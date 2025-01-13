استئناف الاختبارات المعيارية لأول ثانوي استعدادا لـPISA

(MENAFN
- Al Watan)
استعداداً لتطبيق اختبار PISA الدولي، تستأنف وزارة التعليم
خطة الاستعداد للاختبار، وذلك بإعداد اختبارات معيارية مبنية على ضوء الاتجاهات العالمية لقياس مستويات نواتج التعلم في الرياضيات والعلوم والقراءة لدى طلبة الصف الأول ثانوي.
وقد وضعت الإدارة العامة لتقييم الأداء المعرفي والمهاري بالوزارة جدولا زمنيا، انطلق من الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الأول، لقياس مهارات الطلبة في مادة العلوم.
التقييم الدولي
أبان المستشار التعليمي عبدالله السلطان لـ((الوطن)) أن PISA هو اختبار يهدف إلى معرفة مدى تمكن الطلاب والطالبات من المهارات والمعارف الأساسية في مواد محددة، وهو اختصار لـ Program for International Student Assessment، ويعني برنامج التقييم الدولي للطلاب، الذي تعده وتشرف على تطبيقه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD). ويعقد الاختبار كل 3 سنوات، ويتم فيه اختيار الطلاب المختبرين بشكل عشوائي من قِبل المنظمة. وشاركت المملكة في هذه الاختبار ثلاث مرات بداية من عام 2018. وفي اختبار 2022 جاءت المملكة بالمرتبة الثالثة عربيا والـ62 عالميا في الرياضيات، والمرتبة الثالثة عربيا والـ62 عالميا بالقراءة، والمرتبة الثالثة عربيا والـ64 عالميا في العلوم.
ساعة واحدة
قال ((السلطان)) إن إجراءات تطبيق الاختبارات المعيارية تنفذ دوريًا وحضورياً في المدرسة، ويجرى الاختبار إلكترونيا للطلاب على هيئة نموذج يحتوي على فقرات تقيس مهارات ومعارف المواد المستهدفة، ويبلغ زمنه ساعة واحدة، بدءا من الساعة التاسعة صباحا، ولا يحتاج إلى تحضير مسبق. وفي حال تعذر دخول الطالب الاختبار في الموعد المحدد، يمكنه إنجازه في أي وقت خلال 24 ساعة من وقت الاختبار، ويشرف على الاختبار جميع معلمي المواد الدراسية حسب توافق وقت الاختبار مع الجدول الدراسي.
إعداد المعالجات
لفت ((السلطان)) إلى أنه بعد تأدية الاختبارات وتصحيحها يتم إرسال نتائجها بشكل دوري للمدارس وإدارات التعليم، ويتم وضع خطة على مستوى كل إدارة تعليمية، للاستفادة من هذه النتائج، وإعداد المعالجات اللازمة على ضوئها، ومتابعة مستويات التقدم للطلاب.
المهارات المستهدفة في القراءة
. الفهم والاسترجاع.
. الدمج والتفسير.
. التأمل والتقييم.
المهارات المستهدفة في الرياضيات
. المجال الكمي.
. البيانات والاحتمالات.
. التغير والعلاقات.
. الفراغ والأشكال.
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