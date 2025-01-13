Tuesday, 14 January 2025 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محادثات إيرانية أوروبية حول ملف طهران النووي قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض

1/13/2025 7:03:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جنيف‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬تنعقد‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬محادثات‭ ‬حول‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬عودة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬وتجرى‭ ‬هذه‭ ‬المحادثات‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬مفاوضات‭ ‬أحيطت‭ ‬بالتكتم‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يبدي‭ ‬الغرب‭ ‬مخاوف‭ ‬حيال‭ ‬تقدم‭ ‬برنامج‭ ‬طهران‭ ‬النووي‭. ‬وأوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬مفاوضات‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬ذكرت‭ ‬إيران‭ ‬أنها‭ ‬مجرد‭ ‬‮«‬مشاورات‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬اسماعيل‭ ‬بقائي‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬يومين‭ ‬ستتناول‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬بالنسبة‭ ‬لطهران‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬لهذه‭ ‬المحادثات‭ ‬هو‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬عن‭ ‬إيران‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬تستمع‭ ‬إلى‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬الأطراف‭ ‬الأخرى‭ ‬بحثها‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬اجتماع‭ ‬جنيف‭ ‬هو‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬الترويكا‭ ‬الأوروبية‭ ‬تواصل‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬دبلوماسي‭ ‬للبرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬الذي‭ ‬يطرح‭ ‬مستوى‭ ‬تقدمه‭ ‬مشكلة‭ ‬بالغة‮»‬‭. ‬وأعلنت‭ ‬طهران‭ ‬مطلع‭ ‬ديسمبر‭ ‬البدء‭ ‬بتغذية‭ ‬أجهزة‭ ‬طرد‭ ‬مركزي‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬فوردو،‭ ‬‮«‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬إحداث‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬معدل‭ ‬انتاج‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصب‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬60‭%‬‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭.

وفي‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬بتاريخ‭ ‬6‭ ‬ديسمبر،‭ ‬أعربت‭ ‬فرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقها‮»‬‭ ‬الكبير‭ ‬وحضت‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيرانية‭ ‬على‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬تصعيدها‭ ‬النووي‭ ‬على‭ ‬الفور‮»‬‭.

وناقشت‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬احتمال‭ ‬تفعيل‭ ‬آلية‭ ‬إعادة‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬لمنعها‭ ‬من‭ ‬امتلاك‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‮»‬‭. ‬

ويلحظ‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬أبرمته‭ ‬إيران‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬مع‭ ‬فرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬وروسيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ونص‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬رقابة‭ ‬دولية‭ ‬على‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬مقابل‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬المفروضة‭ ‬عليها،‭ ‬آلية‭ ‬تسمح‭ ‬بإعادة‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭. ‬

وتنتهي‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2025‭ ‬مفاعيل‭ ‬القرار‭ ‬2231‭ ‬الذي‭ ‬يعنى‭ ‬بتطبيق‭ ‬اتفاق‭ ‬2015،‭ ‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬الاتفاق‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭. ‬

واعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬التحدي‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬والأمني‭ ‬الرئيسي‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬‮«‬تسارع‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬مؤخرا‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬ستوجد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬بشأن‭ ‬الطبيعة‭ ‬السلمية‮»‬‭ ‬لبرنامجها‭ ‬النووي‭ ‬مقابل‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭. ‬وبحسب‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية،‭ ‬فإن‭ ‬إيران‭ ‬هي‭ ‬الدولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬تخصب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬بنسبة‭ ‬6تمتلك‭ ‬سلاحا‭ ‬ذريا‭.
‬وببلوغها‭ ‬عتبة‭ ‬التخصيب‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬60‭% ‬تقترب‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬90‭% ‬اللازمة‭ ‬لصنع‭ ‬سلاح‭ ‬نووي‭. ‬

وتؤكد‭ ‬إيران‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬امتلاك‭ ‬برنامج‭ ‬نووي‭ ‬لأهداف‭ ‬مدنية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬توليد‭ ‬الطاقة،‭ ‬نافية‭ ‬السعي‭ ‬لحيازة‭ ‬قنبلة‭ ‬ذرية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تشكك‭ ‬فيه‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭. ‬

وتجري‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬حرجة‭ ‬لإيران،‭ ‬إذ‭ ‬ضعف‭ ‬نفوذها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬مع‭ ‬تعرض‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬الموالي‭ ‬لها‭ ‬لضربات‭ ‬قاسية‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وسقوط‭ ‬نظام‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يشكل‭ ‬حلقة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬‮«‬محور‭ ‬المقاومة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وتضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬عودة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬تنصيبه‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬يناير،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬اعتمد‭ ‬خلال‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى‭ (‬2017-2021‭) ‬سياسة‭ ‬‮«‬ضغوط‭ ‬قصوى‮»‬‭ ‬على‭ ‬إيران‭. ‬

MENAFN13012025000055011008ID1109086380

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث