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روسيا تتجه لقطع خطوط الإمداد الأوكرانية

1/13/2025 2:20:34 PM
(MENAFN- Al Watan) تستمر المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية في منطقة بوكروفسك بشرق أوكرانيا، حيث كشف ضابط أوكراني أن القوات الروسية تحاول الآن تجاوز المعقل الرئيسي بدلا من اقتحامه مباشرة، مع التركيز على قطع خطوط الإمداد الحيوية.
محاولة السيطرة
أفاد الرائد الأوكراني فيكتور تريهوبوف بأن القوات الروسية تسعى إلى فرض سيطرتها على الطريق السريع الرابط بين بوكروفسك ومدينة دنيبرو، وهو شريان حيوي لإمدادات القوات الأوكرانية. وعلى الرغم من هذا التحرك الإستراتيجي، أكد تريهوبوف أن الدفاعات الأوكرانية ثابتة، وأن الجهود الروسية لم تحقق أهدافها حتى الآن.
الضغط العسكري
مع دخول الحرب عامها الثالث، يواجه الجيش الأوكراني تحديات كبيرة، حيث تُظهر القوات الروسية تفوقًا عدديًا وزخمًا متزايدًا في المعارك. وشهدت منطقة دونيتسك، حيث تقع بوكروفسك، أعنف الاشتباكات في الأيام الأخيرة وفقًا للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي وصف القتال هناك بأنه ((الأكثر كثافة)).
ويسعى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى تعزيز موقع بلاده في الحرب قبيل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب منصبه. في حين أن ترمب عبّر عن رغبته في إنهاء النزاع بسرعة، ولم يُفصح بعد عن خطته لتحقيق ذلك.
الأهمية الإستراتيجية
تستمر موسكو في محاولة فرض سيطرتها على مناطق ضمتها بشكل غير قانوني في 2022، منها دونيتسك ولوغانسك. وعلى الرغم من ضمها، فإن السيطرة الروسية الكاملة على تلك المناطق لم تتحقق بعد.
وتظل المعركة حول بوكروفسك حاسمة في تحديد ديناميكيات النزاع المستمر، حيث يعتمد نجاح أوكرانيا على قدرتها على حماية خطوط الإمداد، وإبطاء التقدم الروسي المتصاعد.

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