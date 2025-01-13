جمعية الصحفيين الإماراتية تكرم الزميل خالد الزياني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتسلّم‭ ‬الزياني‭ ‬درع‭ ‬التكريم‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬مؤيد‭ ‬اللامي،‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬العرب،‭ ‬والسيدة‭ ‬فضيلة‭ ‬المعيني،‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬الإماراتية‭.‬

وأُقيم‭ ‬الحفل‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬اتحادات‭ ‬الصحافة‭ ‬العالمية،‭ ‬ووفود‭ ‬من‭ ‬نقابات‭ ‬وهيئات‭ ‬صحفية‭ ‬دولية‭ ‬وإقليمية‭ ‬وعربية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المفكرين‭ ‬والباحثين‭ ‬والخبراء‭ ‬والصحفيين‭ ‬من‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬

وتضمن‭ ‬الاحتفال‭ ‬إلقاء‭ ‬كلمات‭ ‬رئيسة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رؤساء‭ ‬الاتحادات‭ ‬والوفود‭ ‬المشاركة،‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬الحفل‭ ‬إعلان‭ ‬الفائزين‭ ‬بجوائز‭ ‬أطلقتها‭ ‬الجمعية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬وهي‭: ‬‮«‬المؤسسة‭ ‬الإعلامية‭ ‬المبتكرة‮»‬،‭ ‬و«الشخصية‭ ‬الإعلامية‭ ‬الملهمة‮»‬،‭ ‬و«أفضل‭ ‬صانع‭ ‬محتوى‮»‬،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الإبداع‭ ‬وتشجيع‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحافة‭ ‬والإعلام‭.‬

وأعربت‭ ‬السيدة‭ ‬فضيلة‭ ‬المعيني،‭ ‬رئيسة‭ ‬الجمعية،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بحضور‭ ‬وفود‭ ‬وشخصيات‭ ‬إعلامية‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الدور‭ ‬الفاعل‭ ‬للجمعية‭ ‬في‭ ‬محيطها‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي‭.‬