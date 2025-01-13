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14 مليون صورة لتوثيق المخالفات البلدية

1/13/2025 2:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) وظفت وزارة البلديات والإسكان التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي في عديد من الخدمات البلدية، لا سيما في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، إذ تم التقاط قرابة 14 مليون صورة عبر ((عدسة بلدي))، إضافة إلى معالجة أكثر من 1.2 مليون بلاغ للتشوهات البصري عبر الأمانات في مختلف مناطق المملكة، كما استفاد 500 ألف شخص من خدمات ((بلدي لايف ستايل)) خلال عام 2024.
276 ألف رخصة
كشفت الوزارة، عن إصدار أكثر من 276 ألف رخصة إنشائية عبر تطبيق بلدي خلال عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 80% عن العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الرخص التجارية الصادرة أكثر من 130 ألف رخصة، وبنسبة نمو تجاوزت 149%، كما بلغ عدد الشهادات الصحية الصادرة خلال العام ذاته أكثر من 811 ألف شهادة صحية، وبنسبة نمو بلغت 45%، بينما بلغ إجمالي عدد شهادات امتثال المباني قرابة 100 ألف شهادة في مختلف مناطق المملكة.
مساحات خضراء
أشارت الوزارة إلى استمرار جهود أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري لتعزيز رفاهية العيش في المملكة، إذ تم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع بهجة الذي تضمن إنشاء وتنفيذ 357 حديقة وتدخلًا حضريًا في الأحياء والمجتمعات السكنية في مختلف المناطق، بهدف توفير مساحات خضراء واسعة لممارسة الأنشطة الترفيهية ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، مما أسهم في زيادة وصول السكان إلى الحدائق ضمن نطاق 800 متر ليصل إلى 58%.
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80 مردمًا حولت مرادم هندسية
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