تحركات نيابية اليوم لمناقشة ارتفاع أسعار مواد البناء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: ياسمين العقيدات
تقدم 10 أعضاء في مجلس النواب بطلب طرح موضوع عام للمناقشة العامة خلال جلسة مجلس النواب اليوم لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التضخم في ارتفاع أسعار مواد البناء وتأثيرها على المشاريع الإسكانية والتنموية، مطالبين بمعرفة خطة الحكومة في معالجة ارتفاع أسعار مواد البناء والحلول الرامية نحو معالجتها بالسرعة المطلوبة، والتعرف على الخطط البديلة عند اغلاق المحجر الوحيد في البحرين بنهاية 2025 وتأثيراته على مشاريع البناء، بالإضافة الى تقييم كفاية عدد الناقلات المستخدمة لنقل مواد البناء عبر الموانئ والخطوات المتحدة لزيادتها من دول مجلس التعاون الخليجي وتحسين آلية التوريد للسوق المحلي، بالإضافة إلى معرفة التأثيرات الناجمة وراء شح مواد البناء على المشاريع التنموية والحكومية الحالية والخطط البديلة التي سيتم اتخاذها، ودور المبادرات الحكومية في تشجيع الاستثمار في قطاع مواد البناء، والتعرف على الخطط المستقبلية حول إمكانية إبرام اتفاقيات طويلة الأمد مع دول الخليج لضمان توفير مواد البناء بأسعار ثابتة، بالإضافة الى أثر استدامة المشاريع الاسكانية البديلة ومشروع مزايا، وكذلك المشاريع التنموية المخصص لها موازنات محددة في ظل ارتفاع أسعار المواد.
وقدم الطلب كل من النائب حسن إبراهيم وعبدالنبي سلمان و د. هشام العشيري ومحمود ميرزا وجليلة علوي السيد ود. علي النعيمي ود. مهدي الشويخ وممدوح الصالح وجلال كاظم ومحسن العسبول.
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