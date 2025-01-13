التنمية السياسية وأمانة النواب يختتمان جلسة نقاشية حول تحليل الميزانية العامة في ضوء التحديات الاقتصادية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أقام معهد البحرين للتنمية السياسية والامانة العامة لمجلس النواب، أمس الاثنين، جلسة نقاشية مشتركة حول تحليل الميزانية العامة للدولة في ضوء التحديات الاقتصادية، قدمها الدكتور أحمد إبراهيم البلوشي مستشار تدريب وتطوير، بحضور رئيس مجلس النواب وعدد من النواب، والامين العام وعدد من منتسبي الامانة العامة.
وتناولت الجلسة النقاشية التحليل الفني عن أهم ما يتعلق بالميزانية العامة وبرنامج الحكومة 2023 -2026، إضافة إلى استعراض دور مجلس النواب في دعم تنفيذ الأهداف الوطنية، ضمن ثلاثة محاور رئيسية تركزت على الربط بين الميزانية العامة وبرنامج الحكومة، وأهم التحديات والمخاطر التي تواجه الحكومة في تنفيذ برنامجها وانعكاساتها على الميزانية العامة للعامين 2025 – 2026، أما المحور الثالث فقد تم تخصيصه لمناقشة عامة حول دور المجلس في التعاون مع الحكومة لتحقيق الأهداف الواردة في برنامج الحكومة.
وفي بداية النقاش سلط الدكتور البلوشي الضوء على العلاقة الوثيقة بين الميزانية العامة وبرنامج الحكومة، ضمن أولوياته الرئيسية المتمثلة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، والعدالة والأمن والاستقرار، والتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، والخدمة الحكومية ذات الجودة التنافسية.
واستعرض المدرب تجربة بعض الدول التي تعتمد على مجموعة من الإجراءات الذكية، منها إعادة هيكلة الدين العام، خفض المصروفات، وتعزيز الإيرادات من خلال فرض الضرائب والشفافية في الأداء المالي.
في المحور الثاني؛ ناقش المدرب التحديات التي تواجه تنفيذ برنامج الحكومة للأعوام 2025-2026. وأوضح أن التحديات الاقتصادية، وأبرزها تقلبات أسعار النفط، تشكل ضغطًا كبيرًا على الميزانية العامة للدولة، وغيرها من تحديات اجتماعية وبيئية وتكنولوجية.
اختتمت الجلسة النقاشية بين المدرب وأعضاء مجلس النواب بتبادل الآراء حول أهمية تعزيز التعاون بين المجلس والحكومة لضمان تنفيذ برنامج الحكومة 2023-2026 وتحقيق أهدافه، وتكثيف الجهود المشتركة لمعالجة التحديات الراهنة، ودعم المسيرة التنموية للمملكة.
يُذكر أن هذه الجلسة النقاشية تأتي ضمن برنامج مهارات برلمانية لأعضاء مجلس النواب ضمن البرنامج العام إضاءات، والهادف إلى تعزيز العمل البرلماني وتعزيز مخرجاته وبما توافق مع الأهداف العامة للمعهد.
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