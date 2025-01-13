مؤشرا البحرين العام والبحرين الإسلامي يقفلان على انخفاض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬حين‭ ‬أقفل‭ ‬مؤشر‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬769‭.‬93‭ ‬بانخفاض‭ ‬وقدره‭ ‬2‭.‬90‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬معدل‭ ‬أقفاله‭ ‬السابق‭.‬

وقد‭ ‬بلغت‭ ‬كـمية‭ ‬الأسهـم‭ ‬المتداولة‭ ‬لهذا‭ ‬اليوم‭ ‬553‭ ‬ألفًا‭ ‬و851‭ ‬سهمًا‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬قدرها‭ ‬477‭ ‬ألفًا‭ ‬و695‭ ‬دينارًا‭ ‬بحرينيًا‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬65‭ ‬صفقة‭.‬

وقد‭ ‬تركز‭ ‬نشاط‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬التداول‭ ‬على‭ ‬أسهم‭ ‬قطاع‭ ‬المواد‭ ‬الاساسية‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬المتداولة‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬82‭.‬03 % ‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للأوراق‭ ‬المالية‭ ‬المتداولة‭.‬



