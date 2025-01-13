ديار المحرق تدرس جدوى استحداث تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في تطوير المشاريع العقارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أبرمت ديار المحرق، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري بمملكة البحرين، اتفاقية تعاون مشترك مع
CNEEC ، شركة الهندسة الكهربائية الوطنية الصينية، وذلك لدراسة جدوى استحداث تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في إنشاء وبناء المشاريع العقارية وذلك لاختبار مدى كفاءة وفاعلية التقنية ومدى تلاؤمها مع السوق العقاري في مملكة البحرين.
ومن خلال هذه الخطوة ستُقيّم ديار المحرق مدى استدامة هذه التقنية المبتكرة كوسيلة فاعلة لتقليل التكاليف والجهد والوقت بهدف تعزيز جودة البناء المعهودة التي تتميز بها مشاريع المخطط الرئيسي، وذلك تماشيًا مع جهودها نحو تدشين
المباني
الخضراء بأسعار تنافسية في متناول الجميع. ومن خلال الدراسة ستقوم شركة CNEEC ببناء وحدة سكنية في مشروع ديار المحرق بالتقنية المذكورة تحت إشراف فريق ديار المحرق الهندسي خلال عام 2025 وذلك لتقييم التجربة.
وقد تم تنظيم حفل وضع حجر الأساس في موقع المشروع بحضور وفدٍ من كبار الشخصيات من كلا الجانبين، كان في مقدمتهم السيد
ني روتشي سفير
جمهورية
الصين
الشعبية لدى مملكة البحرين، والسيد
لي باوآن المستشار
بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين،
والسيد جي جيان نائب رئيس شركة CNEEC ، إضافة إلى عدد من المسؤولين رفيعي المستوى. وحضر من جهة ديار المحرق كل من: السيد عبدالحكيم يعقوب الخياط رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أحمد علي العمادي الرئيس التنفيذي، إلى جانب أعضاء من الإدارة العليا، وكبار المسؤولين، ومهندسي المشروع.
وقد أشار السيد ني روتشي سفير جمهورية الصين الشعبية إلى تنامي النهضة العمرانية الحضارية في مملكة البحرين، وتابع بقوله: «أود أن أُشيد بالتوجهات الاستراتيجية التي بادرت ديار المحرق بتبنيها، سعيًا منها للارتقاء بمعايير البناء والتشييد، والنهوض بالقطاع العقاري المحلي. إن تلك المبادرة مهمة للغاية كونها ستعمل على تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وخاصة في مجال البناء والبنية التحتية، ما يُشكل نموذجًا للدعم والمنفعة المتبادلة، والمصالح المشتركة ما بين الدول التي تختلف من حيث طبيعة حجمها وأنظمتها، وينعكس بالإيجاب على استمرارية تطور العلاقات الثنائية».
من جانبه، قال السيد جي جيان نائب رئيس شركة CNEEC : «نحن نتطلع من خلال شراكتنا مع ديار المحرق إلى تنفيذ نموذج بناء منزل باعتماد تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك كتجربة لتقييم مدى فاعليتها وإمكانية اعتمادها في المشاريع المقبلة ضمن مخططنا الرئيسي. ونثق بأنه مع تقدم التكنولوجيا وتطور إمكانيات الطابعات ثلاثية الأبعاد يبدو الغد أكثر إشراقًا لقطاع البناء والتصميم المعماري، إذ تفتح هذه التقنية أبوابًا لا حصر لها من فرص التطوير، وإمكانيات غير محدودة من حيث التصميم والكفاءة والاستدامة، وهو ما يجعلنا نتوقع أن تصبح هذه التقنية عنصرًا جوهريًا وأساسيًا في مستقبل التنمية الحضرية».
وبهذه المناسبة صرّح السيد عبدالحكيم يعقوب الخياط رئيس مجلس إدارة شركة ديار المحرق بقوله: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع شركة CNEEC المرموقة، التي أنجزت آلاف المشاريع المتنوعة حول العالم حيث نسعى معًا، من خلال هذا التعاون، لدراسة جدوى وملاءمة هذه التقنية للسوق المحلي والتوافق مع الطلب على المشاريع بهذه التقنية، وذلك من خلال إنشاء نماذج فلل مبتكرة تتسم بالكفاءة من ناحية الكلفة وسرعة التنفيذ. وتعكس هذه الخطوة التزامنا باستحداث التقنيات الحديثة لتعزيز قطاع التطوير العقاري في البحرين. ونحن على ثقة بأن التقييم الأولي لهذا التعاون سيمكننا من تبني ممارسات بناء مستدامة تسهم في تقليل بصمتنا الكربونية في المستقبل. ونمضي قُدمًا موقنين – بإيمانٍ راسخ بإذن الله تعالى – أن مستقبل البناء سيتغير جذريًا تجاه الحلول التكنولوجية، راجين الله السميع العليم أن تكون هذه التجربة ناجحة ليتم تعميمها على المشاريع».
وقد تأسست شركة CNEEC عام 1979، وهي تختص بأعمال المقاولات العامة وإدارة مشاريع التطوير العقاري، حيث تتضمن باقة خدماتها مجالات الطاقة، والحماية البيئية، والتعدين، والبنية التحتية، والعقارات السكنية والصناعية والتجارية وغيرها. وعلى مدى عدة أعوام تم إدراجها ضمن قائمة أفضل 225 شركة مقاولات دولية، وذلك وفقًا لتقرير مجلة Engineering News - Record ، المتخصصة في الهندسة والمشروعات الكبرى حول العالم.
وتُعد ديار المحرق أكبر المدن السكنية المتكاملة في مملكة البحرين، حيث تتسم بطابعها المميز واحتفاظها بالقيم العائلية للمجتمع البحريني، وتحتضن في أرجائها خيارات متنوعة من حلول السكن وسبل الحياة العصرية المتوافقة مع احتياجات المجتمع البحريني. ويأتي هذا بجانب المزيج الفريد الذي تقدمه ديار المحرق من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية والصحية التي تؤصل نموذج المدينة العصرية المتكاملة والمستقبلية.
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