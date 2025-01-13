ندب محام لحارس مدرسة سرق معدات التدريب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل قضية حارس أمن مدرسة صناعية اتهمته النيابة العامة بسرقة 11 ماكينة سيارات ومعدات وأدوات تستخدم في الحصص التدريبية للطلاب وذلك أثناء فترة حراستها للمدرسة في الإجازة، إلى 20 يناير لندب محام للمتهم.
وكان مشرف عام الأمن بالمدرسة قد فوجئ بسرقة المعدات التي كانت مقرر تدريب الطلاب عليها مع بداية العام الدراسي، حيث تم تجهيزها في نهاية الماضي من قبل المدرسين بقسم السيارات استعدادا للعام الجديد لتدريب الطلبة عليها، وخلال فترة الإجازة في يوليو وأغسطس كان المتهم متوليا الحراسة عليها أثناء ما كانت في ساحة القسم بداخل المدرسة، حيث سرقها وبتتبع كاميرات المراقبة تبين حصول المتهم.
اعترف المتهم بتحقيقات النيابة بأخذه بعض المعدات وبيعها لمحل سكراب تم التوصل لصاحبه وتبين عدم علمه بسرقة المتهم لتلك المعدات، فيما ادعى المتهم سرقته لبعض الأشياء الصغيرة من دون علمه بحاجة المدرسة إليها.
حيث أسندت النيابة إلى المتهم أنه في يوليو وأغسطس 2024 حال كونه موظفا بوزارة التربية والتعليم حارس أمن مدرسة اختلس أموالا ومعدات وأدوات وجدت في حيازته بصفته حارس أمن، حيث اختلس 11 ماكينة محرك سيارة و4 ناقل حركة و4 رؤوس محركات و12 محورا خلفيا و8 دفرنسات خلفية بقيمة 1735 دينارا مملوكة للمدرسة.
وبدأت المحكمة أمس أولى جلسات محاكمته وحضر المتهم وأنكر سرقته لتلك المعدات حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 13 يناير لحضور دفاع المتهم وتقديم مرافعته مع استمرار حبس المتهم للجلسة القادمة.
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