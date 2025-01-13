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التنمية السياسية وأمانة النواب يختتمان جلسة نقاشية حول تحليل الميزانية العامة في ضوء التحديات الاقتصادية

1/13/2025 7:03:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقام‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬والامانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬مشتركة‭ ‬حول‭ ‬تحليل‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬قدمها‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬البلوشي‭ ‬مستشار‭ ‬تدريب‭ ‬وتطوير،‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬النواب،‭ ‬والامين‭ ‬العام‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬الامانة‭ ‬العامة‭. ‬

وتناولت‭ ‬الجلسة‭ ‬النقاشية‭ ‬التحليل‭ ‬الفني‭ ‬عن‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالميزانية‭ ‬العامة‭ ‬وبرنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬2023‭ -‬2026،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬دور‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية،‭ ‬ضمن‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسية‭ ‬تركزت‭ ‬على‭ ‬الربط‭ ‬بين‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬وبرنامج‭ ‬الحكومة،‭ ‬وأهم‭ ‬التحديات‭ ‬والمخاطر‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامجها‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬على‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للعامين‭ ‬2025‭ ‬ ‭ ‬2026،‭ ‬أما‭ ‬المحور‭ ‬الثالث‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تخصيصه‭ ‬لمناقشة‭ ‬عامة‭ ‬حول‭ ‬دور‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬النقاش‭ ‬سلط‭ ‬الدكتور‭ ‬البلوشي‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬العلاقة‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬وبرنامج‭ ‬الحكومة،‭ ‬ضمن‭ ‬أولوياته‭ ‬الرئيسية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطنين،‭ ‬والعدالة‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬والتعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬الجودة‭ ‬التنافسية‭. ‬

واستعرض‭ ‬المدرب‭ ‬تجربة‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الذكية،‭ ‬منها‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬الدين‭ ‬العام،‭ ‬خفض‭ ‬المصروفات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الإيرادات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرض‭ ‬الضرائب‭ ‬والشفافية‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬المالي‭.‬

في‭ ‬المحور‭ ‬الثاني؛‭ ‬ناقش‭ ‬المدرب‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬للأعوام‭ ‬2025‭-‬2026‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وأبرزها‭ ‬تقلبات‭ ‬أسعار‭ ‬النفط،‭ ‬تشكل‭ ‬ضغطًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬على‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬تحديات‭ ‬اجتماعية‭ ‬وبيئية‭ ‬وتكنولوجية‭.‬

اختتمت‭ ‬الجلسة‭ ‬النقاشية‭ ‬بين‭ ‬المدرب‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بتبادل‭ ‬الآراء‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬والحكومة‭ ‬لضمان‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬2023‭-‬2026‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافه،‭ ‬وتكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لمعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬الراهنة،‭ ‬ودعم‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬للمملكة‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬النقاشية‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬مهارات‭ ‬برلمانية‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬العام‭ ‬إضاءات،‭ ‬والهادف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬وتعزيز‭ ‬مخرجاته‭ ‬وبما‭ ‬توافق‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬العامة‭ ‬للمعهد‭.‬

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