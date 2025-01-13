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ذكاء الثقافة

1/13/2025 2:20:36 PM
(MENAFN- Al Watan) دائما ما نسمع في الفترات الأخيرة عن مفهوم المهارات الناعمة، ودورها المحوري في بناء الثقة والألفة في العلاقات، سواء داخل المنظمات أو المجتمعات. ويعتبر الذكاء العاطفي أيقونة فهم الإنسان لمشاعره وطريقة تعبيره عنها، بالإضافة إلى أنه المحرك الأساسي لفهم الآخر، والقدرة على التأثير الحسن عليه، لبناء علاقة تتسم بالمحبة والتعاون، حيث يقول رسولنا الكريم: {مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم.. إلى نهاية الحديث}، فالإنسان لن يبلغ تلك المرحلة من التواد والتراحم دون فهم عميق لذاته ولمن حوله، ولكن السؤال الأهم: هل ذكاؤه العاطفي يكفي!؟
إننا نحتاج إلى ذكاء من نوع آخر يتجاوز الذكاء الاجتماعي، الذي يحسن القدرة على التعامل مع المحيط الذي نعيش فيه، ليمتد إلى أبعد من ذلك، خصوصا ونحن نقول أهلا بالعالم في كأس العالم 2034، وقبل ذلك نفتح قلوبنا لهم في كأس آسيا 2027 مرورا بإكسبو الرياض 2030، فمملكتنا الغالية مقبلة على أحداث عالمية تتواكب مع رؤيتها في أن تكون نقطة التقاء للعالم أجمع.
كل ذلك يجعلنا بحاجة إلى تطوير مهارات تتجاوز الذكاء العاطفي والاجتماعي إلى ذكاء الثقافة، مع العلم بأننا نمارسه في هذا الكيان الشامخ الذي أسسه المغفور له الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، فضم رحمه الله جميع الثقافات المختلفة، نجدية وأخرى حجازية وجنوبية وحساوية وشمالية، وكذلك حاضرة وبادية، كلها استطاعت أن تسهم في رفعة الوطن، مع الحفاظ على كل ثقافة بجمالها وأصالتها، فأصبحنا نعشق الحنيني والكليجة والسليق الطائفي والرز الحساوي، ونستمتع بالدحة الشمالية والخطوة الجنوبية والعرضة النجدية. كذلك لدينا تجربة عظيمة في التعامل مع الثقافات المختلفة في مواسم الحج، وقدرتنا على استضافتهم، ولكن هذه التجربة قد تطغى عليها الثقافة الإسلامية الجامعة لكل من يأتي لأداء المناسك، ولكن نعود للسؤال السابق: هل هذا يكفي!؟
نعلم جميعا أن التعارف بين الأفراد والمجتمعات هو أصل من أصول الوجود الإنساني، إذ يقول تعالى {وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا}، وحقيقة الأمر أننا نحتاج إلى تنمية ونمذجة مهارات الذكاء الثقافي بزيادة الوعي بالآخر من خلال مناهجنا التعليمية، وتقديم دورات تدريبية على مهارات الذكاء الثقافي لكل العاملين في نقاط الاستقبال، وتقديم الخدمات بجميع أشكالها، وزيادة الوعي المجتمعي بالقدرة على فهم الاختلاف والتعايش والتكيف معه، واستيعاب العادات والسلوكيات الأخرى، والتطلعات الخاصة بالثقافات المختلفة، والأهم من ذلك قدرتنا على إيضاح ثقافتنا، والتركيز على نقاط الاتفاق، لتكون هي أساس الانطلاق نحو التأثير في الآخرين وكسب ثقتهم.

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