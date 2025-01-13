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ندب محام لحارس مدرسة سرق معدات التدريب

1/13/2025 7:03:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬تأجيل‭ ‬قضية‭ ‬حارس‭ ‬أمن‭ ‬مدرسة‭ ‬صناعية‭ ‬اتهمته‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بسرقة‭ ‬11‭ ‬ماكينة‭ ‬سيارات‭ ‬ومعدات‭ ‬وأدوات‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭ ‬للطلاب‭ ‬وذلك‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬حراستها‭ ‬للمدرسة‭ ‬في‭ ‬الإجازة،‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬يناير‭ ‬لندب‭ ‬محام‭ ‬للمتهم‭.‬

وكان‭ ‬مشرف‭ ‬عام‭ ‬الأمن‭ ‬بالمدرسة‭ ‬قد‭ ‬فوجئ‭ ‬بسرقة‭ ‬المعدات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مقرر‭ ‬تدريب‭ ‬الطلاب‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تجهيزها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدرسين‭ ‬بقسم‭ ‬السيارات‭ ‬استعدادا‭ ‬للعام‭ ‬الجديد‭ ‬لتدريب‭ ‬الطلبة‭ ‬عليها،‭ ‬وخلال‭ ‬فترة‭ ‬الإجازة‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس‭ ‬كان‭ ‬المتهم‭ ‬متوليا‭ ‬الحراسة‭ ‬عليها‭ ‬أثناء‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬القسم‭ ‬بداخل‭ ‬المدرسة،‭ ‬حيث‭ ‬سرقها‭ ‬وبتتبع‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬تبين‭ ‬حصول‭ ‬المتهم‭.‬

اعترف‭ ‬المتهم‭ ‬بتحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬بأخذه‭ ‬بعض‭ ‬المعدات‭ ‬وبيعها‭ ‬لمحل‭ ‬سكراب‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬لصاحبه‭ ‬وتبين‭ ‬عدم‭ ‬علمه‭ ‬بسرقة‭ ‬المتهم‭ ‬لتلك‭ ‬المعدات،‭ ‬فيما‭ ‬ادعى‭ ‬المتهم‭ ‬سرقته‭ ‬لبعض‭ ‬الأشياء‭ ‬الصغيرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علمه‭ ‬بحاجة‭ ‬المدرسة‭ ‬إليها‭.‬

حيث‭ ‬أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس‭ ‬2024‭ ‬حال‭ ‬كونه‭ ‬موظفا‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬حارس‭ ‬أمن‭ ‬مدرسة‭ ‬اختلس‭ ‬أموالا‭ ‬ومعدات‭ ‬وأدوات‭ ‬وجدت‭ ‬في‭ ‬حيازته‭ ‬بصفته‭ ‬حارس‭ ‬أمن،‭ ‬حيث‭ ‬اختلس‭ ‬11‭ ‬ماكينة‭ ‬محرك‭ ‬سيارة‭ ‬و4‭ ‬ناقل‭ ‬حركة‭ ‬و4‭ ‬رؤوس‭ ‬محركات‭ ‬و12‭ ‬محورا‭ ‬خلفيا‭ ‬و8‭ ‬دفرنسات‭ ‬خلفية‭ ‬بقيمة‭ ‬1735‭ ‬دينارا‭ ‬مملوكة‭ ‬للمدرسة‭.‬

وبدأت‭ ‬المحكمة‭ ‬أمس‭ ‬أولى‭ ‬جلسات‭ ‬محاكمته‭ ‬وحضر‭ ‬المتهم‭ ‬وأنكر‭ ‬سرقته‭ ‬لتلك‭ ‬المعدات‭ ‬حيث‭ ‬قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬تأجيل‭ ‬الجلسة‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬لحضور‭ ‬دفاع‭ ‬المتهم‭ ‬وتقديم‭ ‬مرافعته‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬حبس‭ ‬المتهم‭ ‬للجلسة‭ ‬القادمة‭.‬

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