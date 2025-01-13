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اليابان تحذر من تسونامي الزلزال

1/13/2025 2:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا قويا، بلغت قوته الأولية 6.9 درجات، ضرب جنوب غرب اليابان، محذرة الناس من البقاء في المناطق الساحلية بسبب خطر حدوث تسونامي.
وقد صدرت تحذيرات من احتمال وقوع تسونامي في محافظة ميازاكي، حيث كان مركز الزلزال في جزيرة كيوشو الجنوبية الغربية، وكذلك محافظة كوتشي القريبة في جزيرة شيكوكو، بعد وقت قصير من وقوع الزلزال.
إجراء احترازي
لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، بينما طُلب من السكان في بعض المناطق الساحلية الإخلاء كإجراء احترازي. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن رجلا أصيب بجروح طفيفة في كيوشو بعد سقوطه من على بعض السلالم. في حين توقفت القطارات عن العمل في محطة ميازاكي، مما أدى إلى تقطع السبل بالركاب.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن أمواج تسونامي، يقدر ارتفاعها بنحو متر واحد، وصلت إلى اليابسة في غضون 30 دقيقة من وقوع الزلزال. وذكرت التقارير أن ارتفاع المياه الذي تم رصده في ميناء ميازاكي بلغ 20 سنتيمترا.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال، الذي كان مركزه على عمق 30 كيلومترا (18.6 ميلا)، هز منطقة واسعة في كيوشو، الجزيرة الرئيسية في جنوب غرب البلاد.
وتتعرض اليابان للزلازل بشكل متكرر بسبب موقعها على طول ((حلقة النار))، وهي قوس من البراكين وخطوط الصدع في حوض المحيط الهادئ.
وأظهرت لقطات تلفزيونية، بثتها هيئة الإذاعة الوطنية اليابانية، حركة مرورية وشوارع مضاءة بشكل جيد، مما يعني أن الطاقة الكهربائية لا تزال تعمل. ولم يتم رصد أي مشاكل في مراكز المراقبة المختلفة للمحطات النووية في المنطقة.
حوض نانكاي
اجتمع خبراء في وكالة الأرصاد الجوية، في وقت متأخر من يوم الاثنين، لقياس مدى ارتباط الزلزال الأخير بما يسمى ((زلازل حوض نانكاي)).
ويشير هذا المصطلح إلى منطقة واسعة يُعتقد أنها معرضة لزلازل كبرى دورية، حيث أدى زلزال نانكاي قبالة شيكوكو في عام 1946 إلى مقتل أكثر من 1300 شخص. كما تعرضت المنطقة لزلزال بقوة 7.1 درجات في أغسطس من العام الماضي.

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