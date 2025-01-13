Monday, 13 January 2025 07:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استئناف الاختبارات المعيارية لأول ثانوي استعدادا لـPISA

1/13/2025 2:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) استعداداً لتطبيق اختبار PISA الدولي، تستأنف وزارة التعليم خطة الاستعداد للاختبار، وذلك بإعداد اختبارات معيارية مبنية على ضوء الاتجاهات العالمية لقياس مستويات نواتج التعلم في الرياضيات والعلوم والقراءة لدى طلبة الصف الأول ثانوي.
وقد وضعت الإدارة العامة لتقييم الأداء المعرفي والمهاري بالوزارة جدولا زمنيا، انطلق من الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الأول، لقياس مهارات الطلبة في مادة العلوم.
التقييم الدولي
أبان المستشار التعليمي عبدالله السلطان لـ((الوطن)) أن PISA هو اختبار يهدف إلى معرفة مدى تمكن الطلاب والطالبات من المهارات والمعارف الأساسية في مواد محددة، وهو اختصار لـ Program for International Student Assessment، ويعني برنامج التقييم الدولي للطلاب، الذي تعده وتشرف على تطبيقه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD). ويعقد الاختبار كل 3 سنوات، ويتم فيه اختيار الطلاب المختبرين بشكل عشوائي من قِبل المنظمة. وشاركت المملكة في هذه الاختبار ثلاث مرات بداية من عام 2018. وفي اختبار 2022 جاءت المملكة بالمرتبة الثالثة عربيا والـ62 عالميا في الرياضيات، والمرتبة الثالثة عربيا والـ62 عالميا بالقراءة، والمرتبة الثالثة عربيا والـ64 عالميا في العلوم.
ساعة واحدة
قال ((السلطان)) إن إجراءات تطبيق الاختبارات المعيارية تنفذ دوريًا وحضورياً في المدرسة، ويجرى الاختبار إلكترونيا للطلاب على هيئة نموذج يحتوي على فقرات تقيس مهارات ومعارف المواد المستهدفة، ويبلغ زمنه ساعة واحدة، بدءا من الساعة التاسعة صباحا، ولا يحتاج إلى تحضير مسبق. وفي حال تعذر دخول الطالب الاختبار في الموعد المحدد، يمكنه إنجازه في أي وقت خلال 24 ساعة من وقت الاختبار، ويشرف على الاختبار جميع معلمي المواد الدراسية حسب توافق وقت الاختبار مع الجدول الدراسي.
إعداد المعالجات
لفت ((السلطان)) إلى أنه بعد تأدية الاختبارات وتصحيحها يتم إرسال نتائجها بشكل دوري للمدارس وإدارات التعليم، ويتم وضع خطة على مستوى كل إدارة تعليمية، للاستفادة من هذه النتائج، وإعداد المعالجات اللازمة على ضوئها، ومتابعة مستويات التقدم للطلاب.
المهارات المستهدفة في القراءة
. الفهم والاسترجاع.
. الدمج والتفسير.
. التأمل والتقييم.
المهارات المستهدفة في الرياضيات
. المجال الكمي.
. البيانات والاحتمالات.
. التغير والعلاقات.
. الفراغ والأشكال.

MENAFN13012025000089011017ID1109085658

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث