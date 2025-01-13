تحركات نيابية اليوم لمناقشة ارتفاع أسعار مواد البناء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تقدم‭ ‬10‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بطلب‭ ‬طرح‭ ‬موضوع‭ ‬عام‭ ‬للمناقشة‭ ‬العامة‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬اليوم‭ ‬لاستيضاح‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬بشأن‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬مواد‭ ‬البناء‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬والتنموية،‭ ‬مطالبين‭ ‬بمعرفة‭ ‬خطة‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬مواد‭ ‬البناء‭ ‬والحلول‭ ‬الرامية‭ ‬نحو‭ ‬معالجتها‭ ‬بالسرعة‭ ‬المطلوبة،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬الخطط‭ ‬البديلة‭ ‬عند‭ ‬اغلاق‭ ‬المحجر‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بنهاية‭ ‬2025‭ ‬وتأثيراته‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬البناء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تقييم‭ ‬كفاية‭ ‬عدد‭ ‬الناقلات‭ ‬المستخدمة‭ ‬لنقل‭ ‬مواد‭ ‬البناء‭ ‬عبر‭ ‬الموانئ‭ ‬والخطوات‭ ‬المتحدة‭ ‬لزيادتها‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وتحسين‭ ‬آلية‭ ‬التوريد‭ ‬للسوق‭ ‬المحلي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬معرفة‭ ‬التأثيرات‭ ‬الناجمة‭ ‬وراء‭ ‬شح‭ ‬مواد‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬والحكومية‭ ‬الحالية‭ ‬والخطط‭ ‬البديلة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬اتخاذها،‭ ‬ودور‭ ‬المبادرات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬مواد‭ ‬البناء،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬الخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقيات‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬لضمان‭ ‬توفير‭ ‬مواد‭ ‬البناء‭ ‬بأسعار‭ ‬ثابتة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬أثر‭ ‬استدامة‭ ‬المشاريع‭ ‬الاسكانية‭ ‬البديلة‭ ‬ومشروع‭ ‬مزايا،‭ ‬وكذلك‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬المخصص‭ ‬لها‭ ‬موازنات‭ ‬محددة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭.‬

وقدم‭ ‬الطلب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬وعبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬و‭ ‬د‭. ‬هشام‭ ‬العشيري‭ ‬ومحمود‭ ‬ميرزا‭ ‬وجليلة‭ ‬علوي‭ ‬السيد‭ ‬ود‭. ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬ود‭. ‬مهدي‭ ‬الشويخ‭ ‬وممدوح‭ ‬الصالح‭ ‬وجلال‭ ‬كاظم‭ ‬ومحسن‭ ‬العسبول‭.‬