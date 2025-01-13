جمعية الصحفيين الإماراتية تكرم الزميل خالد الزياني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كرمت جمعية الصحفيين الإماراتية أمس الزميل الإعلامي خالد عبدالله الزياني، وذلك ضمن احتفالات الجمعية باليوبيل الفضي لتأسيسها، وقد جاء التكريم الذي أُقيم في دبي أمس بحضور نخبة من قيادات الإعلام والصحافة العربية والدولية، ضمن تكريم المؤسسين الأوائل ورؤساء المجالس السابقين للجمعية، بالإضافة إلى تكريم عدد من رجال الصحافة والإعلام الذين كان لهم دور داعم في تأسيس الجمعية. وكان الزياني قد شارك في الإشراف على أول جمعية عمومية لجمعية الصحفيين الإماراتية قبل خمسة وعشرين عامًا، وكان وقتها نائبًا لرئيس جمعية الصحفيين البحرينية.
وتسلّم الزياني درع التكريم من السيد مؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، والسيدة فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية.
وأُقيم الحفل بمشاركة عدد من رؤساء اتحادات الصحافة العالمية، ووفود من نقابات وهيئات صحفية دولية وإقليمية وعربية، إلى جانب مجموعة من المفكرين والباحثين والخبراء والصحفيين من حول العالم.
وتضمن الاحتفال إلقاء كلمات رئيسة من قبل رؤساء الاتحادات والوفود المشاركة، كما شهد الحفل إعلان الفائزين بجوائز أطلقتها الجمعية للمرة الأولى في تاريخها، وهي: «المؤسسة الإعلامية المبتكرة»، و«الشخصية الإعلامية الملهمة»، و«أفضل صانع محتوى»، بهدف تعزيز الإبداع وتشجيع الابتكار في قطاع الصحافة والإعلام.
وأعربت السيدة فضيلة المعيني، رئيسة الجمعية، عن اعتزازها بحضور وفود وشخصيات إعلامية واسعة من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس الدور الفاعل للجمعية في محيطها الخليجي والعربي.
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