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إعلاميون عُمانيون: زيارة الملك لسلطنة عُمان تؤسس لمرحلة واعدة من التعاون المثمر في مختلف المجالات

1/13/2025 7:03:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬إعلاميون‭ ‬عُمانيون‭ ‬أن‭ (‬زيارة‭ ‬دولة‭) ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬لسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬كريمة‭ ‬تلقاها‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬سلطان‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان،‭ ‬تعكس‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة،‭ ‬وتستند‭ ‬إلى‭ ‬قواسم‭ ‬مشتركة‭ ‬من‭ ‬أواصر‭ ‬المحبّة‭ ‬والأخوّة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وتؤسّس‭ ‬لمرحلة‭ ‬واعدة‭ ‬من‭ ‬البناء‭ ‬الجادّ‭ ‬والتّعاون‭ ‬المثمر‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وأشاروا‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ (‬بنا‭) ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬العُمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬شهدت‭ ‬تطورًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬آل‭ ‬سعيد،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬الزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬القادة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬تعد‭ ‬نموذجاً‭ ‬واضحاً‭ ‬لتعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬البناء‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬توقيع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬الثقافية،‭ ‬الإعلامية،‭ ‬والصحية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬يترجم‭ ‬أواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭.‬

وأوضح‭ ‬عاصم‭ ‬الشيدي،‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬عُمان،‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬دولة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬لسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬تعكس‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬علاقات‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬السياسية،‭ ‬بل‭ ‬تتجذر‭ ‬في‭ ‬السياقات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وأضاف‭ ‬الشيدي‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬لعبت‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬روابط‭ ‬اجتماعية‭ ‬وأسرية‭ ‬متينة‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭ ‬العُماني‭ ‬والبحريني،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين‭ ‬عززتا‭ ‬هذه‭ ‬الروابط‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬متينة‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭ ‬المشترك‭ ‬والتعاون‭.‬

وقال‭ ‬الشيدي‭: ‬‮«‬ننظر‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬التفاؤل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الخليجية‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحولات‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬حميد‭ ‬بن‭ ‬مسلم‭ ‬السعيدي،‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬مجلة‭ ‬إشراق‭ ‬العُمانية،‭ ‬أن‭ ‬حاضر‭ ‬ومستقبل‭ ‬العلاقات‭ ‬العُمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬يحمل‭ ‬آفاقًا‭ ‬واعدة،‭ ‬معززًا‭ ‬بالقواسم‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬كالتاريخ‭ ‬العريق‭ ‬والثقافة‭ ‬والموقع‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬مضيفًا‭: ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬عبر‭ ‬مشروعات‭ ‬استثمارية‭ ‬مشتركة‭ ‬تعزز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتوسع‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬ليشمل‭ ‬قطاعات‭ ‬جديدة‭ ‬كالتكنولوجيا‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬

وأوضح‭ ‬د‭. ‬السعيدي‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬توثيق‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستثماري‭ ‬والتجاري‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬مما‭ ‬يدعم‭ ‬التنمية‭ ‬المشتركة،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬حققت‭ ‬نتائج‭ ‬ملموسة،‭ ‬أبرزها‭ ‬تعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬وتسهيل‭ ‬حركة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاريع‭ ‬مشتركة‭ ‬وبرامج‭ ‬تعاون‭ ‬اقتصادي‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مخرجات‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المشتركة‭ ‬تجسد‭ ‬رؤى‭ ‬وتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬آل‭ ‬سعيد،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬ترجمة‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬عمل‭ ‬استراتيجية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتطوير‭ ‬القطاعات‭ ‬المختلفة‭.‬

واستذكر‭ ‬د‭. ‬السعيدي‭ ‬جذور‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬حضارتي‭ ‬مجان‭ ‬ودلمون،‭ ‬حيث‭ ‬شكلتا‭ ‬نموذجًا‭ ‬للتكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والحضاري،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬مستندة‭ ‬إلى‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬والتوجيهات‭ ‬الحكيمة‭ ‬لقيادتي‭ ‬البلدين‭.‬

بدوره،‭ ‬أشاد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬العُمانية،‭ ‬الأستاذ‭ ‬سالم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الجهوري،‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬المعظم‭ ‬سلطان‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬حقق‭ ‬نموًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بفضل‭ ‬المشاريع‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭.‬

