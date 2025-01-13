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طهـران تـطـلـق سـراح نـاشـطـة ألمانية إيرانية بعد أكثر من 4 سنوات في السجن

1/13/2025 7:03:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برلين‭ - (‬الوكالات‭): ‬قالت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬طهران‭ ‬أطلقت‭ ‬سراح‭ ‬الناشطة‭ ‬الحقوقية‭ ‬الألمانية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ناهد‭ ‬تقوي‭ ‬وإنها‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬بعد‭ ‬سجنها‭ ‬لما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬وجاء‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬تقوي‭ ‬بعد‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬الحالة‭ ‬الصحية‭ ‬للمرأة‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬70‭ ‬عاما‭ ‬ودعوات‭ ‬من‭ ‬جماعات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬للحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬طهران‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭. ‬

وألقت‭ ‬السلطات‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬تقوي‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2020‭ ‬خلال‭ ‬زيارتها‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬وحكم‭ ‬عليها‭ ‬لاحقا‭ ‬بالسجن‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬وثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬بعد‭ ‬إدانتها‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬جماعة‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬والدعاية‭ ‬ضد‭ ‬الدولة‭. ‬ووصفت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬بأنها‭ ‬ملفقة‭. ‬وقالت‭ ‬مريم‭ ‬كلارين‭ ‬ابنة‭ ‬تقوي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬عادت‭ ‬والدتي‭ ‬أخيرا‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‭. ‬لا‭ ‬نجد‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬الكلمات‭ ‬لوصف‭ ‬فرحتنا‭ ‬لكننا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬نعبر‭ ‬عن‭ ‬حزننا‭ ‬على‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬التي‭ ‬سلبت‭ ‬منا‭ ‬ومن‭ ‬الرعب‭ ‬الذي‭ ‬عاشته‭ (‬أمنا‭) ‬في‭ ‬سجن‭ ‬إيفين‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬إن‭ ‬تقوي‭ ‬تعرضت‭ ‬للتعذيب‭ ‬في‭ ‬أثناء‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬السجن،‭ ‬حيث‭ ‬احتجزت‭ ‬في‭ ‬الحبس‭ ‬الانفرادي‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الناشطة‭ ‬وصلت‭ ‬بسلام‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬ولم‭ ‬يتسن‭ ‬لرويترز‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعليق‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬الإيراني‭. ‬وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬أنالينا‭ ‬بيربوك‭ ‬على‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬لحظة‭ ‬فرح‭ ‬عظيمة‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬ناهد‭ ‬تقوي‭ ‬أخيرا‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬دفء‭ ‬عائلتها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬

وألمانيا‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬بسبب‭ ‬سجنها‭ ‬لمواطنين‭ ‬مزدوجي‭ ‬الجنسية،‭ ‬وانتقدت‭ ‬سجلها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬وفي‭ ‬أكتوبر،‭ ‬استدعت‭ ‬برلين‭ ‬سفيرها‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬بسبب‭ ‬إعدام‭ ‬المواطن‭ ‬الألماني‭ ‬الإيراني‭ ‬جمشيد‭ ‬شارمهد‭. ‬وفي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬أطلقت‭ ‬إيران‭ ‬سراح‭ ‬الصحفية‭ ‬الإيطالية‭ ‬تشتشيليا‭ ‬سالا،‭ ‬بعد‭ ‬احتجازها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬عمل‭ ‬صحفية‭. ‬

ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬كشف‭ ‬الفرنسي‭ ‬البالغ‭ ‬34‭ ‬عاما‭ ‬المحتجز‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين‭ ‬أن‭ ‬اسمه‭ ‬الكامل‭ ‬هو‭ ‬أوليفييه‭ ‬غروندو،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬صوتية‭ ‬بثتها‭ ‬إذاعة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬إنتر‮»‬‭ ‬العامة‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭. ‬وقال‭ ‬غروندو‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭: ‬‮«‬أنتم‭ ‬الذين‭ ‬تملكون‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬انصتوا‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الحقيقة‭. ‬طاقة‭ ‬سيسيل‭ ‬وطاقة‭ ‬جاك‭ ‬وطاقة‭ ‬أوليفييه‭ ‬تنفد‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الفرنسيين‭ ‬الآخرين‭ ‬سيسيل‭ ‬كولر‭ ‬وجاك‭ ‬باري‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬أيضا‭ ‬منذ‭ ‬2022‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مسؤوليتكم‭ ‬تقضي‭ ‬ببقاء‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‮»‬‭ ‬وصف‭ ‬حالتهم‭ ‬بأنهم‭ ‬‮«‬منهكون‮»‬‭. ‬واوضح‭ ‬أنه‭ ‬اختار‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬الكامل‭ ‬رغم‭ ‬المخاطر،‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬حالة‭ ‬الإرهاق‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭. ‬واضاف‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬نقلتها‭ ‬إذاعة‭ ‬فرانس‭ ‬انتر‭ ‬‮«‬ماذا‭ ‬تعني‭ ‬العودة؟‭ ‬إنه‭ ‬حلم‭ ‬قديم‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬كافيا‭ ‬لإعطاء‭ ‬معنى‭ ‬لهذا‭ ‬الترقب‭ ‬المرهق‭. ‬أنا‭ ‬متعب‭ ‬جدا‭ ‬بالفعل‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬بثتها‭ ‬إذاعة‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬انفو‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مسؤوليتي‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬رسالتي‭ ‬باستمرار،‭ ‬وأنتم،‭ ‬مسؤوليتكم‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬بقاء‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أتحدث‭ ‬من‭ ‬زنزانتي‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬المركزي‭ ‬بطهران‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬بريء‭. ‬الجميع‭ ‬هنا‭ ‬يعلم‭ ‬أنني‭ ‬بريء‮»‬‭. ‬

هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يتحدث‭ ‬فيها‭ ‬هذا‭ ‬الفرنسي‭ ‬علنا،‭ ‬بعدما‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬بموجب‭ ‬تأشيرة‭ ‬سياحية،‭ ‬بحسب‭ ‬عائلته،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬استدعت‭ ‬فرنسا‭ ‬السفير‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬الجمعة‭ ‬للتنديد‭ ‬بوضع‭ ‬‮«‬رهائن‭ ‬الدولة‮»‬‭ ‬الفرنسيين‭ ‬المسجونين‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬والذين‭ ‬يعيشون‭ ‬وضعا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يُحتمل‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭. ‬ونددت‭ ‬الوزارة‭ ‬‮«‬بظروف‭ ‬احتجاز‭ ‬مهينة،‭ ‬ترقى‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬بعضهم‭ ‬إلى‭ ‬التعذيب‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

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