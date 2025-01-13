ترحيب عماني رسمي وشعبي كبير بزيارة الملكوسائل الإعلام العمانية: الزيارة تفتح آفاقا جديدة للتعاون الشامل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬تمثل‭ ‬نموذجًا‭ ‬يُحتذى‭ ‬به‭ ‬للتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬لشعبي‭ ‬البلدين،‭ ‬ويعزز‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬تمثل‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬لترسيخ‭ ‬الشراكة‭ ‬الوثيقة‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والاستثمار‭ ‬والطاقة،‭ ‬إذ‭ ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭ ‬محورية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بما‭ ‬تحمله‭ ‬الزيارة‭ ‬من‭ ‬دلالات‭ ‬استراتيجية‭ ‬تعكس‭ ‬الروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬والتعاون‭ ‬المتجدد‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وأكد‭ ‬إعلاميون‭ ‬عُمانيون‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬العُمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬شهدت‭ ‬تطورًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬آل‭ ‬سعيد،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬الزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬القادة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تعد‭ ‬نموذجا‭ ‬واضحا‭ ‬لتعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬البناء‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬توقيع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والثقافية،‭ ‬والإعلامية،‭ ‬والصحية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬يترجم‭ ‬أواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭.‬