وأكد‭ ‬الجهوري‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المشتركة‭ ‬ومجلس‭ ‬الأعمال‭ ‬المشترك‭ ‬اللذين‭ ‬كان‭ ‬لهما‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬توجد‭ ‬شراكة‭ ‬تجارية‭ ‬بين‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬وشركات‭ ‬عُمانية‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وشركات‭ ‬بحرينية‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان،‭ ‬وهذا‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬يعكس‭ ‬الاهتمام‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وجهود‭ ‬القيادتين‭ ‬واللجان‭ ‬الوزارية‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الرؤى‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬رؤية‭ ‬عُمان‭ ‬2040‭ ‬ورؤية‭ ‬2030‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الجهوري‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬عُمان‭ ‬والبحرين‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تعزيزها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬السفارات‭ ‬وتأسيس‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬واللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المشتركة‭. ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬بفضل‭ ‬الزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬قادة‭ ‬البلدين‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬الشعبين،‭ ‬ويعزز‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والمشاريع‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬أمل‭ ‬بنت‭ ‬طالب‭ ‬الجهورية،‭ ‬مديرة‭ ‬دائرة‭ ‬الإعلام‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬العُماني،‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬راسخة‭ ‬ومبادئ‭ ‬عريقة‭ ‬تطورت‭ ‬عبر‭ ‬السنوات‭ ‬بفضل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬للبلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وقالت‭: ‬إن‭ ‬العلاقات‭ ‬العُمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬أخذت‭ ‬موضعها‭ ‬ومكانتها‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬جديد‭ ‬تدعمه‭ ‬الإرادة‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬رسم‭ ‬مسارها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬المعظم‭.‬

وأوضحت‭ ‬الجهورية‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تشهد‭ ‬تعاوناً‭ ‬وثيقاً‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬يُترجم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعبين‭.‬

وأضافت‭ ‬الجهورية‭ ‬أن‭ ‬الزيارات‭ ‬بين‭ ‬قيادة‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬شكلت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬جسراً‭ ‬من‭ ‬جسور‭ ‬تأكيد‭ ‬تلك‭ ‬العلاقة‭ ‬والمحبة،‭ ‬ومساراً‭ ‬مهما‭ ‬لتطويرها‭ ‬وتعزيز‭ ‬مجالاتها‭ ‬المتنوعة‭ ‬لنشهد‭ ‬ثمارها‭ ‬اليوم‭ ‬عبر‭ ‬مواقف‭ ‬سياسية‭ ‬متطابقة‭ ‬في‭ ‬نصرة‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬تعكس‭ ‬الحكمة‭ ‬والتوازن‭ ‬واحترام‭ ‬سيادة‭ ‬الدول‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬فالزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬شكلت‭ ‬خطوات‭ ‬مهمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬والتاريخية‭ ‬الراسخة‭ ‬بعلاقات‭ ‬جديدة‭ ‬تدعم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بما‭ ‬يُلبي‭ ‬تطلُّعات‭ ‬وطموحات‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائيَّة،‭ ‬والأخذ‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬آفاقٍ‭ ‬أرْحبَ‭ ‬وأشملَ‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬تعد‭ ‬نموذجاً‭ ‬واضحاً‭ ‬لتعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬البناء‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬توقيع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والثقافية،‭ ‬والإعلامية،‭ ‬والصحية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬يترجم‭ ‬أواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بينهما،‭ ‬ويؤتي‭ ‬ثماره‭ ‬على‭ ‬شعبي‭ ‬البلدين‭ ‬حاضرا‭ ‬ومستقبلاً‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬خلفان‭ ‬الطوقي،‭ ‬إعلامي‭ ‬ومحلل‭ ‬اقتصادي‭ ‬من‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان،‭ ‬قوة‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬جذورها‭ ‬العريقة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬حضارات‭ ‬دلمون‭ ‬ومجان،‭ ‬التي‭ ‬جمعتها‭ ‬علاقات‭ ‬تجارية‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭.‬

وأوضح‭ ‬الطوقي‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬تعمقت‭ ‬وتوطدت‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬المعظم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬جلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬المعظم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬توقيع‭ ‬عشرات‭ ‬الاتفاقيات،‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬شهد‭ ‬تطوراً‭ ‬ملحوظاً،‭ ‬مع‭ ‬تسجيل‭ ‬نمو‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬استثمارات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الثنائية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬العليا‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬أكدت‭ ‬الإعلامية‭ ‬ليلى‭ ‬بنت‭ ‬خلفان‭ ‬الرجيبية،‭ ‬المحررة‭ ‬بجريدة‭ ‬الوطن‭ ‬العُمانية،‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬والتي‭ ‬تتميز‭ ‬بجذورها‭ ‬التاريخية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬العريقة،‭ ‬مبينةً‭ ‬أنها‭ ‬شهدت‭ ‬تطورًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬وقفزات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬والشركات‭ ‬العُمانية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭.‬

وأشارت‭ ‬الرجيبية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تأسيس‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬العُمانية‭ ‬للاستثمار،‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تعظيم‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وتعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وأكدت‭ ‬أهمية‭ ‬الزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والثقافية‭ ‬والشبابية،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للاستثمار‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التقنية‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الابتكار‭ ‬والتصنيع‭ ‬والتعليم‭.‬

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