ديار المحرق تدرس جدوى استحداث تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في تطوير المشاريع العقارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)CNEEC

ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ستُقيّم‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬مدى‭ ‬استدامة‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬المبتكرة‭ ‬كوسيلة‭ ‬فاعلة‭ ‬لتقليل‭ ‬التكاليف‭ ‬والجهد‭ ‬والوقت‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬البناء‭ ‬المعهودة‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بها‭ ‬مشاريع‭ ‬المخطط‭ ‬الرئيسي،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬جهودها‭ ‬نحو‭ ‬تدشين

المباني‮

‬الخضراء‭ ‬بأسعار‭ ‬تنافسية‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬الجميع‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الدراسة‭ ‬ستقوم‭ ‬شركة‭ ‬ CNEEC ‭ ‬ببناء‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬بالتقنية‭ ‬المذكورة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬فريق‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬الهندسي‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬وذلك‭ ‬لتقييم‭ ‬التجربة‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬حفل‭ ‬وضع‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬المشروع‭ ‬بحضور‭ ‬وفدٍ‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين،‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬السيد

ني‭ ‬روتشي‭ ‬سفير

جمهورية

الصين‮

‬الشعبية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والسيد

لي‭ ‬باوآن‭ ‬المستشار

بسفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‮

‬والسيد‭ ‬جي‭ ‬جيان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬ CNEEC ،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى‭. ‬وحضر‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬السيد‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬يعقوب‭ ‬الخياط‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬والمهندس‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬العمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا،‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين،‭ ‬ومهندسي‭ ‬المشروع‭.‬

وقد‭ ‬أشار‭ ‬السيد‭ ‬ني‭ ‬روتشي‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬إلى‭ ‬تنامي‭ ‬النهضة‭ ‬العمرانية‭ ‬الحضارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتابع‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أُشيد‭ ‬بالتوجهات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬بادرت‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬بتبنيها،‭ ‬سعيًا‭ ‬منها‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمعايير‭ ‬البناء‭ ‬والتشييد،‭ ‬والنهوض‭ ‬بالقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬المحلي‭. ‬إن‭ ‬تلك‭ ‬المبادرة‭ ‬مهمة‭ ‬للغاية‭ ‬كونها‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البناء‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬ما‭ ‬يُشكل‭ ‬نموذجًا‭ ‬للدعم‭ ‬والمنفعة‭ ‬المتبادلة،‭ ‬والمصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تختلف‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬طبيعة‭ ‬حجمها‭ ‬وأنظمتها،‭ ‬وينعكس‭ ‬بالإيجاب‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬تطور‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬جي‭ ‬جيان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬ CNEEC ‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نتطلع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬نموذج‭ ‬بناء‭ ‬منزل‭ ‬باعتماد‭ ‬تقنية‭ ‬الطباعة‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد،‭ ‬وذلك‭ ‬كتجربة‭ ‬لتقييم‭ ‬مدى‭ ‬فاعليتها‭ ‬وإمكانية‭ ‬اعتمادها‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬المقبلة‭ ‬ضمن‭ ‬مخططنا‭ ‬الرئيسي‭. ‬ونثق‭ ‬بأنه‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وتطور‭ ‬إمكانيات‭ ‬الطابعات‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬يبدو‭ ‬الغد‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقًا‭ ‬لقطاع‭ ‬البناء‭ ‬والتصميم‭ ‬المعماري،‭ ‬إذ‭ ‬تفتح‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬أبوابًا‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التطوير،‭ ‬وإمكانيات‭ ‬غير‭ ‬محدودة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التصميم‭ ‬والكفاءة‭ ‬والاستدامة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعلنا‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬عنصرًا‭ ‬جوهريًا‭ ‬وأساسيًا‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬التنمية‭ ‬الحضرية‮»‬‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرّح‭ ‬السيد‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬يعقوب‭ ‬الخياط‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ CNEEC ‭ ‬المرموقة،‭ ‬التي‭ ‬أنجزت‭ ‬آلاف‭ ‬المشاريع‭ ‬المتنوعة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬حيث‭ ‬نسعى‭ ‬معًا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون،‭ ‬لدراسة‭ ‬جدوى‭ ‬وملاءمة‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬للسوق‭ ‬المحلي‭ ‬والتوافق‭ ‬مع‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬بهذه‭ ‬التقنية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬نماذج‭ ‬فلل‭ ‬مبتكرة‭ ‬تتسم‭ ‬بالكفاءة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الكلفة‭ ‬وسرعة‭ ‬التنفيذ‭. ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التزامنا‭ ‬باستحداث‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬لتعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬التقييم‭ ‬الأولي‭ ‬لهذا‭ ‬التعاون‭ ‬سيمكننا‭ ‬من‭ ‬تبني‭ ‬ممارسات‭ ‬بناء‭ ‬مستدامة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬بصمتنا‭ ‬الكربونية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬ونمضي‭ ‬قُدمًا‭ ‬موقنين‭ ‬ – بإيمانٍ‭ ‬راسخ‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى – ‭ ‬أن‭ ‬مستقبل‭ ‬البناء‭ ‬سيتغير‭ ‬جذريًا‭ ‬تجاه‭ ‬الحلول‭ ‬التكنولوجية،‭ ‬راجين‭ ‬الله‭ ‬السميع‭ ‬العليم‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬ناجحة‭ ‬ليتم‭ ‬تعميمها‭ ‬على‭ ‬المشاريع‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬تأسست‭ ‬شركة‭ ‬ CNEEC ‭ ‬عام‭ ‬1979،‭ ‬وهي‭ ‬تختص‭ ‬بأعمال‭ ‬المقاولات‭ ‬العامة‭ ‬وإدارة‭ ‬مشاريع‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬حيث‭ ‬تتضمن‭ ‬باقة‭ ‬خدماتها‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة،‭ ‬والحماية‭ ‬البيئية،‭ ‬والتعدين،‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬والعقارات‭ ‬السكنية‭ ‬والصناعية‭ ‬والتجارية‭ ‬وغيرها‭. ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬عدة‭ ‬أعوام‭ ‬تم‭ ‬إدراجها‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬225‭ ‬شركة‭ ‬مقاولات‭ ‬دولية،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقرير‭ ‬مجلة‭ ‬ Engineering ‭ ‬ News ‭-‬ Record ،‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬والمشروعات‭ ‬الكبرى‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

وتُعد‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬أكبر‭ ‬المدن‭ ‬السكنية‭ ‬المتكاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تتسم‭ ‬بطابعها‭ ‬المميز‭ ‬واحتفاظها‭ ‬بالقيم‭ ‬العائلية‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬وتحتضن‭ ‬في‭ ‬أرجائها‭ ‬خيارات‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬السكن‭ ‬وسبل‭ ‬الحياة‭ ‬العصرية‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬بجانب‭ ‬المزيج‭ ‬الفريد‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬السكنية‭ ‬والتجارية‭ ‬والترفيهية‭ ‬والصحية‭ ‬التي‭ ‬تؤصل‭ ‬نموذج‭ ‬المدينة‭ ‬العصرية‭ ‬المتكاملة‭ ‬والمستقبلية‭.‬