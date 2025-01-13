بـدل ((فاقد))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لوس أنجلوس - (أ ف ب): قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ إن الميداليات الأولمبية التي فقدها أيقونة السباحة الأمريكية غاري هال جونيور في حرائق لوس أنجلوس سيتم استبدالها.
واضطر هال إلى إخلاء منزله في باسيفيك باليسايدس الأسبوع الماضي، بعد أن اجتاح حريق هائل المجمع الخلاب المطل على المحيط، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل بسبب الحرائق.
وقال هال جونيور (50 عاما) إنه فر آخذاً كلبه فقط والأنسولين الذي يستخدمه لعلاج مرض السكري ولوحة لجده وقطعة أثرية دينية.
لم يتمكن من العودة إلى المنزل لأخذ خمس ميداليات ذهبية وثلاث فضية وبرونزيتين فاز بها في سباقات السرعة على مدار ثلاث دورات أولمبية في أعوام 1996 و2000 و2004.
قال لصحيفة لوس أنجلوس تايمز «لقد تعرضت لرشقات من الجمر عندما حاولت الهروب في المرة الأولى. لذلك أمسكت بكلبي وبعض طعام الكلاب، وهذا كل شيء».
وقال باخ في تغريدة على «إكس» (تويتر سابقا) إن هال سيحصل على ميداليات طبق الأصل لتعويض تلك التي فقدها في الحريق.
وأضاف «نحن متضامنون تمامًا مع مواطني لوس أنجلوس ومعجبون بشدة بالعمل الدؤوب لرجال الإطفاء وقوات الأمن».
وتابع «يجب أن ينصب التركيز الكامل حاليًّا على مكافحة الحرائق وحماية الأشخاص والممتلكات. كما علمنا أن أحد الرياضيين الأولمبيين العظماء، غاري هال جونيور، فقد ميدالياته في الحريق. وستزوده اللجنة الأولمبية الدولية بنسخ طبق الأصل».
MENAFN13012025000055011008ID1109086384
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.