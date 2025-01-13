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مخالفات البيئة وضوابط الاستقدام عبر استطلاع

1/13/2025 2:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) طرحت منصة ((استطلاع)) التابعة للمركز الوطني للتنافسية 28 مشروعًا ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
تشكيل لجان
تضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع ((قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة))، وتهدف منه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تنظيم عمل اللجان والمهام الموكلة إلى أعضائها وتشكيل لجان اعتراضات للنظر في الاعتراضات من ذوي الشأن، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 23 يناير 2025م.
بدورها نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المنصة مشروع ((قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية))، وذلك لتسهيل عملية توظيف العمالة
مهنة الاستشارات
قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروعين للاستطلاع، الأول ((ضوابط مهنة الاستشارات الجمركية))، يوضح الاشتراطات التي يجب أن تتوفر للحصول على ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية، وحالات إلغاء الترخيص، والعقوبات لكل من يخالف أحكامها، والمشروع الثاني ((ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية))، الذي يتناول جميع مراحل التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البحرية، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع الأول في 5 فبراير 2025م، والثاني بتاريخ 6 فبراير.

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