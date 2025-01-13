استولى على 2400 رسوم التسجيل.. مخلص يسلم مستثمرا شهادات تسجيل علامة تجارية مزورة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬اتهمت‭ ‬الجاني‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬ارتكب‭ ‬تزويرا‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬رسمي،‭ ‬وهي‭ ‬شهادة‭ ‬تسجيل‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬منسوب‭ ‬صدورها‭ ‬لوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بطريقة‭ ‬الاصطناع‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المحررات‭ ‬الصحيحة‭ ‬والتي‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الجهة‭ ‬إلكترونيا،‭ ‬وأثبت‭ ‬خلافا‭ ‬للحقيقة‭ ‬اعتماد‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬لتلك‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة،‭ ‬بحسب‭ ‬بلاغ‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬له‭ ‬3‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬خاصة‭ ‬به‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬ودفع‭ ‬للمتهم‭ ‬مبلغ‭ ‬2400‭ ‬دينار‭ ‬عبر‭ ‬أحد‭ ‬التطبيقات‭ ‬المالية،‭ ‬وبعد‭ ‬فترة‭ ‬حضر‭ ‬المتهم‭ ‬الى‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وسلمه‭ ‬3‭ ‬شهادات‭ ‬مطبوعة‭ ‬منسوبة‭ ‬إلى‭ ‬الوزارة‭ ‬تفيد‭ ‬تسجيل‭ ‬العلامات‭ ‬المذكورة،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬بالتأكد‭ ‬من‭ ‬الشهادات‭ ‬لدى‭ ‬الوزارة‭ ‬ومراجعتها‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ ‬مزورة،‭ ‬ما‭ ‬حدا‭ ‬به‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬الواقعة‭.‬

وبالاطلاع‭ ‬على‭ ‬الخطاب‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والملكية‭ ‬الصناعية‭ ‬لم‭ ‬تصدر‭ ‬شهادات‭ ‬تسجيل‭ ‬العلامات‭ ‬المرفقة،‭ ‬وأنها‭ ‬مزورة‭ ‬وخاصة‭ ‬بعلامات‭ ‬أخرى‭ ‬مسجلة‭ ‬لدى‭ ‬الوزارة،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬بالاطلاع‭ ‬على‭ ‬الخطاب‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬المالية‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬هو‭ ‬المستفيد‭. ‬

واعترف‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬تحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بما‭ ‬منسوب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهام،‭ ‬وقرر‭ ‬أنه‭ ‬قام‭ ‬بتزوير‭ ‬شهادة‭ ‬تسجيل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المنسوب‭ ‬صدورها‭ ‬للوزارة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الحاسب‭ ‬الآلي‭ ‬الخاص‭ ‬به،‭ ‬بأن‭ ‬استعمل‭ ‬نموذجا‭ ‬صحيحا‭ ‬صادرا‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬وقام‭ ‬بتغيير‭ ‬بياناته‭ ‬وإضافة‭ ‬بيانات‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬طلبها‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬ثم‭ ‬سلمها‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬طباعتها،‭ ‬وبالاستعلام‭ ‬عن‭ ‬الكشف‭ ‬الجنائي‭ ‬الخاص‭ ‬بالمتهم،‭ ‬تبين‭ ‬أنه‭ ‬سبق‭ ‬اتهامه‭ ‬وإدانته‭ ‬بقضايا‭ ‬مماثلة‭ ‬بذات‭ ‬الأسلوب‭ ‬الإجرامي‭.‬