعض‭ ‬طعام‭ ‬الكلاب،‭ ‬وهذا‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬باخ‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬إن‭ ‬هال‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬ميداليات‭ ‬طبق‭ ‬الأصل‭ ‬لتعويض‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬فقدها‭ ‬في‭ ‬الحريق‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬متضامنون‭ ‬تمامًا‭ ‬مع‭ ‬مواطني‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ومعجبون‭ ‬بشدة‭ ‬بالعمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬لرجال‭ ‬الإطفاء‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ينصب‭ ‬التركيز‭ ‬الكامل‭ ‬حاليًّا‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬الحرائق‭ ‬وحماية‭ ‬الأشخاص‭ ‬والممتلكات‭. ‬كما‭ ‬علمنا‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬الرياضيين‭ ‬الأولمبيين‭ ‬العظماء،‭ ‬غاري‭ ‬هال‭ ‬جونيور،‭ ‬فقد‭ ‬ميدالياته‭ ‬في‭ ‬الحريق‭. ‬وستزوده‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬بنسخ‭ ‬طبق‭ ‬الأصل‮»‬‭.‬







