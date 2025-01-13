مؤشرا البحرين العام والبحرين الإسلامي يقفلان على انخفاض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1 , 919.48 بانخفاض وقدره 50.56 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.
في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 769.93 بانخفاض وقدره 2.90 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 553 ألفًا و851 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 477 ألفًا و695 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 65 صفقة.
وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الاساسية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 82.03 % من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
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