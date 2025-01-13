محادثات إيرانية أوروبية حول ملف طهران النووي قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬اسماعيل‭ ‬بقائي‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬يومين‭ ‬ستتناول‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬بالنسبة‭ ‬لطهران‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬لهذه‭ ‬المحادثات‭ ‬هو‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬عن‭ ‬إيران‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬تستمع‭ ‬إلى‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬الأطراف‭ ‬الأخرى‭ ‬بحثها‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬اجتماع‭ ‬جنيف‭ ‬هو‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬الترويكا‭ ‬الأوروبية‭ ‬تواصل‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬دبلوماسي‭ ‬للبرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬الذي‭ ‬يطرح‭ ‬مستوى‭ ‬تقدمه‭ ‬مشكلة‭ ‬بالغة‮»‬‭. ‬وأعلنت‭ ‬طهران‭ ‬مطلع‭ ‬ديسمبر‭ ‬البدء‭ ‬بتغذية‭ ‬أجهزة‭ ‬طرد‭ ‬مركزي‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬فوردو،‭ ‬‮«‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬إحداث‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬معدل‭ ‬انتاج‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬60‭%‬‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭.

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وفي‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬بتاريخ‭ ‬6‭ ‬ديسمبر،‭ ‬أعربت‭ ‬فرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقها‮»‬‭ ‬الكبير‭ ‬وحضت‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيرانية‭ ‬على‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬تصعيدها‭ ‬النووي‭ ‬على‭ ‬الفور‮»‬‭.

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وناقشت‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬احتمال‭ ‬تفعيل‭ ‬آلية‭ ‬إعادة‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬لمنعها‭ ‬من‭ ‬امتلاك‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‮»‬‭. ‬

ويلحظ‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬أبرمته‭ ‬إيران‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬مع‭ ‬فرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬وروسيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ونص‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬رقابة‭ ‬دولية‭ ‬على‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬مقابل‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬المفروضة‭ ‬عليها،‭ ‬آلية‭ ‬تسمح‭ ‬بإعادة‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭. ‬

وتنتهي‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2025‭ ‬مفاعيل‭ ‬القرار‭ ‬2231‭ ‬الذي‭ ‬يعنى‭ ‬بتطبيق‭ ‬اتفاق‭ ‬2015،‭ ‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬الاتفاق‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭. ‬

واعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬التحدي‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬والأمني‭ ‬الرئيسي‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬‮«‬تسارع‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬مؤخرا‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬ستوجد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬بشأن‭ ‬الطبيعة‭ ‬السلمية‮»‬‭ ‬لبرنامجها‭ ‬النووي‭ ‬مقابل‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭. ‬وبحسب‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية،‭ ‬فإن‭ ‬إيران‭ ‬هي‭ ‬الدولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬تخصب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬بنسبة‭ ‬6تمتلك‭ ‬سلاحا‭ ‬ذريا‭.

‬وببلوغها‭ ‬عتبة‭ ‬التخصيب‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬60‭% ‬تقترب‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬90‭% ‬اللازمة‭ ‬لصنع‭ ‬سلاح‭ ‬نووي‭. ‬

وتؤكد‭ ‬إيران‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬امتلاك‭ ‬برنامج‭ ‬نووي‭ ‬لأهداف‭ ‬مدنية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬توليد‭ ‬الطاقة،‭ ‬نافية‭ ‬السعي‭ ‬لحيازة‭ ‬قنبلة‭ ‬ذرية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تشكك‭ ‬فيه‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭. ‬

وتجري‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬حرجة‭ ‬لإيران،‭ ‬إذ‭ ‬ضعف‭ ‬نفوذها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬مع‭ ‬تعرض‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬الموالي‭ ‬لها‭ ‬لضربات‭ ‬قاسية‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وسقوط‭ ‬نظام‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يشكل‭ ‬حلقة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬‮«‬محور‭ ‬المقاومة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وتضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬عودة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬تنصيبه‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬يناير،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬اعتمد‭ ‬خلال‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى‭ (‬2017-2021‭) ‬سياسة‭ ‬‮«‬ضغوط‭ ‬قصوى‮»‬‭ ‬على‭ ‬إيران‭. ‬