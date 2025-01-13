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الحرائق تتوسع في لوس أنجلوس والسلطات تتوقع اشتداد الرياح مجددا

1/13/2025 7:03:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬استمرت‭ ‬الحرائق‭ ‬التي‭ ‬أودت‭ ‬بـ24‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تشتد‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬المقبلة‭ ‬مع‭ ‬العودة‭ ‬المتوقعة‭ ‬للرياح‭ ‬القوية‭. ‬

وتواصل‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تحاصرها‭ ‬النيران‭ ‬منذ‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إحصاء‭ ‬الضحايا‭ ‬مع‭ ‬تسجيل‭ ‬24‭ ‬قتيلا‭ ‬حتى‭ ‬مساء‭ ‬الأحد،‭ ‬وهي‭ ‬حصيلة‭ ‬قابلة‭ ‬للارتفاع‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭. ‬ونشر‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬لائحة‭ ‬بالضحايا‭ ‬وهم‭ ‬ثمانية‭ ‬قضوا‭ ‬جراء‭ ‬حريق‭ ‬باسيفيك‭ ‬باليساديس‭ ‬و16‭ ‬جراء‭ ‬حريق‭ ‬إيتون‭. ‬

وحذّرت‭ ‬ديان‭ ‬كريسويل‭ ‬من‭ ‬الوكالة‭ ‬الفيدرالية‭ ‬لإدارة‭ ‬الطوارئ‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬حرجا‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬إيه‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرياح‭ ‬يُرجّح‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬خطرة‭ ‬مجددا‮»‬،‭ ‬وحضت‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬يقظين‭. ‬وأعلن‭ ‬مسؤولون‭ ‬حالة‭ ‬طوارئ‭ ‬صحية‭ ‬عامة‭ ‬بسبب‭ ‬الدخان‭ ‬الكثيف‭ ‬السام‭ ‬المنتشر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.
‬وبعد‭ ‬تراجع‭ ‬وجيز‭ ‬في‭ ‬شدة‭ ‬الرياح،‭ ‬توقعت‭ ‬السلطات‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬بقوة‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الأحد‭. ‬وقال‭ ‬أنتوني‭ ‬ماروني‭ ‬رئيس‭ ‬أجهزة‭ ‬الإطفاء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الرياح‭ ‬المصحوبة‭ ‬بجو‭ ‬جاف‭ ‬ستبقي‭ ‬تهديد‭ ‬الحرائق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬عال‮»‬‭.
‬وقالت‭ ‬ديان‭ ‬كريسويل‭ ‬مديرة‭ ‬الوكالة‭ ‬الاتحادية‭ ‬لإدارة‭ ‬الطوارئ‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬للانتشار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬احتواء‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات‭. ‬وحثت‭ ‬كريسويل‭ ‬السكان‭ ‬على‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬طلبات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الإغاثة‭ ‬من‭ ‬الكوارث‭.
‬وهناك‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬الحريق‭ ‬إلى‭ ‬حي‭ ‬برينتوود‭ ‬الراقي‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬فيه‭ ‬مشاهير‭ ‬ومنطقة‭ ‬سان‭ ‬فرناندو‭ ‬فالي‭. ‬كما‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬طريق‭ ‬405‭ ‬السريع‭ ‬الرابط‭ ‬بين‭ ‬مناطق‭ ‬شمالية‭ ‬وجنوبية‭.‬

وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬المشرفين‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬انجلوس‭ ‬كاثرين‭ ‬بارجر‭ ‬للصحفيين‭ ‬إنها‭ ‬دعت‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬سيتولى‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬يناير‭ ‬لزيارة‭ ‬المقاطعة‭ ‬لإلقاء‭ ‬نظرة‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬الدمار‭.
‬وقال‭ ‬روبرت‭ ‬لونا‭ ‬قائد‭ ‬شرطة‭ ‬مقاطعة‭ ‬لوس‭ ‬انجلوس‭ ‬إن‭ ‬أوامر‭ ‬إخلاء‭ ‬صدرت‭ ‬لنحو‭ ‬153‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬166‭ ‬ألفا‭ ‬آخرين‭ ‬تلقوا‭ ‬تنبيهات‭ ‬بأنهم‭ ‬قد‭ ‬يضطرون‭ ‬إلى‭ ‬إخلاء‭ ‬منازلهم‭. ‬

وقدرت‭ ‬شركة‭ ‬أكيو‭ ‬ويذر‭ ‬الخاصة‭ ‬الأضرار‭ ‬والخسائر‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بما‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬135‭ ‬و150‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬مما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬المنازل‭. ‬

ورغم‭ ‬جهود‭ ‬آلاف‭ ‬الإطفائيين‭ ‬لاحتواء‭ ‬النيران،‭ ‬اتسع‭ ‬حريق‭ ‬باسيفيك‭ ‬باليسايدس‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس،‭ ‬وبات‭ ‬يهدد‭ ‬وادي‭ ‬سان‭ ‬فرناندو‭ ‬المكتظ‭ ‬بالسكان‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬متحف‭ ‬جيتي‭ ‬وأعماله‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬بثمن‭. ‬

وأتت‭ ‬الحرائق‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬ثاني‭ ‬كبرى‭ ‬المدن‭ ‬الأميركية،‭ ‬مدمّرة‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬ألف‮»‬‭ ‬منشأة‭ ‬وهو‭ ‬عدد‭ ‬يشمل‭ ‬الأبنية‭ ‬وكذلك‭ ‬السيارات،‭ ‬حسبما‭ ‬أوضحت‭ ‬السلطات‭. ‬

وقال‭ ‬حاكم‭ ‬الولاية‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬يريد‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬مارشال‮»‬‭ ‬لإعادة‭ ‬بناء‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬مازلنا‭ ‬نكافح‭ ‬هذه‭ ‬الحرائق،‭ ‬لكننا‭ ‬نتحدث‭ ‬بالفعل‭ ‬إلى‭ ‬المسؤولين‭ ‬وقادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‮»‬‭. ‬

ويواصل‭ ‬مسعفون‭ ‬يستعينون‭ ‬بكلاب‭ ‬مدربة،‭ ‬تفقد‭ ‬الأنقاض‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬جثث‭ ‬أو‭ ‬بقايا‭ ‬بشرية‭. ‬وقال‭ ‬شريف‭ ‬مقاطعة‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬روبرت‭ ‬لونا‭ ‬إن‭ ‬التحقيق‭ ‬لتحديد‭ ‬أسباب‭ ‬هذه‭ ‬الحرائق‭ ‬يتواصل‭ ‬بمشاركة‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفيدرالي‭ (‬إف‭ ‬بي‭ ‬آي‭). ‬وأكد‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نهمل‭ ‬أي‭ ‬فرضية‭. ‬إن‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بعمل‭ ‬إجرامي،‭ ‬وأنا‭ ‬لا‭ ‬أقول‭ ‬ذلك،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نقبض‭ ‬على‭ ‬الشخص‭ ‬أو‭ ‬الأشخاص‭ ‬المسؤولين‮»‬‭. ‬

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